Dân trí Trần Lê Ngọc An, chàng trai giàu năng lượng tích cực là chủ nhân của kênh Youtube An Is Here với nhiều video bổ ích chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn học sinh, sinh viên.

Youtuber Gen Z chuyên làm video chia sẻ kỹ năng mềm hút triệu views

Từ cậu sinh viên ngành Marketing đến Youtuber triệu views

Trần Lê Ngọc An sinh năm 1999, tốt nghiệp loại giỏi ngành Marketing trường Đại học Kinh Tế TPHCM, là chủ nhân của kênh Youtube An Is Here với hơn 63.000 lượt đăng ký và gần 2 triệu lượt xem.

Trên kênh Youtube của mình, Ngọc An thường chia sẻ nội dung về phát triển bản thân, kinh nghiệm học đại học, chuyện học Tiếng Anh, tìm hiểu các ngành nghề, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và sinh viên.

Ngoài ra, chủ nhân của kênh Youtube An Is Here còn đạt được một số thành tích nổi bật như: Top 5 chương trình sáng tạo nội dung du lịch Hanwha Dreamplus Travel Creator, đạt 4/6 học bổng toàn phần từ Đại học Kinh tế TP.HCM và sở hữu tấm bằng 7.0 IELTS.

Mong muốn của An khi lập ra kênh Youtube An Is Here là được trở thành một người bạn đồng hành với các bạn học sinh, sinh viên, vừa vui chơi vừa học hỏi lẫn nhau, từ đó cùng nhau phát triển.

Năm 2019, chủ nhân kênh Youtube An Is Here tham gia một chương trình sáng tạo nội dung về du lịch, được lắng nghe những chia sẻ về công việc sáng tạo nội dung trên Youtube. Từ đó, cậu bạn nhận ra mình có thể tự làm một kênh Youtube.

Nói về lý do đặt cho kênh Youtube của mình cái tên An Is Here, Trần Lê Ngọc An chia sẻ: "Từ những ngày đầu lập kênh, nếu để ý mọi người có thể thấy câu đầu tiên của mình là: "Nếu các bạn đang tìm kiếm một người bạn đồng hành để cùng nhau chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm trong quãng đường đại học cũng như những kỹ năng mềm thì hãy xem An Is Here".

Sở hữu tấm bằng Ielts 7.0, nhưng ít ai biết, Tiếng Anh vốn không phải là năng khiếu từ nhỏ của Ngọc An. Những năm học cấp 3, An học không giỏi Tiếng Anh. Có lần, gặp một người Tây đến hỏi đường, cậu bạn không hiểu người đó nói gì. Từ đó, Ngọc An quyết tâm học tập và tập dần thói quen tiếp xúc với tiếng Anh mỗi ngày.

Để bứt phá thành tích trong việc học Tiếng Anh, Ngọc An cũng có cho mình những bí quyết riêng, chàng trai 9X bật mí: "Với tiếng Anh, thật sự mình thấy quan trọng nhất là luyện tập thường xuyên. Với mỗi kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, mình luôn tạo ra các hoạt động nhỏ mà mỗi ngày mình đều có thể luyện tập. Tiêu chí hàng đầu cho các hoạt động đó chính là mình phải thích, có vậy mình mới có thể duy trì mỗi ngày."

"Cái tên An Is Here là lựa chọn tốt nhất để thể hiện cho người xem thấy chỉ cần các bạn ấy cần, sẽ luôn có người đồng hành cùng các bạn phát triển, đó chính là mình", Ngọc An nói thêm.

"Ví dụ như với nghe, mình sẽ nghe podcast và xem vlog tiếng Anh về những chủ đề mà mình quan tâm, như phỏng vấn những người nổi tiếng mà mình thích, hay những video hài trên mạng.

Còn với kỹ năng đọc, mình thường đọc báo về thời trang, một lĩnh vực mà mình quan tâm, vừa luyện được tiếng Anh, vừa có được thông tin bổ ích cho mình. Với mình, mấu chốt là tạo được thói quen và tiếp xúc mỗi ngày, dần dần sẽ cải thiện được kỹ năng của bản thân", An chia sẻ.

Youtuber chuyên bàn chuyện hướng nghiệp

Ngoài việc đăng tải những video nói về cách học tiếng Anh, Ngọc An thường chia sẻ những nội dung về định hướng ngành học, chia sẻ kinh nghiệm, hướng nghiệp trên kênh Youtube của mình.

Chủ nhân của kênh Youtube An Is Here bày tỏ: "Nội dung "hướng nghiệp" của mình không thiên về định hướng. Mình lựa chọn 2 hướng đi chính. Hướng đi thứ nhất là chia sẻ kinh nghiệm, bài học mà mình có được khi lựa chọn ngành nghề cho chính bản thân mình, cũng như thông qua trò chuyện với các bạn cấp 3 khác".

"Hướng đi thứ hai của mình là chọn cách phỏng vấn đa dạng các ngành nghề từ chính những người học, làm việc trong ngành đó, để mang thông tin mang tính thực tế đến với các bạn", chàng trai Gen Z nói.

"Mục đích cuối cùng của mình là giúp các bạn thấy được có những con đường nào có thể đi, những thông tin nào có thể tham khảo. Người ra quyết định vẫn là các bạn ấy, nói đúng hơn là mình tư vấn, chứ không hẳn là định hướng", Ngọc An nói thêm.

Khi được hỏi về việc Ngọc An sẽ dựa trên cơ sở khoa học, tài liệu, kinh nghiệm nào để làm các video hướng nghiệp, hay chia sẻ kinh nghiệm và đảm bảo tính chính xác của thông tin mình đưa ra, chủ nhân kênh Youtube An is Here bộc bạch: "Kênh mình không chia sẻ kiến thức, mình chỉ nói về kinh nghiệm thôi. Mà kinh nghiệm thì mình học được từ trải nghiệm thực tế, ít khi có những tài liệu khoa học lắm".

Ngọc An nói thêm: "Mình luôn nói với người xem: Nghe chia sẻ kinh nghiệm, dù là từ bất kỳ ai, thì chỉ để tham khảo và áp dụng nếu thấy phù hợp. Mình chưa bao giờ áp đặt các bạn ấy phải làm theo 100% cách làm của mình".

"Trong trường hợp có những chia sẻ về phương pháp học tập, dù có chứng minh khoa học thì mình vẫn sẽ kiểm chứng ít nhất 2 tuần và thấy hiệu quả với mình thì mình mới chia sẻ đến mọi người", Ngọc An bộc bạch.

Khi đối diện với những bình luận trái chiều, tiêu cực, chủ nhân của kênh Youtube An Is Here sẽ chia những phản hồi đó thành 2 loại. Loại thứ nhất là các bình luận mang tính góp ý, Ngọc An sẽ thảo luận thêm, nếu nhận ra lỗi sai, An sẽ tiếp thu để hoàn thiện hơn cho những lần sau. Loại thứ hai là những bình luận mang tính chỉ trích không thiện chí như nói về ngoại hình, cậu lựa chọn không quan tâm.

Những lúc cảm thấy bí ý tưởng khi sản xuất nội dung trên Youtube, Ngọc An sẽ làm nghiên cứu người xem. "Những ngày đầu mình có hướng đi cho kênh và khung sườn để đi đến bây giờ cũng nhờ nghiên cứu người xem. Nếu mình thật sự cạn kiệt ý tưởng, mình sẽ nghiên cứu để tìm thêm ý tưởng, hoặc hướng đi mới cho kênh", Ngọc An bày tỏ.

Việc được biết đến nhiều hơn trên Youtube mang lại cho Ngọc An nhiều điều có giá trị. Chủ nhân kênh Youtube An Is Here bộc bạch: "Việc được biết đến nhiều hơn giúp mình có thêm nhiều thứ. Thứ nhất, củng cố hình ảnh cá nhân của mình, thứ hai là các cơ hội, thứ ba là các mối quan hệ, từ bạn bè đến đối tác, thứ tư là thu nhập. Cuối cùng, cũng là yếu tố quan trọng nhất, nó mang lại nguồn năng lượng tích cực và động lực cho mình, khi mình biết được những gì mình đang làm đang giúp ích được cho ai đó".

Điều dễ nhận ra trong các video của Ngọc An đều là nguồn năng lượng tích cực. Nói về cách để bản thân luôn vui và truyền được năng lượng đó đến mọi người, 9X chia sẻ: "Mình vẫn có những lúc buồn và căng thẳng, nhưng không nhiều. Do mình học được cách nhìn vào mặt tích cực của những cảm xúc mà trước đây mình hay gán mác "tiêu cực".

"Ví dụ như nỗi sợ khi làm điều gì đó mới, nếu nhìn vào mặt tích cực, đó là cách mà cơ thể phản xạ để bảo vệ mình, vì mình không biết chắc về kết quả của điều mình sắp làm. Hay với áp lực, nếu nhìn vào mặt tích cực, nó sẽ tạo cho mình động lực để cố gắng".

Trong thời gian tới, Ngọc An muốn phát triển đều đặn hơn ở đa dạng các kênh. Cậu đặt ra mục tiêu cho mỗi kênh của mình đều phải mang được những giá trị nhất định cho người xem.

"Ngoài ra, mình cũng có vài dự định khác liên quan đến sự nghiệp ngoài làm nội dung. Mình vẫn đang trong quá trình tự học thêm để làm được những điều đó, sau này nếu làm được mình sẽ bật mí sau nhé!", Ngọc An nói thêm.

Minh Nguyệt

Ảnh: NVCC