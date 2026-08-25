Các mức quà từ 3-27 triệu đồng dịp Quốc khánh tại Hà Nội

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành kế hoạch tặng quà các đối tượng chính sách là người có công và cơ sở cách mạng nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026).

Theo kế hoạch, thành phố áp dụng các mức quà 3 triệu, 10 triệu, 12 triệu và 27 triệu đồng, tùy từng nhóm đối tượng. Tổng số quà dự kiến trao là 2.107 suất, với kinh phí 10,399 tỷ đồng.

Người có công nhận quà 3-10 triệu đồng

Mức quà 10 triệu đồng một suất, bằng tiền mặt, được trao cho người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, còn gọi là lão thành cách mạng, và người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, còn gọi là tiền khởi nghĩa.

Hà Nội sẽ tặng quà 64 lão thành cách mạng và 177 người hoạt động cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa. Tổng kinh phí dành cho hai nhóm này là hơn 2,4 tỷ đồng.

Mức 3 triệu đồng một suất, bằng tiền mặt, dành cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước".

Người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" cũng thuộc diện nhận quà ở mức này. Trường hợp người đứng tên trong kỷ niệm chương hoặc bằng đã mất, đại diện vợ, chồng hoặc con được nhận.

Thành phố trao mức quà này cho 1.221 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và 391 người có công giúp đỡ cách mạng hoặc đại diện gia đình. Tổng kinh phí khoảng 4,84 tỷ đồng.

Nếu một cá nhân đồng thời thuộc nhiều nhóm người có công nêu trên, người đó chỉ nhận một suất quà với mức cao nhất của thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tri ân người có công toàn quốc năm 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Tặng 12 triệu đồng cho gia đình tiêu biểu

UBND TP Hà Nội ủy quyền lãnh đạo các xã, phường thăm, tặng quà gia đình người có công tiêu biểu thuộc nhóm được nhận quà nhân dịp Quốc khánh. Mỗi xã, phường lựa chọn 2 gia đình.

Mức quà dành cho mỗi gia đình là 12 triệu đồng, gồm 10 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 2 triệu đồng. Theo danh sách dự kiến, 247 gia đình được nhận quà với tổng kinh phí gần 2,97 tỷ đồng.

Mức 27 triệu đồng áp dụng đối với mỗi tập thể có cơ sở cách mạng tiêu biểu, gồm 25 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 2 triệu đồng. Đây là các đơn vị, tập thể được Nhà nước tặng Bằng “Có công với nước” hoặc Kỷ niệm chương có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến.

Bảy cơ sở được tặng quà gồm Vạn Phúc, Trung Màu, Sài Sơn, làng Tân Tiến, làng Thuần Mỹ, thôn Võng La và Trầm Lộng. Tổng kinh phí dành cho nhóm này là 189 triệu đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch được bảo đảm từ ngân sách thành phố, ngân sách xã, phường theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác. Chính quyền địa phương có thể căn cứ nguồn quyên tặng và nguồn được phép huy động để quyết định thêm mức quà cho người có công.

UBND các xã, phường được yêu cầu công khai đối tượng, tiêu chuẩn và mức quà tại trụ sở; rà soát danh sách, bảo đảm chi trả đúng người, đúng chế độ. Việc tặng quà phải hoàn thành trước ngày 1/9 và kết quả được gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo thành phố.