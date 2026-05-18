Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2026

Sự kiện do nền kinh tế Chủ nhà APEC 2026 Trung Quốc tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo các bộ ngành, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, giới học giả và truyền thông trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với chủ đề "Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ để cùng đạt được sự thịnh vượng chung trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương", Diễn đàn đã tập trung thảo luận về 3 nội dung ưu tiên: phát triển kỹ thuật số và thông minh; phát triển xanh và phát thải thấp; việc làm và khởi nghiệp.

Diễn đàn đã mở ra các phiên thảo luận để các nền kinh tế thành viên chia sẻ những thành tựu và kinh nghiệm thực tiễn trong việc thúc đẩy sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ; giải quyết việc làm thông qua đào tạo kỹ năng, tạo các điều kiện linh hoạt để phụ nữ tham gia nhiều hơn vào thị trường lao động; tăng cường vai trò của phụ nữ trong tăng trưởng xanh; các biện pháp nhằm thu hẹp khoảng cách số về giới; hỗ trợ phụ nữ ứng phó với các thách thức do khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, biến động về nhân khẩu học và các yếu tố khác mang lại.

Đại diện cho Đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhận định: châu Á - Thái Bình Dương đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không chỉ là lựa chọn, mà đã trở thành định hướng chiến lược cho sự phát triển bền vững.

Trong dòng chảy đó, Việt Nam nhất quán quan điểm: phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà là chủ thể, là lực lượng tham gia kiến tạo và dẫn dắt sự thay đổi. Là thành viên tích cực của APEC, Việt Nam luôn nỗ lực cụ thể hóa các cam kết quốc tế và khu vực thành hành động cụ thể.

Bình đẳng giới đã và đang được lồng ghép vào các quyết sách đột phá như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, tăng trưởng xanh... Mới đây Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035” được ban hành, dành ưu tiên tối đa cho việc nâng cao năng lực công nghệ, thương mại điện tử và tiếp cận tài chính xanh cho phụ nữ.

Đồng thời, những không gian phát triển mới đang được mở ra để các chủ thể kinh tế, đặc biệt là đội ngũ nữ doanh nhân và người lao động nữ, phát huy tối đa tiềm năng và đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Moha).

Để hiện thực hóa Tầm nhìn APEC Putrajaya 2040 về một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cởi mở, năng động, tự cường và hòa bình, Đoàn Việt Nam đề xuất Diễn đàn ưu tiên thúc đẩy 3 trụ cột hành động: hình thành một hệ sinh thái số bao trùm để phụ nữ được tiếp cận tri thức, công nghệ và AI một cách bình đẳng, an toàn; khơi thông tài chính xanh cho phụ nữ; tăng cường chuẩn hoá mô hình hợp tác công - tư trong đào tạo và nâng cao kỹ năng cho lao động nữ.

Phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhận được sự hoan nghênh của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn tham dự.

Diễn đàn kết thúc thành công tốt đẹp với việc thông qua Tuyên bố của Chủ tịch, trong đó các nền kinh tế APEC kêu gọi tiếp tục nỗ lực để tận dụng tối ưu những lợi ích của tiến bộ khoa học công nghệ và chuyển đổi số mang lại; chú trọng nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và giám sát, đánh giá các chính sách kinh tế và môi trường thông qua dữ liệu phân tách theo giới tính; mở rộng các cơ hội việc làm cho phụ nữ; thúc đẩy các hình thức làm việc linh hoạt; tăng cường đầu tư vào hệ thống chăm sóc chất lượng và hỗ trợ gia đình để đảm bảo cân bằng công việc - cuộc sống.

Đoàn Việt Nam tham dự diễn đàn (Ảnh: Moha).

Các Bộ trưởng, Trưởng đoàn của các nền kinh tế mong đợi sẽ được gặp nhau ở Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế và các sự kiện liên quan do Việt Nam chủ trì vào năm 2027, qua đó tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và ghi nhận những tiến bộ sẽ đạt được và những kinh nghiệm đa dạng của các nền kinh tế.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Đoàn công tác cũng đã tiếp xúc, làm việc với bà Huang Xiaowei, Chủ tịch Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2026; bà Lin Yi, Phó Chủ tịch, Bí thư Ban Bí thư Liên hiệp Phụ nữ toàn Trung Quốc, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn của một số nền kinh tế và Ban Thư ký APEC.