Ý tưởng không gian làm việc ảo chiến thắng cuộc thi khởi nghiệp sinh viên

Ngày 25/3, tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, đêm chung kết cuộc thi Business Challenges (Thử thách kinh doanh - PV) mùa 6 đã được tổ chức, với sự tranh tài của 12 đội thi xuất sắc nhất 2 nhánh (Nhánh 1: Khởi nghiệp và Nhánh 2: Giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp).

Tham dự và phát biểu tại đêm Chung kết, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và tự hào về những thành quả đầu tiên của các em trên hành trình chinh phục giấc mơ khởi nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phát biểu mở đầu đêm chung kết cuộc thi (Ảnh: T.M).

"Cuộc thi là sân chơi bổ ích cho sinh viên đồng thời cũng là cơ hội kết nối hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng chính là sứ mệnh quan trọng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trong việc kết hợp giữa giảng dạy và thực tiễn, kết nối với doanh nghiệp, hình thành một mạng lưới hỗ trợ các ý tưởng, hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên, hướng tới sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.", PGS.TS Nguyễn Trúc Lê chia sẻ.

Cuộc thi Business Challenges mùa 6 thu hút 117 đội thi với hơn 600 sinh viên đến từ gần 70 trường Đại học, THPT trong nước và quốc tế đăng ký tham dự. Những con số biết nói này đã chứng minh "sức nóng" của cuộc thi trong cộng đồng sinh viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết.

Trải qua 3 vòng tuyển chọn xuyên suốt gần 9 tháng vừa qua, 12 đội thi xuất sắc nhất 2 nhánh đã chính thức bước vào chặng đua cuối cùng tại đêm chung kết.

MC Thảo Vân, người bạn đồng hành - MC chung kết của nhiều mùa Business Challenges (Ảnh: T.M).

Hội đồng Ban giám khảo đêm chung kết là những doanh nhân, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, đưa ra những lời khuyên hữu ích cho thí sinh (Ảnh: T.M).

Những "chiến binh" đã có phần thể hiện rất tốt trên sân khấu chung kết, mang đến những màn tranh tài nảy lửa, kịch tính, khẳng định dấu ấn cá nhân và bản lĩnh của sinh viên trẻ (Ảnh: T.M).

Với phần thể hiện xuất sắc, đội thi Lean Platform với dự án Lean Social - Không gian học tập và làm việc ảo cho GenZ đã chinh phục Hội đồng Ban giám khảo, giành ngôi vị Quán quân Nhánh 1 tại cuộc thi Business Challenges mùa 6, rinh về giải thưởng 50 triệu đồng tiền mặt.

Dự án được sáng lập và phát triển bởi 6 sinh viên đến từ các trường đại học khu vực miền Nam như RMIT University, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật, với định hướng xây dựng và phát triển trải nghiệm giáo dục hiện đại mới lạ, tạo động lực học tập và làm việc cho sinh viên trẻ.

Với những tính năng nổi bật, tính sáng tạo đổi mới và công nghệ, dự án Lean Social của đội thi Lean Platform mang đến phương án hữu hiệu đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ giáo dục, trải nghiệm giáo dục mới, nền tảng học tập trực tuyến cho người châu Á trong những năm sắp tới.

Đội thi Lean Platform với dự án Lean Social xuất sắc giành giải Quán Quân Nhánh 1 (Ảnh: T.M).

Á Quân và Quý Quân nhánh 1 cuộc thi cũng lần lượt gọi tên đội thi We Share và Solar Moment. Đội thi Hưng Yên Tech Wood, Thanh An và Five Media nhận được Giải tiềm năng của cuộc thi.

Đặc biệt, tại nhánh 1 cuộc thi Business Challenges mùa 6 năm nay, đội thi Hưng Yên Tech Wood còn xuất sắc nhận được giải thưởng "Nâng tầm khởi nghiệp vươn xa".

Đội thi Hưng Yên Tech Wood rinh về giải thưởng từ Nhà tài trợ Kim cương của cuộc thi (Ảnh: T.M).

Bên cạnh Nhánh 1 - Khởi nghiệp, giải Quán quân Nhánh 2: Giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp tại cuộc thi Business Challenges mùa 6 cũng chính thức gọi tên đội thi FOE (Fire of Enthusiasm) với giải thưởng 50 triệu đồng tiền mặt. Đội thi cũng được trao suất học bổng trị giá 20 triệu đồng từ nhà tài trợ.

6 cô gái của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, đội FOE xuất sắc rinh về giải thưởng cao nhất Nhánh 2 (Ảnh: T.M).

FOE gồm 6 thành viên đến từ trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN đã đưa ra những phương án tháo gỡ khó khăn và giải quyết vấn đề khi công ty mong muốn xây dựng kênh thương mại với các sản phẩm về nội thất, phát triển công ty thành viên trong hệ sinh thái.

Với những kiến thức được giảng dạy tại trường, sự hỗ trợ dẫn dắt từ mentors kết hợp cùng trải nghiệm thực tế, các em đã tổng hợp và đưa ra chiến lược phát triển đáp ứng nhu cầu thị trường gắn với định hướng phát triển của doanh nghiệp, mang đến những chiến dịch bán hàng thành công, mang về doanh thu và nguồn khách hàng tiềm năng mới cho doanh nghiệp.

Cũng tại Nhánh 2, đội thi L.D và FIMO cũng rinh về Giải Nhì và Giải Ba tại cuộc thi. Giải tiềm năng của Nhánh 2 thuộc về đội thi Tắc Kè Hoa, SiSu và 10 Trên 10.

Cuộc thi Business Challenges mùa 6 là nơi ươm mầm định hướng và phát triển những giấc mơ đang ấp ủ của những sinh viên trẻ (Ảnh: T.M).

Cuộc thi Business Challenges - Thách thức Kinh doanh mùa 6 đã chính thức khép lại nhưng đồng thời cũng mở ra cánh cửa mới cho những dự án khởi nghiệp và tiềm năng phát triển của sinh viên.

Qua 6 mùa tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên khắp ba miền Tổ quốc, cuộc thi đã và đang trở thành bệ phóng, nơi nuôi dưỡng và ươm mầm những ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.