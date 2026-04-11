Nhiều xã an toàn khu tại TPHCM chậm cấp thẻ BHYT do nhà nước hỗ trợ

Nhiều xã an toàn khu chưa phủ hết BHYT cho người dân

Ngày 18/11/2025, UBND TPHCM đã ban hành quyết định công nhận 16 đơn vị hành chính cấp xã (13 xã, 3 phường) là xã an toàn khu trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025. Đến ngày 31/12/2025, UBND Thành phố công nhận thêm 3 đơn vị hành chính cấp xã (1 xã, 2 phường) là xã an toàn khu. Như vậy, tổng cộng trên địa bàn thành phố hiện có 19 xã an toàn khu.

Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT), người dân các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng, tức là được cấp thẻ miễn phí. Đặc biệt, Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định người dân sinh sống tại các xã an toàn khu khi tham gia BHYT còn được hưởng quyền lợi cao nhất là quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khi họ đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Ngày 25/12/2025, thành phố cũng đã ban hành quy trình phối hợp thực hiện lập danh sách cấp thẻ BHYT và thanh toán tiền mua thẻ BHYT cho người dân hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu. Ngay sau đó, các sở ngành liên quan đã ban hành hướng dẫn liên sở để thực hiện chính sách này. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 3 tháng triển khai, tiến độ cấp thẻ BHYT miễn phí cho người dân tại nhiều xã an toàn khu rất chậm.

Khi được cấp thẻ BHYT theo diện xã an toàn khu, người dân 19 xã phường trên địa bàn thành phố sẽ không tốn chi phí để mua thẻ BHYT theo diện hộ gia đình và mức hưởng cao hơn (Ảnh minh họa: BHXH TPHCM).

Theo BHXH Thành phố, 3 địa phương mới được công nhận xã an toàn khu từ ngày 31/12/2025 (xã Bà Điểm, phường An Hội Đông, phường Hạnh Thông) triển khai rất tích cực, cả hệ thống chính trị vào cuộc và đạt tỷ lệ cấp thẻ BHYT cho người dân rất cao (từ 90% đến 100%).

Tại phường An Hội Đông có 87.253 dân thì có 36.083 người tham gia BHYT theo các diện khác, số còn lại chưa tham gia BHYT đều đã được cấp mã số thẻ BHYT an toàn khu do ngân sách nhà nước hỗ trợ, đạt tỷ lệ 100% dân số tham gia BHYT. Tương tự, xã Bà Điểm có 114.530 dân thì có 31.380 người tham gia BHYT theo các diện khác, còn lại cũng đã được cấp thẻ BHYT an toàn khu.

Trong khi đó, theo số liệu của Bảo hiểm xã hội TPHCM tính đến sáng 9/4, những xã an toàn khu có tỷ lệ cấp thẻ BHYT cho người dân còn thấp đều thuộc nhóm 16 đơn vị hành chính được công nhận là xã an toàn khu từ ngày 18/11/2025 (xã Bình Hưng, xã Cần Giờ, xã Hiệp Phước, xã Nhà Bè, xã Bình Lợi, phường Phú Thọ Hòa...).

Triển khai sớm để bảo đảm quyền lợi của người dân

Trao đổi cùng phóng viên Dân trí, ông Võ Hữu Thắng, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, cho biết xã liên tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội rà soát đối tượng và loại ra các trường hợp bị trùng.

Ngày 8/4, ông Võ Hữu Thắng đã ký quyết định phê duyệt danh sách cấp thẻ BHYT an toàn khu đợt 6 cho 5.832 người. Theo Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, số còn lại đã được Công an xã lên danh sách, phòng Văn hóa – Xã hội đã gửi cơ quan bảo hiểm xã hội rà soát và tham mưu ra quyết định cấp thẻ đợt 7 trong tuần sau.

Ngày 10/4, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, cho biết địa phương triển khai rất sớm việc thống kê danh sách người dân trên địa bàn xã chưa có thẻ BHYT để cấp thẻ BHYT an toàn khu nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân.

Tuy nhiên, xã Hiệp Phước gặp phải vướng mắc là trước đây chỉ những người sinh từ năm 1975 trở về trước mới được cấp thẻ BHYT diện này. Sau này thì người dân có thường trú tại địa phương là được cấp thẻ BHYT an toàn khu.

Sau khi UBND Thành phố có chỉ đạo vào ngày 19/3, đến ngày 25/3 thì UBND xã Hiệp Phước đã cung cấp hết danh sách hơn 38.000 người sang cơ quan bảo hiểm xã hội để rà soát, đối chiếu các diện tham gia và cấp thẻ cho người dân.

Sau khi rà soát còn hơn 4.500 người chưa được cấp thẻ cũng đã được UBND xã Hiệp Phước lập danh sách gửi sang cơ quan bảo hiểm xã hội cơ sở vào chiều ngày 9/4. Hiện bảo hiểm xã hội đang rà soát số lượng này để cấp mã số BHYT cho nhóm này. Như vậy, tính đến ngày 10/4 là xã Hiệp Phước đã cơ bản phủ hết BHYT đến toàn bộ người dân trên địa bàn xã.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, khi bảo hiểm xã hội hoàn tất rà soát và cấp mã số BHYT cho người dân thì UBND xã Hiệp Phước sẽ thông báo để người dân biết, khi đi khám chữa bệnh chỉ cần đem theo căn cước công dân là có thể sử dụng.

Tuy nhiên, có thể có một vài trường hợp sai sót. Với những trường hợp người dân trên địa bàn xã phát hiện mình chưa được cấp thẻ BHYT, bà Hạnh hướng dẫn người dân phản ánh đến ban nhân dân ấp tại nơi thường trú là sẽ được cập nhật bổ sung.

Ngoài ra, một số xã khác có tỷ lệ cấp thẻ BHYT an toàn khu còn thấp (số liệu tính đến sáng 9/4) như xã Bình Hưng có 59.621 dân nhưng còn 38.187 người chưa cấp thẻ BHYT an toàn khu; xã Bình Lợi có 30.089 dân nhưng còn 18.015 người chưa cấp thẻ; xã Nhà Bè có 100.173 dân nhưng còn 55.252 người chưa cấp thẻ; phường Phú Thọ Hòa có 84.777 dân nhưng còn 69.400 người chưa cấp thẻ…