"Vỡ mộng" khi nghỉ hưu non ở tuổi ngoài 30

Dân trí Nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống ư? Tôi nhanh chóng "vỡ mộng" vì nhận ra 5 mặt trái khi nghỉ hưu ở tuổi 34.

Thời gian gần đây, bạn trẻ rộ lên xu hướng "nghỉ hưu sớm" ở độ tuổi trong - ngoài 30.

Điển hình là chuyện cô gái Việt 27 tuổi, đã quyết định nghỉ hưu sớm với một cuốn sổ tiết kiệm chỉ hơn trăm triệu với lời chia sẻ: "Năm nay mình 27 tuổi. Tài sản trong tay là 1 chiếc xe đạp, 1 tấm thảm yoga, 1 iPad, 1 điện thoại, 1 cuốn sổ bảo hiểm xã hội mới đóng 1 năm, sách vở quần áo và tài khoản tiết kiệm hơn trăm triệu".

Quyết định về hưu khi chưa đến 30, cô bắt đầu nhịp sống không làm việc kiếm tiền mà xoay quanh tập thiền, đi chợ, đọc sách, thêu thùa, làm bánh. Cô chọn cuộc sống không chịu áp lực tiền bạc, chậm rãi trôi.

Quyết tâm làm việc cật lực trong vài năm, tích lũy được một khoản tiền rồi "nghỉ hưu non" để tận hưởng cuộc sống dường như đang trở thành một xu hướng mới trong một bộ phận giới trẻ. Thoát khỏi môi trường công sở với đầy rẫy áp lực, ràng buộc để sống một cuộc sống tự do, tự tại đang là mơ ước của rất nhiều người trẻ, nhưng ít ai nghĩ ngược lại rằng, phía sau sự tận hưởng "hưu non" ấy là gì?

Dưới đây là chia sẻ chân thật về trải nghiệm của một anh chàng quyết định nghỉ hưu ở tuổi 34, anh ví hạnh phúc từ việc nghỉ hưu sớm giống như cảm giác trúng vé số và không kéo dài lâu:

Nhiều người cho rằng những người trẻ tuổi về hưu là kẻ lười biếng. Cha mẹ của họ hẳn đã giúp họ, họ trúng số… Nhưng không có điều nào trong số đó đúng với tôi.

Tôi lớn lên trong một gia đình có thu nhập trung bình. Tôi đã làm việc chăm chỉ để đạt điểm cao, giành học bổng đại học. Tôi là người đầu tiên tới văn phòng và cũng là người cuối cùng rời đi. Tôi trúng tuyển một công việc ngân hàng đầu tư với mức lương cao và kiếm được kha khá từ một số khoản đầu tư của mình. Tôi luôn sống một cuộc sống đơn giản và chăm chỉ để tích lũy tài chính.

Nhờ vậy, một ngày kia tôi có đủ nền tảng cho quyết định nghỉ hưu sớm ở tuổi 34, vào năm 2012 với khối tài sản tích lũy được giá trị ròng khoảng 3 triệu đô la, tạo ra khoảng 80.000 đô la thu nhập đầu tư mỗi năm.

Mọi người xung quanh xì xào rằng, tôi thật điên rồ khi bỏ một công việc lương cao khi còn trẻ như vậy nhưng tôi đã hoàn toàn kiệt sức và cảm thấy vỡ mộng với công việc của mình. Tôi rơi vào tình trạng khốn khổ khi làm việc trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính.

Nghỉ hưu sớm không phải dành cho tất cả mọi người. Với cá nhân tôi, tôi không hối hận vì quyết định này. Tôi thức dậy bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi không còn phải chịu đựng những cuộc họp không có kết quả hay gặp phải những đồng nghiệp khó ưa. Tôi đã cùng vợ đi du lịch hơn 20 quốc gia, viết sách và trở thành huấn luyện viên quần vợt ở trường trung học.

Tôi được lên chức bố vào năm 2017 và dành toàn thời gian làm bố. Điều đó thật hạnh phúc nhưng tất cả vẫn không thể khỏa lấp được "khoảng trống" của việc nghỉ hưu sớm.

Một cuộc khảo sát của CompHealth năm 2017, 68% trong số 400 bác sĩ thuộc độ tuổi 55- nghỉ hưu được khảo sát cho biết họ không hào hứng với việc nghỉ hưu. Một số mối bận tâm hàng đầu bao gồm mất tương tác xã hội tại nơi làm việc, mất mục đích, buồn chán và trầm cảm.

Đây là những tiêu cực lớn nhất của việc nghỉ hưu sớm mà không ai muốn nói đến:

Đối mặt với "khủng hoảng danh tính"

Có thể nói, ai sống trên đời cũng cần một danh tính, nhất là những người trẻ tuổi.

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà mọi người hỏi khi họ gặp nhau lần đầu là: "Bạn làm nghề gì vậy?"

Khi bạn đã dành ít nhất một thập kỷ làm việc trong bất kỳ công việc nào, bạn có thể sẽ cảm thấy trống vắng khi không còn có thể nói với mọi người rằng bạn là chuyên gia tiếp thị, chuyên gia đầu tư hay nhà tư vấn quản lý, doanh nhân, cô giáo, kỹ sư, bác sĩ…

Chỉ sau khi rời bỏ công việc của mình, tôi nhận ra rằng tôi đã bị ám ảnh như thế nào với nghề của mình. Tôi thường tự hỏi: Công việc kinh doanh ra sao nếu không có tôi? Nhưng sau nhiều tháng không có email hay những cuộc điện thoại công việc, cuối cùng tôi đã chấp nhận sự thật rằng tôi không còn gắn với công việc nữa.

Nghi ngờ với quyết định của chính mình

Liệu rằng mình có lựa chọn đúng hay không? Sẽ có khi bạn hồi tưởng quá khứ và rồi hối tiếc về tất cả mức lương, danh vọng cũng như vị trí làm việc mà mình đã từng có.

Tôi vẫn còn một khoản thế chấp để trả và cũng đã từng lo lắng rằng, liệu mình có đang phạm sai lầm nghiêm trọng. Nhưng sau một thời gian ổn định, kế hoạch nghỉ hưu của tôi ngày càng rõ ràng. Tôi bắt đầu viết lách nhiều hơn trên trang web tài chính cá nhân của tôi. Tôi đã tái đầu tư 100% lợi nhuận mà nó tạo ra và có một khoản thu nhập thụ động kha khá.

Mọi người có thể đối xử với bạn như một kẻ lạc loài

Trong mắt nhiều người, nghỉ hưu ở độ tuổi sung sức là điều không bình thường. Mọi người không phải lúc nào cũng dành cho bạn sự tôn trọng như họ dành cho một công dân thuộc tầng lớp lao động.

Đã có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải giải thích lý do tại sao tôi nghỉ hưu sớm hoặc rằng tôi chẳng phải là một "rich kid". Để giữ cho mọi thứ đơn giản, tôi chỉ đơn giản nói rằng tôi là một nhà văn và huấn luyện viên quần vợt tự do.

Nghỉ hưu sớm, sự thật bạn chẳng hạnh phúc hơn nhiều

Nhiều người nghĩ rằng một khi họ đạt được tự do tài chính hoặc nghỉ công việc áp lực mà họ ghét, họ sẽ tự động hạnh phúc hơn. Nhưng, trên thực tế, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bất kỳ mức độ hạnh phúc gia tăng đáng kể nào cũng chỉ là ngắn hạn.

Trên thang điểm từ 1 đến 10, mức độ hạnh phúc của tôi đã tăng vọt lên mức 10 sau khi tôi chắc chắn được rằng mình đã có thể nghỉ hưu rất sớm. Nhưng không lâu sau đó, có một khoảng thời gian, tôi lại trở lại mức hạnh phúc bình thường sau khi đã đạt được mục tiêu. Điều này giống như việc trúng số. Bạn vui một ngày, một tuần nhưng một tháng, một năm sau thì chưa chắc.

Bạn có thể thực sự rất, rất buồn chán

Nghỉ hưu sớm cũng giống như kết thúc mùa cuối cùng của chương trình truyền hình mà bạn thường xem. Bạn vui vì nó có một kết thúc tốt đẹp, nhưng bạn cũng buồn vì nó đã kết thúc.

Khi có thêm 10 đến 14 giờ rảnh mỗi ngày, năng suất của tôi giảm sút và tôi ngày càng ít có động lực để đạt được những chiến thắng lớn. Không có bạn bè hoặc đồng nghiệp cũ nào của tôi có thể đi chơi thì cũng chẳng ích gì. Không có thêm các bữa tiệc ngày lễ của công ty hoặc các sự kiện khách hàng khác nhau. Trước đó, tôi thực sự rất thích tiệc tùng.

Hiện tại, tôi cố gắng tham dự nhiều sự kiện gặp gỡ khác nhau để kết bạn mới, nhưng cuộc sống xã hội của tôi chủ yếu chỉ bao gồm những người tôi gặp qua chơi quần vợt và bóng mềm.

Mãi cho đến ba năm sau, khi vợ tôi cùng tôi về hưu sớm, sự chán nản của tôi mới bắt đầu tan biến. Chúng tôi đã đi du lịch rất nhiều nơi, nhưng quan trọng hơn, chúng tôi trở thành cha mẹ, điều này đã làm mới ý thức về mục tiêu cuộc sống của tôi.

Nghỉ hưu sớm không phải là liều thuốc tiên mang đến hạnh phúc kéo dài (Ảnh minh họa).

Nghỉ hưu sớm sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề của bạn

Nếu bạn không hạnh phúc trước khi nghỉ hưu sớm, có khả năng bạn vẫn không hạnh phúc sau khi nghỉ hưu. Tốt hơn hết là bạn nên tìm ra đâu là cốt lõi của các vấn đề và khắc phục chúng trước đã. Rồi sau đó, có một tầm nhìn rõ ràng về những gì bạn thực sự định làm khi nghỉ hưu. Sau nhiều năm nghỉ hưu, cuối cùng tôi đã tìm thấy cơ hội cho mình bằng cách thường xuyên làm những việc mà tôi yêu thích: Tiếp tục với bài về tài chính trên trang cá nhân, đầu tư vào bất động sản, huấn luyện quần vợt trường trung học, làm chồng và làm cha ở nhà.

Nghỉ hưu sớm không phải là liều thuốc tiên để có được hạnh phúc kéo dài, nhưng nó chắc chắn sẽ giúp bạn giải thoát đi làm và ngồi họp cả ngày!

Tác giả của bài viết là Sam Dogen, người làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư trong 13 năm trước khi lập nên một trang web tài chính cá nhân. Sam đã nhận được bằng B.A. về Kinh tế học từ Trường Cao đẳng William & Mary, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California ở Berkeley. Anh từng được vinh danh trên Forbes, The Wall Street Journal, The Chicago Tribune và The L.A.Times.

Lệ Thu