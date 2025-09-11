Lai Châu vươn mình nhờ sức bật mới từ kinh tế tư nhân

Lai Châu vươn mình với nhiều thành tựu về kinh tế xã hội (Ảnh: Cổng thông tin Lai Châu).

Gương sáng lan tỏa thành động lực phát triển

Phong trào "Người tốt, việc tốt" ở Lai Châu đang lan tỏa sâu rộng, trở thành nét đẹp trong đời sống, tạo động lực mạnh mẽ để cộng đồng cùng nhau phát triển.

Anh Sùng A Cha (dân tộc Mông) ở bản Sáy San 1, bằng sự năng động, dám nghĩ dám làm đã chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng chè, cây sa nhân, mang lại thu nhập cao. Anh Sùng A Cha không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ dân bản cùng vươn lên.

Trưởng bản Sáy San 1, anh Sùng A Khoa, nhận xét: "Anh Cha là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế của địa phương. Đồng thời, là hạt nhân đoàn kết, lan tỏa ý chí vươn lên trên chính mảnh đất quê hương để dân bản học tập, noi theo”.

Một tấm gương khác là mô hình "Con nuôi đồn biên phòng" của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu. Đây là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp đỡ nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn viết tiếp giấc mơ đến trường. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu cho biết, cuối năm 2024, đơn vị cử cán bộ đưa Lý A Hòa, sinh 2006, dân tộc Dao, ở bản Thèn Thầu (nay là bản Nậm Pắc), tỉnh Lai Châu đến nhập học vào Trường Sĩ quan Pháo binh.

Từ năm 2015, Hòa được BĐBP Lai Châu, trực tiếp là Đại tá Trần Nguyên Kỷ nhận đỡ đầu theo chương trình “Nuôi con đồn biên phòng - Nâng bước em tới trường”, giao cho Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ phụ trách. Nhận được sự quan tâm động viên, định hướng sát sao, Hòa vươn lên thực hiện ước mơ trở thành sĩ quan quân đội. Đây là tấm gương về lòng nhân ái, nghị lực và tiếp nối truyền thống yêu nước đáng quý.

Trung tướng Nguyễn Văn Oanh (ngoài cùng bên trái), Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu thăm hỏi, động viên Lý A Hòa khi nhập học (Ảnh: Đức Duẩn).

Kinh tế tư nhân - đòn bẩy đưa Lai Châu cất cánh

Kinh tế tư nhân đã trở thành một trong những động lực quan trọng nhất, tạo sức bật mạnh mẽ cho Lai Châu. Thay vì phụ thuộc vào các nguồn lực truyền thống, tỉnh đã ban hành hàng loạt chính sách hỗ trợ để "đón sóng" khởi nghiệp và mở rộng sản xuất kinh doanh. Đặc biệt thấy rõ trong các lĩnh vực tiềm năng như chế biến nông sản và du lịch.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh cấp đăng ký thành lập mới 79 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 1.289,9 tỷ đồng, bằng 47,9% kế hoạch, tương đương so với cùng kỳ năm trước; thành lập 10 hợp tác xã (HTX), bằng 25% kế hoạch, giảm 5 HTX so với cùng kỳ năm trước, lũy kế trên địa bàn tỉnh có 444 HTX.

Lai Châu quyết định chủ trương đầu tư 9 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư 6.451 tỷ đồng; lũy kế trên địa bàn tỉnh có 310 dự án với tổng vốn đầu tư 152.105,7 tỷ đồng, trong đó có 201 đã hoàn thành, 50 dự án đang triển khai thi công, 59 dự án đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Bên cạnh đó là điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án.

Nói về mô hình kinh doanh cây sâm tại địa bàn, ông Nguyễn Quốc Sơn - Thành viên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Long, Tà Lẻng, Lai Châu chia sẻ: "Đơn vị đang phát triển cây dược liệu có tính chất lâu dài, với sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các cơ quan nhà nước và tỉnh Lai Châu. 5 năm qua đã tạo ra nhiều công ăn việc làm cho bà con lân cận, ổn định sinh kế và giúp việc kinh doanh đi theo hướng bền vững".

Mô hình phát triển và kinh doanh cây sâm tại Tà Lẻng được Lai Châu đẩy mạnh (Ảnh: Cổng thông tin Lai Châu).

Những thành tựu của ý chí và khát vọng

Những nỗ lực đồng bộ và quyết tâm cao đã mang lại "quả ngọt" đáng ghi nhận. Lai Châu đã tạo nên một bước đột phá trong công tác giảm nghèo, khi tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 31,5% (năm 2020) xuống còn 19,46% (giữa năm 2025), vượt xa mục tiêu đề ra. Thành tựu này không chỉ là một con số mà là minh chứng cho sự thay đổi toàn diện về đời sống của người dân, hứa hẹn nhiều tín hiệu khả quan trong năm 2025.

Cùng với đó, diện mạo đô thị và nông thôn thay đổi rõ rệt. Hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm được đầu tư đồng bộ, kết nối các vùng kinh tế, tạo ra mạng lưới giao thông thuận lợi, mở đường cho hàng hóa lưu thông và du khách khám phá. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân cũng được cải thiện, với các lễ hội truyền thống được bảo tồn và phát huy, tạo nên bản sắc độc đáo cho Lai Châu.

Với quyết tâm và khát vọng vươn lên của toàn thể cán bộ và người dân, Lai Châu đang vững bước trên con đường phát triển. Những thành công đã đạt được không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn là minh chứng rõ nét cho sự đóng góp của Lai Châu vào công cuộc vươn mình của dân tộc, tạo nên một bức tranh tươi sáng và đầy hy vọng.