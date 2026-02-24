Nhiệm vụ khó của Bộ trưởng với việc đưa nhân lực Việt ra thế giới

Ngày 23/02, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình - Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương - đã đến thăm, chúc Tết và giao nhiệm vụ công tác năm 2026 tại Cục Quản lý lao động ngoài nước nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026. Tham gia cùng đoàn công tác có Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà và đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ (Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm Lao động ngoài nước, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước).

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình đánh giá cao kết quả đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2025 (Ảnh: Moha).

Quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Vũ Trường Giang thay mặt tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Cục báo cáo tổng quát một số kết quả đạt được của Cục trong năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Theo đó, năm 2026, Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp tục tập trung cho việc (i) rà soát, xây dựng hoàn thiện thể chế; (ii) tăng cường đàm phán ký kết các thỏa thuận hợp tác quốc tế về lao động, mở rộng, phát triển các thị trường có điều kiện làm việc và thu nhập tốt, tạo nhiều cơ hội mới cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài; (iii) tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp.

Tại trụ sở Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình gửi tới toàn thể công chức và người lao động của Cục Quản lý lao động ngoài nước lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng, tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới. Bộ trưởng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà tập thể Cục đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của toàn ngành Nội vụ.

Điểm lại kết quả năm 2025, Bộ trưởng nhấn mạnh, trong mỗi thành tích chung của Bộ Nội vụ đều có sự đóng góp thầm lặng nhưng hết sức thiết thực, hiệu quả của Cục Quản lý lao động ngoài nước. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Cục đã chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành vượt 11% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 với hơn 144.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ tiếp tục được tăng cường. Nhiều giải pháp đổi mới được nghiên cứu, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả, qua đó khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nhạy bén và quyết tâm đổi mới, sáng tạo của đội ngũ công chức, người lao động thuộc Cục.

Bước sang năm 2026, Bộ trưởng yêu cầu Cục Quản lý lao động ngoài nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung ưu tiên cao nhất cho một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là khẩn trương rà soát, tham mưu tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thông thoáng; tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh phát triển, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng thị trường tiếp nhận lao động, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với người lao động và doanh nghiệp.

Quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Vũ Trường Giang báo cáo lãnh đạo Bộ Nội vụ những mục tiêu lớn đặt ra cho năm 2026 (Ảnh: Moha).

Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết và tinh thần đồng sức, đồng lòng của tập thể công chức và người lao động trong đơn vị, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ tiếp tục nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Nội vụ tin tưởng giao phó, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành Nội vụ trong năm 2026.