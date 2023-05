Vợ streamer giàu nhất Việt Nam chăm khoe eo thon, dáng nóng bỏng

Màu hồng chiếm tỷ lệ cao trong tủ quần áo của Xoài Non. Sự kết hợp của trang phục, mái tóc vàng, đôi mắt to cùng vóc dáng thon gọn khiến cô được nhận xét trông giống búp bê đời thực. Thực tế, Xoài Non cũng đang theo đuổi xu hướng Barbiecore (phong cách thời trang ăn mặc giống Barbie) (Ảnh: IGNV).