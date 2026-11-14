Thời điểm xếp loại

Theo Nghị định 335/2025/NĐ-CP, việc xếp loại chất lượng công chức được thực hiện theo năm công tác và phải hoàn thành trước ngày 15/12, đồng thời thực hiện trước khi đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Riêng cơ quan, tổ chức, đơn vị có tính chất đặc thù, chưa tổng kết công tác vào dịp cuối năm thì cấp trên trực tiếp có thẩm quyền quy định, hướng dẫn thời điểm thực hiện nhưng phải hoàn thành trước ngày 15/1/2027.

Việc xếp loại chất lượng công chức được thực hiện theo năm công tác và phải hoàn thành trước ngày 15/12 (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Đặc biệt với công chức chuyển công tác trong năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị mới nơi công chức đang làm việc tại thời điểm xếp loại có trách nhiệm thực hiện xếp loại.

Đơn vị cũ phải gửi kết quả theo dõi, đánh giá hằng tháng, hằng quý cho đơn vị mới để làm căn cứ tính điểm trung bình và xếp loại cuối năm.

Còn công chức vắng mặt có lý do chính đáng, nghỉ ốm hoặc nghỉ thai sản tại thời điểm xếp loại thì việc xếp loại vẫn được thực hiện, căn cứ vào tổng điểm theo dõi, đánh giá trong thời gian thực tế công chức làm việc trong năm.

4 mức xếp loại

Cũng theo Nghị định 335/2025/NĐ-CP, căn cứ kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo 4 mức.

Mức xếp loại Điều kiện về điểm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Từ 90 điểm trở lên Hoàn thành tốt nhiệm vụ Từ 70 điểm đến dưới 90 điểm Hoàn thành nhiệm vụ Từ 50 điểm đến dưới 70 điểm Không hoàn thành nhiệm vụ Có kết quả theo dõi, đánh giá dưới 50 điểm hoặc thuộc một trong các trường hợp khác theo quy định

Ngoài trường hợp có kết quả theo dõi, đánh giá dưới 50 điểm, công chức còn bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” nếu thuộc một trong 3 trường hợp:

- Bị cấp có thẩm quyền kết luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương và gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

- Có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động công vụ và bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong năm đánh giá.

- Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp có liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, số công chức được xếp loại ở mức này về nguyên tắc không vượt quá 20% tổng số công chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong từng nhóm công chức có nhiệm vụ tương đồng.

Trường hợp tổ chức có thành tích xuất sắc, nổi trội, tạo chuyển biến tích cực, hoàn thành vượt kế hoạch và mang lại hiệu quả thiết thực thì cấp có thẩm quyền có thể quyết định tỷ lệ cao hơn, nhưng không vượt quá 25% tổng số công chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đồng thời, mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tổ chức do mình đứng đầu.

Quy trình xếp loại chất lượng

Theo Điều 21 Nghị định 335/2025/NĐ-CP, trình tự, thủ tục xếp loại chất lượng công chức được thực hiện riêng đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với cấp phó của người đứng đầu, công chức thuộc quyền quản lý của người đứng đầu.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ thực hiện 5 bước đánh giá, xếp loại (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Trong đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ thực hiện 5 bước đánh giá, xếp loại.

Bước 1: Công chức tự đánh giá

Người đứng đầu lập phiếu xếp loại chất lượng theo mẫu số 02 tại phụ lục II.

Bước 2: Tổ chức họp nhận xét, đánh giá

Cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức cuộc họp để nhận xét, đánh giá người đứng đầu.

Thành phần họp thông thường gồm toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị có các đơn vị cấu thành thì thành phần gồm tập thể lãnh đạo, đại diện cấp ủy đảng và người đứng đầu các đơn vị cấu thành. Đối với đơn vị có quy mô lớn, người đứng đầu đơn vị cấu thành có thể tham gia ý kiến bằng văn bản.

Tại cuộc họp, công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác; những người tham dự đóng góp ý kiến. Các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

Bước 3: Lấy ý kiến của cấp ủy đảng

Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.

Bước 4: Quyết định mức xếp loại

Cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ tổng hợp: ý kiến nhận xét, đánh giá tại cuộc họp; ý kiến của cấp ủy đảng; điểm theo dõi, đánh giá công chức trong năm.

Trên cơ sở đó, cơ quan tham mưu đề xuất mức xếp loại và cấp có thẩm quyền quyết định mức xếp loại chất lượng đối với người đứng đầu.

Bước 5: Thông báo và công khai kết quả

Kết quả xếp loại phải được thông báo bằng văn bản cho công chức và công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hình thức công khai do cấp có thẩm quyền quyết định, trong đó ưu tiên công khai trên môi trường điện tử.