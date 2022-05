Ước mơ của các em nhỏ có người thân qua đời do dịch bệnh Covid-19

Chiều ngày 30/5 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình gặp mặt các em thiếu nhi nhận bảo trợ trong chương trình "Nối vòng tay thương".

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Tại chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chia sẻ niềm vui khi nhận thấy các em thiếu nhi được chương trình bảo trợ có tinh thần rất tốt và lạc quan.

Bà Nguyễn Thị Hà (trái), Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương lắng nghe tâm tư của các em học sinh (Ảnh: Lê Đức Hiệp).

Chia sẻ cùng với các nhà bảo trợ và bạn bè, em Đặng Hải Nam (học sinh lớp 3, Bình Dương) ước mơ trở thành ca sĩ. Ngay tại buổi giao lưu, Hải Nam chia sẻ tin vui là năm học vừa qua em đoạt danh hiệu học sinh xuất sắc, đồng thời hát một bài hát rất hay tặng mọi người.

Em Triệu Anh Nhi (lớp 2, ở Bình Dương) chia sẻ ước mơ trở thành công an, bảo vệ bình yên của mọi người.

Em Chu Vũ Minh Cường (Thường Tín, Hà Nội) chia sẻ rằng mẹ em làm thợ may, là người gánh vác kinh tế gia đình. Cường ước mong rằng gia đình không còn khó khăn để mẹ đỡ vất vả. Hàng ngày, em vẫn thường xuyên phụ giúp bà nội làm việc nhà như rửa bát, lau nhà.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang tận tình đóng vai trò MC, trò chuyện với các bạn nhỏ, lắng nghe tâm tư, tình cảm và ước mơ của các em. Chị Trang dành nhiều lời động viên các em nhỏ mạnh mẽ và tự tin hơn trong cuộc sống, đạt được thành tích học tập tốt và có tương lai xán lạn.

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, tặng quà cho các em nhỏ (Ảnh: Lê Đức Hiệp).

Chương trình "Nối vòng tay thương" do Trung ương Đoàn phát động từ tháng 10/2021 nhằm kết nối các tổ chức, cá nhân quan tâm, đồng hành hỗ trợ trẻ em, học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19 một cách lâu dài và bền vững cho đến năm 18 tuổi, góp phần giúp các em ổn định cuộc sống và đồng hành cùng các em hướng đến tương lai tốt đẹp thông qua 4 nhóm hỗ trợ: tinh thần, giáo dục, tài chính và chăm sóc sức khỏe.

Chương trình triển khai trên quy mô toàn quốc, tập trung tại các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 với mục tiêu hỗ trợ trẻ em, học sinh thuộc diện mồ côi bố mẹ do mắc Covid-19, không còn nơi nương tựa, đỡ đầu; trẻ em mồ côi bố, hoặc mồ côi mẹ do mắc Covid -19, gia đình thuộc diện gia đình khó khăn, bố mẹ là người nghèo, người dân lao động tự do, công nhân đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp bị mất việc, con của lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh; trẻ em mồ côi bố, hoặc mẹ, hoặc bố mẹ do mắc Covid-19 nhưng có người thân chăm sóc, đỡ đầu, không thuộc gia đình khó khăn. Tính đến nay, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã bảo trợ cho 1.748 em thiếu nhi mồ côi với mức bảo trợ từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng mỗi tháng/em.

Ngoài phần hỗ trợ tiền mặt 2 triệu đồng mỗi tháng, mỗi em nhận bảo trợ còn được hỗ trợ các khóa học trực tuyến về giáo dục kỹ năng, ngoại ngữ để phát triển năng lực bản thân; được tham gia các hoạt động trải nghiệm, các hoạt động thể chất do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Niềm vui của một số em nhỏ trong lần đầu tiên được đi máy bay, ra thăm thủ đô Hà Nội (Ảnh: Lê Đức Hiệp).

Bên cạnh sự bảo trợ về vật chất, Hội đồng Đội Trung ương cũng đã chỉ đạo Hội đồng Đội các cấp phân công các thầy cô giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, các thầy cô trong chi đoàn giáo viên ở trường mà các em theo học thường xuyên quan tâm, đồng hành, hỗ trợ các em trong học tập, rèn luyện sức khỏe và tinh thần để các em sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đảm bảo các điều kiện để các em phát triển toàn diện và trở thành người có ích trong xã hội.

Ngoài ra, Hội đồng Đội Trung ương cũng đã kết nối được mạng lưới doanh nghiệp đồng ý hỗ trợ thêm nguồn lực để giúp đỡ cho các em.

Trong khuôn khổ chương trình phát động Tháng hành động "Vì trẻ em" và Khai mạc hè năm 2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, thường trực Hội đồng Đội Trung ương tổ chức gặp mặt 20 em thiếu nhi đại diện cho các em được nhận bảo trợ trong đợt 4 của chương trình tại các địa phương: Hà Nội, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Bình Dương, Bến Tre, Kiên Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh chương trình gặp mặt, trao tặng quà cho các em, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và các đơn vị đồng hành sẽ tổ chức cho các em vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám và giao lưu, tìm hiểu một số hoạt động văn hóa tại Hà Nội.