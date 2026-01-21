Hơn 5,8 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo, khen thưởng phó giáo sư

Quyết định nêu trên vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh ký phê duyệt.

Dự toán kinh phí được phân bổ cụ thể như: Sở Y tế nhận hơn 5,2 tỷ đồng; Trường Đại học Hồng Đức hơn 464 triệu đồng; Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa gần 82 triệu đồng và Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa hơn 35 triệu đồng.

Sở Y tế Thanh Hóa là một trong những đơn vị được nhận hỗ trợ (Ảnh minh họa: Trần Lê).

Nguồn kinh phí này sẽ được trích từ chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2026, cụ thể là kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Sở Tài chính và các đơn vị lập, sử dụng ngân sách có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, pháp lý, trình tự, thủ tục; tuân thủ tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi và các điều kiện bổ sung, giao dự toán theo đúng quy định pháp luật...

Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI có quyền từ chối các khoản chi không đủ điều kiện và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

Các đơn vị nhận kinh phí có trách nhiệm rà soát, kiểm tra, phân bổ và sử dụng dự toán kinh phí được giao. Việc này phải đảm bảo đúng chế độ, chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn, định mức, mục tiêu, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, tránh tiêu cực, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nhấn mạnh, trong trường hợp không sử dụng hết hoặc có khoản chi không đúng quy định, đơn vị có trách nhiệm thu hồi, nộp trả ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm về những sai phạm thuộc chức năng, nhiệm vụ.