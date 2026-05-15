Bộ Nội vụ: Giảm "hành chính hóa" hội đoàn, đãi ngộ nhân tài bằng lương cao

Tại "Diễn đàn khoa học và doanh nhân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" diễn ra ngày 15/5, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ đã trình bày những giải pháp đột phá nhằm cải cách thể chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hiện đại hóa quản lý hơn 22.000 hội đoàn

Trình bày về vai trò của Bộ Nội vụ trong quản lý hội, ông Nguyễn Tiến Đạo, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, cho biết tính đến cuối năm 2025, cả nước có khoảng 22.417 hội. Trong đó, có 618 hội hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh và hơn 21.000 hội hoạt động ở quy mô địa phương.

Theo ông Đạo, trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang thực hiện tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản lý hội không thể đứng ngoài cuộc.

Thực tế hiện nay cho thấy quy mô hội đoàn rất lớn, hiện diện ở mọi ngành nghề, lĩnh vực, tạo thành một nguồn lực xã hội khổng lồ. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là làm sao để các hội thoát khỏi tư duy "hành chính hóa" - vốn làm giảm đi tính năng động và sáng tạo.

"Yêu cầu của quản lý nhà nước về hội hiện nay không chỉ là ban hành quy định để quản lý, mà phải tạo ra một hành lang pháp lý minh bạch, ổn định, đủ sức khuyến khích các hội phát huy vai trò tự quản và tự chịu trách nhiệm", ông Đạo nhấn mạnh.

Bộ Nội vụ xác định 6 vai trò cốt lõi trong thời gian tới, trọng tâm là xây dựng khuôn khổ pháp lý đồng bộ và thúc đẩy các hội phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Đặc biệt, việc đổi mới phương thức quản lý sẽ gắn liền với quá trình chuyển đổi số.

Bộ đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về hội, đảm bảo kết nối liên thông từ Trung ương đến địa phương, số hóa toàn bộ hồ sơ và quy trình báo cáo để tăng cường tính công khai, minh bạch.

Chính sách "trải thảm đỏ" cho nhân tài ngành mũi nhọn

Song song với việc hoàn thiện thể chế cho các tổ chức xã hội, vấn đề thu hút nhân tài được coi là "mũi nhọn" đột phá để phát triển đất nước. Ông Nguyễn Xuân Tự, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, khẳng định: "Thu hút và trọng dụng nhân tài là nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và hội nhập quốc tế".

Dựa trên Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030 (Quyết định 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050) và các Nghị định liên quan, ông Tự cho biết chính sách của Nhà nước đang chuyển dịch mạnh mẽ từ việc chú trọng bằng cấp sang đánh giá năng lực thực chất và kết quả đóng góp.

Đối tượng thu hút không chỉ dừng lại ở sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ trong nước mà còn mở rộng ra cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia nước ngoài.

Điểm đáng chú ý nhất trong tham luận là cơ chế đãi ngộ tài chính vượt trội. Ông Tự cho biết, đối với các chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học đảm nhận các nhiệm vụ mũi nhọn, mức lương và chế độ đãi ngộ sẽ cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của công chức, viên chức thông thường. Đi kèm với đó là các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân, hỗ trợ nhà ở và điều kiện làm việc tiêu chuẩn quốc tế.

Các lĩnh vực được ưu tiên "trải thảm đỏ" bao gồm: Chuyển đổi số, khoa học dữ liệu, năng lượng sạch, công nghệ sinh học và các công trình trọng điểm quốc gia. Đây là những ngành nghề đóng vai trò quyết định đến sức cạnh tranh của nền kinh tế trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Xây dựng môi trường cống hiến thực chất

Ông Nguyễn Xuân Tự nhấn mạnh, bên cạnh đãi ngộ vật chất, việc tôn vinh và bảo vệ uy tín của nhân tài là yếu tố then chốt. Nhà nước sẽ tạo điều kiện để các chuyên gia trực tiếp tham gia vào các dự án chiến lược, tư vấn chính sách vĩ mô cho Đảng và Chính phủ, giúp họ thấy được giá trị thực chất từ những đóng góp của mình.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Đạo lưu ý về sự cân bằng giữa "tạo không gian phát triển" và "giữ vững kỷ cương". Việc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các địa phương trong quản lý hội sẽ đi đôi với công tác kiểm tra, giám sát nghiêm túc để tránh tình trạng hoạt động sai tôn chỉ mục đích.

Kết thúc các bài tham luận, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ kỳ vọng sự kết hợp giữa đổi mới thể chế quản lý hội và đột phá trong chính sách nhân tài sẽ tạo ra động lực kép, đưa Việt Nam tiến nhanh hơn trên con đường phát triển phồn vinh và bền vững.

Việc triển khai đồng bộ các Nghị quyết 57, 68 của Trung ương và các chiến lược quốc gia sẽ là kim chỉ nam để Bộ Nội vụ hiện thực hóa những mục tiêu này trong giai đoạn tới.