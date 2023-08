Từng bị "cắm sừng", ca sĩ Vũ Thảo My bất ngờ nhận được cái kết đẹp

Xuất hiện trong tập cuối chương trình Người ấy là ai mùa 5, nữ chính Vũ Thảo My chia sẻ, cô từng bị người yêu cũ "cắm sừng" và dùng lời lẽ không hay để nói về mình. Vượt qua tất cả khó khăn trong quá khứ, nữ ca sĩ mong muốn tìm được một người đủ tốt để có thể gắn bó lâu dài.

Trước nhiều thử thách khó khăn do chương trình đưa ra, Vũ Thảo My không may mắn, trao nhầm hoa cho "chàng trai có chủ". Tuy nhiên, cô lại nhận về cái kết bất ngờ khi "cực phẩm" độc thân đồng ý đợi cô đến cuối chương trình.

Vũ Thảo My (SN 1997, Nam Định) là quán quân của chương trình "Giọng hát Việt 2013" khi mới 16 tuổi. Nữ ca sĩ hoạt động chủ yếu tại TPHCM và đang trên con đường tìm kiếm chỗ đứng riêng trong lòng khán giả. Ít ai biết rằng, Thảo My còn là cháu gái của siêu mẫu Vũ Thu Phương (Ảnh: BTC).

Đến với chương trình "Người ấy là ai", nữ ca sĩ gốc Nam Định không thể kết đôi thành công khi trao nhầm hoa cho người đã có chủ. Tuy nhiên, may mắn lại mỉm cười với Thảo My khi nam chính độc thân Minh Tiến quyết định chờ đến cuối chương trình để tạo nên cái kết trọn vẹn cùng cô (Ảnh: BTC).

Vũ Thảo My gây ấn tượng với khán giả nhờ làn da "bánh mật" khỏe khoắn cùng phong cách thời trang cá tính, táo bạo. Với việc lựa chọn mái tóc vàng, nữ ca sĩ được khán giả nhận xét có nét giống các cô nàng Âu Mỹ nóng bỏng, phá cách (Ảnh: FBNV).

Từng là cô gái an toàn, theo đuổi hình ảnh nữ tính, Vũ Thảo My lựa chọn thay đổi bản thân, chuyển hướng sang phong cách nổi loạn hơn. Những bộ đồ được nữ chính "Người ấy là ai" mặc thường được cắt xẻ sâu, đi kèm là phụ kiện lạ mắt, độc đáo (Ảnh: FBNV).

Nữ ca sĩ SN 1997 không ngại mặc những chiếc đầm có màu sắc nổi bật, hay có thể gọi là khó mặc. Khi diện mẫu váy hồng xuyên thấu, Thảo My phối thêm túi xách và giày cao gót màu xanh tạo sự tương phản cho cả bộ đồ (Ảnh: FBNV).

Lúc còn gắn bó với mái tóc đen, Thảo My thường mặc những bộ đồ đơn giản, không có nhiều họa tiết trang trí. Cô ưa chuộng quần cạp cao và áo dáng ngắn giúp khoe trọn đường cong cơ thể (Ảnh: FBNV).

Từ khi theo đuổi hình tượng gợi cảm, Thảo My chăm chỉ tập luyện, ăn uống theo chế độ để giữ gìn vóc dáng thon gọn, nóng bỏng. Cô biết cách khoe khéo thân hình quyến rũ khi diện bikini (Ảnh: FBNV).