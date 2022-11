Trường quốc tế có 5 nữ sinh lọt vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022

Sau những vòng thi gay cấn, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2022 đã lựa chọn được 58 gương mặt sáng giá bước tiếp vào vòng chung khảo toàn quốc năm nay.

Trong số đó, có 5 cô gái được gọi tên vào vòng chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2022 đều học cùng Trường Đại học RMIT. Cả 5 thí sinh đều có thành tích học tập rất đáng ngưỡng mộ.

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh sinh năm 2002, đến từ Hải Phòng. Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 hiện đang theo học chuyên ngành Truyền thông chuyên nghiệp - ngành học yêu thích của cô.

Bên cạnh nhan sắc gây thiện cảm cùng hình thể chuẩn, Phương Anh sở hữu loạt thành tích học tập nhiều người mơ ước: Á khoa đầu vào chuyên văn THPT Chuyên Trần Phú; Giải khuyến khích kỳ thi HSG miền Duyên Hải Bắc Bộ; Giải Nhì HSG Ngữ Văn cấp thành phố; Giải Nhì HSG Ngữ Văn cấp thành phố; Giải Nhì HSG Ngữ Văn cấp quốc gia…

Ngoài ra, nữ sinh xứ cảng còn sở hữu chứng chỉ IELTS 6.5 khi còn là học sinh lớp 11, hiện tại đạt IELTS 7.5.

Nguyễn Phương Anh sở hữu vẻ đẹp nhan sắc lẫn trí tuệ chuẩn "con nhà người ta" (Ảnh: FBNV).

Chia sẻ về động lực ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay, Nguyễn Phương Anh cho biết mẹ cô thần tượng Hoa hậu Bùi Bích Phương và luôn mong muốn con gái sau này sẽ đi thi nhan sắc. Vì vậy, cô quyết định tham gia thi hoa hậu để hiện thực hóa ước mơ của mẹ.

Đinh Khánh Hòa

Thí sinh Đinh Khánh Hòa sinh năm 2003, đến từ Hà Nội. Cũng như Phương Anh, Khánh Hòa đạt thành tích IELTS 6.5 khi mới học lớp 11. Cô khá tự tin về khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình bởi Hòa đang học tập trong môi trường quốc tế.

Ít ai biết, Khánh Hòa trước đây thường bị bàn tán vì ngoại hình tròn trịa. Cô từng mặc cảm vì cân nặng và không dám giao tiếp với mọi người xung quanh. Là một người yêu ẩm thực, Khánh Hòa vẫn quyết tâm thay đổi để đi thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô đã thành công giảm tới 10kg, từ 65kg còn 55kg.

Đinh Khánh Hòa đã vượt qua mặc cảm và thay đổi bản thân (Ảnh: FBNV).

Ngoài thành tích học tập nổi trội, cô bạn cũng tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cô hiện là người mẫu tại Câu lạc bộ MC và Thời trang Đại học Ngoại thương.

Thí sinh 19 tuổi cho biết, khi đăng ký tham gia cuộc thi sắc đẹp lớn như Hoa hậu Việt Nam, điều cô muốn truyền cảm hứng chính là sự tự tin và luôn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Lê Minh Anh

Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, Lê Minh Anh (18 tuổi, đến từ Hà Nội) chia sẻ cô tham gia Hoa hậu Việt Nam với tinh thần học hỏi và có thêm nhiều trải nghiệm mới.

Lê Minh Anh là một trong số những thí sinh trẻ nhất cuộc thi (Ảnh: FBNV).

Bên cạnh ngoại hình sáng, thí sinh Hoa hậu Việt Nam sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0 - con số nhiều người mơ ước. Khi tham dự vòng sơ khảo, cô gái trẻ choáng ngợp trước sự quy mô và chuyên nghiệp của cuộc thi. "Dễ thấy dàn thí sinh năm nay khá đồng đều về ngoại hình cũng như học vấn. Điều đó chứng tỏ cuộc thi có sức hút và đường đua tới vương miện khá gay cấn", Minh Anh nói.

Minh Anh cho biết, từ lâu cô đã yêu thích và theo dõi nhiều mùa thi Hoa hậu Việt Nam. Ngay khi đủ tuổi, cô quyết định ghi danh mình tại Hoa hậu Việt Nam 2022.

Nguyễn Ngọc Anh Thư

Thí sinh Nguyễn Ngọc Anh Thư sinh năm 2003, đến từ TPHCM. Anh Thư cho biết rất hạnh phúc khi được gọi tên vào chung khảo toàn quốc, nhưng cũng nhận thức rõ đây là thách thức mới để bản thân nỗ lực, cố gắng hơn trong những vòng thi sắp tới.

Cô gái 19 tuổi cho biết cô vẫn tích cực rèn luyện sức khỏe đề chuẩn bị hành trình kế tiếp. Anh Thư cũng không quên trau dồi những kỹ năng cần thiết như catwalk, ngoại ngữ, giao tiếp…

Anh Thư quyết tâm chinh phục vương miện tại cuộc thi năm nay (Ảnh: FBNV).

"Mục tiêu của tôi là chiếc vương miện danh giá mà bất cứ cô gái nào tham gia cuộc thi cũng muốn chinh phục. Khi đó, tôi có nhiều cơ hội đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Tôi cũng mong muốn thông qua cuộc thi hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình", cô tâm sự.

Lê Thanh Trúc

Lê Thanh Trúc sinh năm 2002, đến từ Quy Nhơn. Cô gái trẻ cho thấy mình là một đối thủ "nặng kí" với những thí sinh còn lại khi sở hữu loạt thành tích học tập đáng ngưỡng mộ: chứng chỉ IELTS 7.5, điểm SAT 1330/1600.

Cô từng nhận được học bổng tại 3 trường đại học tại Mỹ: University of South Florida, George Mason University, University of the Pacific. Song, Thanh Trúc quyết định ở lại học tại Việt Nam do dịch Covid-19.

Lê Thanh Trúc sẽ là đối thủ "nặng kí" với các thí sinh tại cuộc thi năm nay (Ảnh: FBNV).

Trúc cho biết đã yêu thích các cuộc thi nhan sắc từ trước, nhưng hiện tại cô mới đủ tự tin để tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Thanh Trúc đánh giá thí sinh năm nay rất tiềm năng.

Cô cũng khẳng định đường đua càng khốc liệt, gay cấn thì các thí sinh sẽ càng nỗ lực hơn. Thanh Trúc chia sẻ: "Danh hiệu là điều mà cô gái nào cũng mong muốn nhưng thứ chúng ta nhận được còn đáng giá hơn. Đó là những trải nghiệm, kinh nghiệm quý báu và sự tiến bộ nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn. Tôi trân quý và chờ đợi hành trình tiếp theo của mình tại Hoa hậu Việt Nam 2022".