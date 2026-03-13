Người phụ nữ gốc Việt kể về cuộc đấu tranh thay đổi luật ở Mỹ

"Lúc đó tôi mới hiểu thế nào là cảm giác cô đơn", cô kể lại trong tọa đàm "Công lý không rào cản: Trao quyền cho phụ nữ và thanh niên trong pháp luật và lãnh đạo" do phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chủ trì, nằm trong chuỗi sự kiện bên lề khoá họp lần thứ 70 của Uỷ ban Địa vị Phụ nữ (CSW) của Liên Hợp Quốc, ngày 11/3.

Khoảnh khắc ấy đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời của người phụ nữ gốc Việt. Từ một nạn nhân, Amanda Nguyen bước vào hành trình vận động thay đổi luật pháp, kéo dài hơn một thập kỷ.

Amanda Nguyen kể về trải nghiệm bị xâm hại tình dục và hành trình đấu tranh thay đổi luật (Ảnh: Anh Phạm).

Tham dự Toạ đàm có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Trưởng đoàn Việt Nam, cùng Trưởng đoàn và Đại sứ một số nước tham dự khoá họp CSW-70, đại diện các cơ quan Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và học giả.

Từ nạn nhân trở thành người thúc đẩy thay đổi luật

Sau vụ tấn công, Amanda Nguyen (người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ) phát hiện bộ bằng chứng pháp y của mình có thể bị tiêu hủy theo quy trình thông thường. Khi đó, nước Mỹ chưa có quy định thống nhất về việc bảo quản các bộ “rape kit” - bằng chứng quan trọng trong các vụ xâm hại tình dục. Cô nhận ra rằng hệ thống pháp luật chưa được thiết kế để bảo vệ nạn nhân.

"Tôi từng nghĩ mình hiểu các vấn đề nữ quyền, cho đến khi trở thành nạn nhân. Khi đó tôi mới thấy những rào cản thực sự mà một người sống sót phải đối mặt", cô nói.

Amanda bắt đầu gặp gỡ các nhà lập pháp để vận động thay đổi luật. Không phải lúc nào cô cũng nhận được sự ủng hộ. Một số chính trị gia bày tỏ sự cảm thông, nhưng cũng thẳng thắn nói rằng việc ủng hộ dự luật "không giúp họ tái đắc cử".

Dù vậy, cô vẫn tiếp tục. Cuối cùng, nỗ lực của Amanda và các cộng sự đã góp phần thúc đẩy việc thông qua Đạo luật Quyền của nạn nhân bị xâm hại tình dục tại Mỹ - một đạo luật liên bang được Quốc hội thông qua với sự đồng thuận hiếm có.

Sau đó, câu chuyện của cô còn vượt ra ngoài phạm vi quốc gia. Năm 2022, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết đầu tiên về quyền tiếp cận công lý cho nạn nhân bạo lực tình dục, với sự đồng thuận của các quốc gia thành viên.

Amanda Nguyen cho biết bước tiếp theo mà các nhà hoạt động đang hướng tới là xây dựng một hiệp ước quốc tế nhằm xử lý các vụ bạo lực tình dục xuyên biên giới và chấm dứt tình trạng thủ phạm không bị truy cứu trách nhiệm.

Trong chuyến bay vào vũ trụ, cô mang theo chiếc vòng tay bệnh viện từ đêm làm thủ tục thu thập bằng chứng. Theo Amanda, khoảnh khắc đó giúp cô hiểu vì sao nhiều người vẫn giữ lại những thứ gắn với nỗi đau - bởi đó là một phần của hành trình sống sót và trưởng thành.

Những rào cản khiến nạn nhân khó tìm công lý

Theo các chuyên gia tại tọa đàm, câu chuyện của Amanda Nguyen không phải là trường hợp cá biệt.

Phát biểu theo hình thức trực tuyến, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho phụ nữ và trẻ em gái là yếu tố then chốt để thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững.

Dù vậy, Đại sứ cho rằng mặc dù cộng đồng quốc tế đã đạt được nhiều tiến bộ trong thúc đẩy bình đẳng giới, nhiều phụ nữ và thanh niên vẫn đang đối mặt với các rào cản trong tiếp cận hệ thống pháp luật và dịch vụ hỗ trợ pháp lý, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ và thanh niên.

Bà Reem Alsalem, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, cho rằng một trong những rào cản lớn nhất hiện nay là tình trạng không bị trừng phạt đối với các hành vi bạo lực.

Bà Reem Alsalem, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, phát biểu tại toạ đàm (Ảnh: Anh Phạm).

Theo bà, nhiều hệ thống tư pháp vẫn thất bại trong việc bảo vệ nạn nhân, ngay cả khi có bằng chứng hoặc thông tin đủ để kết tội thủ phạm. Điều này khiến nhiều phụ nữ và trẻ em gái cảm thấy việc lên tiếng có thể khiến họ đối mặt với nhiều rủi ro hơn là hy vọng được bảo vệ.

Ngoài ra, định kiến giới vẫn tồn tại trong hệ thống tư pháp và thực thi pháp luật. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân bị nghi ngờ, bị đổ lỗi hoặc bị phơi bày thông tin cá nhân khi tìm kiếm công lý.

Bà Alsalam cũng cảnh báo rằng việc cắt giảm ngân sách xã hội ở nhiều quốc gia khiến nguồn lực dành cho các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân - như nơi trú ẩn, hỗ trợ pháp lý hoặc bồi thường - ngày càng hạn chế.

Tuy vậy, bà cho biết nhiều quốc gia đã bắt đầu áp dụng các biện pháp mới, như hình sự hóa các hành vi bạo lực trước đây chưa được thừa nhận, nâng độ tuổi kết hôn để ngăn tảo hôn, hoặc xây dựng hệ thống theo dõi tội phạm giết phụ nữ nhằm cải thiện dữ liệu và chính sách.

Khi những người sống sót lên tiếng

Câu chuyện của Oluwaseun Ayodeji Osowobi, nhà hoạt động đến từ Nigeria, cũng bắt đầu từ một trải nghiệm cá nhân.

Khi còn là sinh viên, cô bị xâm hại sau khi từ chối tham gia gian lận trong một cuộc bầu cử địa phương. Khi tìm kiếm sự giúp đỡ, cô phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi như: “Bạn mặc gì?”, “Tại sao bạn không kêu cứu?”. Trải nghiệm đó khiến cô nhận ra rằng hệ thống hỗ trợ nạn nhân còn rất nhiều khoảng trống.

“Nếu một người có học vấn và có gia đình hỗ trợ như tôi còn không biết phải làm gì, thì những người khác sẽ khó khăn đến mức nào", cô nói.

Từ đó, cô bắt đầu viết blog về bạo lực tình dục - một chủ đề vẫn bị coi là cấm kỵ trong nhiều cộng đồng.

Những bài viết của cô đã thu hút nhiều nạn nhân khác tìm đến, chia sẻ câu chuyện của mình. Điều này dẫn tới sự ra đời của tổ chức Stand to End Rape Initiative, nơi các luật sư, bác sĩ và chuyên gia tâm lý cùng hỗ trợ những người sống sót. Ngoài việc hỗ trợ nạn nhân, tổ chức này còn vận động thay đổi chính sách.

Sau nhiều năm vận động, Nigeria đã thông qua luật chống quấy rối tình dục trong các cơ sở giáo dục đại học. Các nhà hoạt động cũng thúc đẩy việc thành lập các trung tâm hỗ trợ nạn nhân, nơi cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý tại cùng một địa điểm.

Theo các diễn giả tại tọa đàm, những nỗ lực này cho thấy tiếng nói của các nạn nhân có thể trở thành động lực thúc đẩy thay đổi. Amanda Nguyen cho rằng cuộc đấu tranh này không chỉ dành cho những người trực tiếp bị xâm hại, mà còn cho gia đình và cộng đồng của họ.

“Bạo lực không chỉ gây tổn hại cho nạn nhân mà còn ảnh hưởng đến cả xã hội và nền kinh tế,” cô nói. Theo cô, mục tiêu cuối cùng là để không còn nạn nhân nào phải cảm thấy cô đơn khi tìm kiếm công lý.