16 lãnh đạo cấp phòng công an tỉnh xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 6/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ đối với 16 cán bộ là lãnh đạo cấp phòng.

Đây đều là những cán bộ có bề dày kinh nghiệm, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh trong nhiều năm qua.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí cho các cán bộ (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

16 cán bộ công an đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ công tác để thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Nguyễn Duy Đông, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh việc 16 cán bộ công an tự nguyện nghỉ hưu sớm là minh chứng cho sự chuyển động tích cực trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh Hà Tĩnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh là một trong 16 cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh mong muốn các cán bộ dù nghỉ hưu vẫn tiếp tục quan tâm, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.