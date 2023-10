Vì sao Gen Z không có nhu cầu yêu, thờ ơ với việc hẹn hò?

Marianne Simpson (26 tuổi) chia sẻ rằng, cô gần như đã bỏ cuộc với mong muốn được hẹn hò của mình.

Theo Insider, nữ giáo viên đến từ New York (Mỹ) tiêu từ 100 USD (khoảng 2,4 triệu đồng) đến 200 USD (khoảng 4,8 triệu đồng) mỗi tháng trong suốt một năm qua để hẹn hò. Sau khi trải nghiệm các quán cà phê và nhà hàng tại New York, Simpson cho biết, các chi phí đã tăng lên.

"Tôi chỉ muốn tiêu tiền cho những cuộc hẹn với bạn bè. Thật lố bịch khi tốn 40 USD (khoảng 980.000 đồng) để mua hai cốc nước với người mà tôi không thể tạo mối quan hệ lâu dài", cô gái 26 tuổi nói.

Trong số những đối tượng Gen Z (những người sinh năm 1997-2012), Simpson không phải là người duy nhất cố gắng cân đối giữa các yếu tố: Tài chính, tình yêu và hoạt động xã hội.

Chi phí sinh hoạt tăng cao khiến Simpson nói riêng và Gen Z nói chung cân nhắc đến việc từ bỏ hẹn hò, ưu tiên các lựa chọn "kinh tế" hơn (như dành thời gian cho bạn bè) trong bối cảnh "đại dịch cô đơn" - một thuật ngữ miêu tả bởi Vivek Murthy (tổng y sĩ Mỹ).

Hẹn hò trở nên tốn kém

Hầu hết giới trẻ ngày nay quen với việc "kết nối ngay tức thì" do đều lớn lên cùng các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram. Tuy nhiên, theo Kellie Ammerman - giám đốc điều hành của công ty mai mối Tawkify, sự xuất hiện của Internet đã làm trầm trọng thêm "nỗi sợ bỏ lỡ" (FOMO - Fear of missing out - cảm xúc sợ hãi bản thân sẽ bỏ lỡ một thứ gì đó) của người trẻ, khiến họ có cảm giác thiếu tự tin và cô đơn.

Để "chống chọi" với cảm giác cô đơn, Gen Z thời nay cố gắng tham gia vào các hoạt động xã hội và gặp mặt bạn bè nhiều nhất có thể.

"Thay vì những bữa tối hẹn hò kiểu truyền thống, chúng ta thường thấy giới trẻ đi dạo công viên hoặc uống cà phê đơn giản. Nguyên nhân một phần do kinh tế thúc đẩy, lý do còn lại là sự thay đổi trong cách mọi người hẹn hò", ông Ammerman chia sẻ.

Theo Kellie Ammerman, người trẻ không muốn dành thời gian cho những buổi hẹn hò không đem lại kết quả.

Nỗi lo về chi phí ngăn cản giới trẻ tìm kiếm tình yêu (Ảnh: Beton Studio).

Trong cuộc khảo sát người tiêu dùng năm 2022 của LendingTree - thị trường cho vay trực tuyến, phần lớn mọi người thừa nhận rằng, họ không đủ khả năng kinh tế để thường xuyên hẹn hò. Những người còn lại cho biết, lạm phát khiến họ không muốn tìm kiếm tình yêu.

Karin Kimbrough - nhà kinh tế trưởng của LinkedIn (mạng lưới kết nối chuyên nghiệp lớn nhất thế giới) - chia sẻ với Insider: "Lạm phát thực sự ăn mòn sức mua của người tiêu dùng. Họ phải cân nhắc chi tiêu một cách cẩn thận".

Cuộc chiến chống lại sự cô đơn

Đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao, một số người thuộc Gen Z ở Mỹ dần từ bỏ thói quen ăn uống sang chảnh cho cuộc hẹn đầu tiên. Thay vào đó, họ lựa chọn những hoạt động phù hợp với túi tiền hơn.

Taylor Price (23 tuổi) - người sáng lập ứng dụng tiết kiệm tiền Savvy - chia sẻ: "Hẹn hò không phải lúc nào cũng cần chi nhiều tiền. Chúng ta có thể lãng mạn hóa những hoạt động đơn giản và miễn phí như ở nhà xem tivi, đan móc hoặc cùng nhau làm loạt sở thích hàng ngày".

Việc phải chi trả cho quá nhiều khoản tiền trong cuộc sống khiến Gen Z không còn "mặn mà" với các hoạt động hẹn hò.

Các hoạt động giao lưu tốn kém khiến Gen Z không còn ưa chuộng việc hẹn hò (Ảnh: Adobe).

Đứng trước sự thờ ơ với buổi đi chơi, Cliff Lerner đã thành lập "Saturday" - nền tảng xã hội giúp gắn kết mọi người với nhau để tham gia các buổi trò chuyện trực tiếp miễn phí. Ứng dụng này mở rộng vòng tròn bạn bè của người dùng và thành công "mai mối" cho một số cặp đôi.

Bên cạnh ứng dụng "Saturday", nhiều sự kiện gặp mặt trực tiếp cũng được tổ chức tại Mỹ nhằm tạo điều kiện giúp giới trẻ tìm được những người bạn phù hợp với mình.

Những sự kiện này được diễn ra với mức giá vừa túi tiền hoặc miễn phí, phù hợp với các bạn trẻ không muốn chi tiêu quá nhiều cho việc gặp gỡ người bạn mới.