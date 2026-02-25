Làm việc 11 năm mới được tuyển vào viên chức thì xếp lương thế nào?

Bà Hồng công tác tại một trường tiểu học công lập, giữ chức danh giáo viên tiểu học hạng III. Tháng 6/2024, bà trúng tuyển viên chức giáo viên tiểu học và chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 1/7/2024. Tuy nhiên, theo quyết định tuyển dụng, bà Hồng phải thực hiện chế độ tập sự 12 tháng, hưởng 85% lương bậc 1 (hệ số 2,34) và chưa được tính phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Theo bà Hồng, trước khi được trúng tuyển viên chức thì bà đã có hơn 11 năm công tác liên tục trong ngành giáo dục (từ ngày 5/9/2012 đến ngày 1/10/2023) với chức danh giáo viên mầm non, làm việc đúng chuyên môn đào tạo, có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đầy đủ, liên tục và chưa hưởng BHXH một lần.

Bà Hồng cho biết: “Khi nghỉ việc, tôi là giáo viên mầm non hạng II, bậc 4, hệ số lương 3,33 và đang hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo 10%. Tôi có bằng cử nhân Sư phạm tiểu học và hiện được bố trí giảng dạy đúng chuyên ngành đào tạo, đúng vị trí việc làm”.

Nhiều giáo viên làm việc lâu năm mới trúng tuyển viên chức (Ảnh minh họa: Canvas).

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin Chính phủ, bà Hồng thắc mắc: “Thời gian 11 năm 1 tháng công tác có đóng BHXH bắt buộc trước đây của tôi có được cộng dồn để làm căn cứ: Xếp bậc lương, hệ số lương khi tuyển dụng vào chức danh Giáo viên tiểu học hạng III; xác định thời điểm và mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định hiện hành hay không?”.

Theo bà Hồng, Thông tư số 05/2024/TT-BNV hướng dẫn rõ cách xếp lương đối với trường hợp của bà. Với 11 năm 1 tháng công tác có đóng BHXH bắt buộc, sau khi trừ thời gian tập sự, bà còn 121 tháng, tương ứng 3 bậc lương.

“Như vậy, khi được tuyển dụng vào chức danh giáo viên tiểu học hạng III, tôi phải được xếp bậc 4, hệ số 3,33 phải không? Việc đơn vị hiện nay xếp tôi từ bậc 1 (hệ số 2,34) và không kế thừa thời gian công tác trước đây có phù hợp quy định pháp luật hay không?”, bà Hồng hỏi.

Trả lời bà Hồng, Bộ Nội vụ cho biết: “Việc xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức kể từ ngày 7/12/2023 được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 05/2024/TT-BNV ngày 27/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng I đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức”.

Cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 65 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP), Bộ Nội vụ đề nghị bà Hồng liên hệ với cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được giải quyết.