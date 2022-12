Việc nhìn lại một năm vừa trải qua có gì thú vị?

Cứ mỗi dịp năm hết Tết đến, trên khắp các mạng xã hội, người người nhà nhà lại thi nhau kể về các thành tựu, buồn vui năm vừa qua bằng nhiều hình thức khác nhau.

Điển hình là vào đầu tháng 12 năm nay, giới trẻ đã thi nhau hưởng ứng mùa Spotify Wrapped 2022 - nhìn lại gu âm nhạc, bài hát, nghệ sĩ yêu thích trong năm, thống kê bởi một trong những ứng nhạc số hàng đầu thế giới. Thực tế, việc ngắm nhìn những trải nghiệm trong năm cũ phủ sóng rộng rãi bởi nhiều lợi ích mà nó mang đến.

Ngắm nhìn năm cũ để sống lại những ngày tháng đầy tươi đẹp và huy hoàng

Sở dĩ mọi người đều tận hưởng cảm giác "sống lại kí ức vào dịp cuối năm" một phần là vì sức hút và ích lợi đến từ việc hoài niệm về những khoảnh khắc tuy cũ nhưng tươi đẹp, về những ngày hạnh phúc, những ngày nắng đẹp chiếu sáng cả bầu trời xanh.

Qua nghiên cứu khoa học về ảnh hưởng của cảm giác hoài niệm nói trên, Tiến sĩ Wing Yee Cheung, hiện đang giảng dạy cho trường đại học Winchester, ghi nhận đa số người tham gia đều cho rằng khi họ nhớ về những điều đẹp đẽ đã xảy ra với bản thân, dù chỉ là quá khứ, lại cảm thấy hạnh phúc hơn và có thêm niềm tin vào tương lai một ngày nào đó, thế giới lại đối đãi với họ dịu dàng như cách nó đã từng.

Bên cạnh đó, nhìn lại năm cũ cũng là một ví dụ điển hình của "self-reflection", được định nghĩa là sự tự phản chiếu của mỗi cá nhân với những gì đã diễn ra trong cuộc sống của họ. Theo nghiên cứu của trường Kinh doanh Harvard, việc tự phản chiếu như thế đã phát huy tác dụng ngay trong những trường hợp nhỏ nhất.

Nghiên cứu nói trên phân công cho ba nhóm nhân viên các nhiệm vụ khác nhau sau buổi training. Trong khi nhóm cuối cùng kết thúc buổi training rồi quay trở lại làm việc, hai nhóm đầu tiên được yêu cầu ngồi suy xét lại về buổi huấn luyện.

Kết quả cho thấy, hai nhóm này đều ghi nhận lần lượt 22,8% và 25% gia tăng trong năng suất làm việc, qua đó chứng tỏ việc phản chiếu chuyện đã qua giúp thúc đẩy thêm động lực và hứng khởi làm việc.

Bạn Tiết Huệ Mẫn, sinh viên Học viện Hàng không (Ảnh: NVCC).

Đó cũng là những gì bạn Tiết Huệ Mẫn, sinh viên năm nhất Học viện Hàng không Việt Nam cảm nhận được. Mẫn chia sẻ: "Mình thường dùng mạng xã hội để xem mình đã thay đổi thế nào trong suốt năm qua.

Khi xem lại kho ảnh năm cũ, mình lại cảm thấy phấn chấn hơn và có nhiều năng lượng hơn trên "con đường mình đi" sắp tới, hay nói đúng hơn là được "bơm" đầy động lực cho một năm mới.

Kể cả đôi lúc có chuyện không như ý, khi nhớ lại những nỗi buồn hôm ấy chỉ còn là một hạt cát bé tí giữa hàng tỉ niềm vui và rất nhiều mối quan hệ tuyệt vời mình có được.

Mình cảm giác như khi ngoảnh đầu lại, mình ngày một biết ơn và trân quý những điều đã xuyên qua cuộc đời mình, vì sau tất cả mình vẫn ở đây, vẫn mạnh mẽ và vẫn đang ngày một cố gắng trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân".

Soi chiếu "năm qua đã làm gì" giúp ta dễ "đọc vị" bản thân

Sự soi chiếu lại bản thân, cũng được nhóm nhà nghiên cứu của Noah Dinhson, đến từ trường Đại học Swinburne Technology chứng minh rằng có tác động tích cực trong việc giúp mỗi cá nhân tìm được bản ngã thông qua nhận thức tốt hơn về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

Qua đó giúp dễ dàng định hình "chân dung" mà ta ao ước hướng tới trong tương lai.

Bạn Hoàng Xuân Hiếu, sinh viên năm hai Học Viện Tài Chính (Ảnh: NVCC).

Bộc bạch về thói quen ôn lại những cung đường đã qua vào những ngày cận mùa xuân mới, bạn Hoàng Xuân Hiếu, sinh viên Học viện Tài Chính cho biết: "Mình thường xem lại các mục tiêu đã đề ra trong năm, tự đánh giá lại những việc mà bản thân đã làm được và chưa làm được.

Từ đó mình được dịp hiểu rõ thế mạnh cần phát huy và cả việc đưa ra các giải pháp để dần dần cải thiện khuyết điểm còn tồn đọng".

Cậu sinh viên năm hai còn tâm sự thêm về lý do khiến bản thân tập dần thói quen suy ngẫm về mọi nẻo đường mình đã đi qua: "Có thể nói, mình từng là một người rất cầu toàn và luôn hướng đến một sự hoàn hảo xa xỉ.

Nhưng những năm trở lại đây, mình hiểu rằng bản thân nếu đủ nhiệt huyết để trở nên tốt hơn mỗi ngày, quyết tâm chiến thắng những tiêu cực đang hiện hữu bên trong mình, thì đó đã là một thành công vô cùng lớn rồi.

Vì vậy, từ dạo ấy, mình đã bắt đầu thói quen "nhìn lại" từng giai đoạn của cuộc đời, không ngừng "nâng cấp" bản thân để trở thành một phiên bản, có thể không phải là hoàn hảo nhất, nhưng là phiên bản tốt và phù hợp nhất với chính mình!".

Ngoài việc xem lại hình ảnh, story mạng xã hội như bao bạn trẻ khác, Hiếu còn bật mí một bí kíp thực thi hóa phương pháp "self-reflection" nói trên, giúp việc "chiêm nghiệm" chuyện năm cũ trở nên hiệu quả và nhanh chóng hơn:

"Để nhìn lại quãng đường một năm đã đi qua, mình thường dành thời gian để "tự phản chiếu" về những điều đã được trải nghiệm trong quá khứ bằng cách trả lời 6 câu hỏi: "What (Sự kiện gì?), Where (Ở đâu), Who (Với ai?), When (Khi nào?), How (Như thế nào?), Why (Tại sao?)".

Trả lời được tất cả các câu cho từng cột mốc sẽ giúp mình nhìn nhận lại bản thân sâu sắc hơn, hiểu rõ mình muốn gì, mình cần gì và mình sẽ làm gì trong tương lai".