Travel blogger - Travip: "Vượt ngưỡng an toàn" chạm đến thành công

Trần Việt Phương hay còn biết đến nhiều hơn với Travip. Anh là chủ của một kênh youtube cực kỳ đặc biệt Yêu Máy Bay. Người đã bay hơn 120 chuyến/năm để mang đến những trải nghiệm đi máy bay ấn tượng và hiệu quả và khác xa những gì bạn nghĩ. Có lẽ không cần nói quá nhiều về Travip bởi anh đã quá thành công và tiếng tăm trong mảng nội dung vô cùng ngách và đầy thử thách của mình.

Khi xem Yêu Máy Bay, tôi ấn tượng bởi cách anh khai thác nội dung vô cùng sát thực tế, sáng tạo và mang tính ứng dụng cao dẫu cho đây là một phân mảng rất khó và kén người xem. Thế nhưng, phải đến khi tôi thật sự có cơ hội trò chuyện cùng Travip về những thành công của anh, tôi lại càng bất ngờ hơn bởi đam mê và bản lĩnh "cháy hừng hực" trong anh.

Trong buổi trò chuyện vào một chiều cuối năm, đôi khi anh vẫn thường theo thói quen nhìn máy bay ngang qua đầu. Tôi có dịp nghe anh chia sẻ về hành trình từ con số 0 tròn trĩnh đến với thành công không tưởng của ngày hôm nay. Nghe định nghĩa của anh về thành công và nghe cách mà anh đã dũng cảm chạm tay đến những thành tựu đó.

Hãy cùng nghe anh chia sẻ về hành trình đầy cảm hứng, có khó khăn và cũng cực kỳ rực rỡ này nhé.

Ở tuổi 35, tôi chấp nhận từ bỏ sự ổn định để được đam mê

- Là một travel blogger có hướng đi rất khác biệt, ở một mảng nội dung rất hiếm người khai thác, hành trình đến với thành công của anh ra sao?

Ban đầu, xuất thân của Travip là một người làm báo. Mình có một thói quen hơi "điên rồ" một chút, đó là cứ cuối tuần thì mình lại book vé máy bay đi đây đi đó. Đôi khi mình tận dụng những ngày nghỉ phép để đi những chuyến du lịch nước ngoài ngắn ngày, thỏa sức khám phá.

Sau khi đi về mình chợt nhận ra là thật ra đi máy bay cũng rất vui đó chứ, có rất nhiều điều hay mà, và cũng có nhiều dịch vụ thú vị lắm mà nhiều người vẫn chưa biết.

Một thời gian sau, mình có tham gia một cộng đồng ở nước ngoài chuyên viết về trải nghiệm đi máy bay, thì mình chợt nghĩ ra, sao mình lại không mở một trang tương tự như thế ở Việt Nam. Bởi vì đó là thời điểm hàng không giá rẻ trong nước và khu vực phát triển rất mạnh, nhu cầu bay rất cao.

- Nhìn những thành công hiện tại của anh, chắc chắn đường đến với nó không hề đơn giản. Mà khởi đầu mới ở một mảng nội dung như Yêu Máy Bay lại một thử thách rất lớn khác. Anh đã gặp phải những khó khăn như thế nào?

Ngay từ đầu khi mình làm mảng nội dung về trải nghiệm đi máy bay, thì rất nhiều người đã không tin là mình có thể thành công.

Vì đơn giản thôi, các bạn có thể thấy trên mạng xã hội hiện nay, các mảng nội dung du lịch thường là đi phượt hoặc du lịch nói chung. Còn mảng đi máy bay nó rất là ngách và lạ.

Nhưng mình vẫn rất có niềm tin mình sẽ thành công ở mảng nội dung này. Vì càng ngày sẽ càng có nhiều người First Time Flyer (đi máy bay lần đầu). Vậy thì đây chính là những kinh nghiệm rất có giá trị với họ.

Điều thử thách của mình chính là làm sao để người ta tin theo mình. Đương nhiên nó là một câu chuyện dài kỳ tính theo từng năm chứ không thể ngày 1, ngày 2.

- Như anh có nói mảng nội dung này rất ngách và thử thách. Vậy điều gì khiến anh vững tin vào quyết định tái khởi đầu sự nghiệp ở tuổi 40?

Mình bắt đầu công việc sáng tạo nội dung toàn thời gian cách đây 5 năm, năm đó mình 35 tuổi. Đó là một độ tuổi rất không lý tưởng cho một khởi đầu mới, đặc biệt là khi mình chấp nhận từ bỏ một công việc ổn định.

Thế nhưng mình là người không thể ở yên một chỗ, máu khám phá trong mình luôn dâng trào. Mỗi lần đi mình lại học được bài học mới. Đam mê được nhìn thấy thế giới ở trong mình cho đến khi nó lớn đủ để mình vượt ra khỏi vùng an toàn và khởi đầu một lần nữa. Biết đâu mình lại tìm được bản thân một phiên bản hoàn thiện hơn thì sao?

- Cho đến hiện tại, sau gần 5 năm hoạt động, anh có nghĩ đâu là thành tựu và giá trị mình đã đạt được? Anh có nghĩ mình đã thành công?

Cho đến bây giờ, mình đã có thể tự tin chứng minh rằng mảng nội dung của mình có ích và cần thiết cho cộng đồng, cho mọi người.

Thực tế thì đã có rất nhiều người đi máy bay lần đầu hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm, họ vẫn tin tưởng tham khảo nội dung và thông tin trên trang của mình. Mình cho rằng đây là thành tựu mà mình đã đạt được sau nhiều cố gắng và đánh đổi.

Tích cực và sống có mục tiêu - vaccine cho đại dịch

- Gần 2 năm dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng lên ngành du lịch, là một travel blogger, công việc anh có ảnh hưởng ít nhiều?

Như các bạn cũng biết thì dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến ngành hàng không và ngành du lịch, bản thân Travip lại là một travel blogger cho nên công việc của mình cũng không thể tránh khỏi tổn thất.

Không giấu gì với mọi người, thời điểm không có dịch, có khi mình có thể bay tới 120 chuyến/ năm. Tần suất bay cực kỳ nhiều. Là một người làm nội dung về máy bay và du lịch thì mình bắt buộc phải đi nhiều, mới có thể sản xuất nội dung được, nếu không kênh mình sẽ chết.

Chính vì thế khi ngành hàng không bị tạm thời đóng băng, công việc của mình bị ảnh hưởng vô cùng lớn.

- Những tổn thất đó nghiêm trọng ra sao? Anh đã trải qua khoảng thời gian khó khăn đó như thế nào?

Phải nói là mình đã trải qua muôn vàn khó khăn, thậm chí đã có thời điểm công việc của mình quay về con số 0.

Lúc đó mình trải qua giai đoạn khủng hoảng kinh khủng lắm, chỉ số kênh của mình tụt về thời điểm của 2, 3 năm trước. Hệt như bắt đầu lại từ đầu. Mình buộc phải suy nghĩ rất nhiều về việc làm cách nào duy trì kênh trong tình trạng giãn cách liên tục như thế này.

- Vậy anh đã chọn hướng đi nào để linh hoạt, và thích ứng với tình hình đại dịch?

Trong lúc vô cùng khó khăn đó, mình đã tìm ra được 2 hướng đi. Hướng đi thứ nhất chính là không đi được nước ngoài mình sẽ đi trong nước.

May mắn là vì nó tạo điều kiện cho mình khám phá du lịch nội địa mà trước đây mình không đặt nặng lắm. Và ồ quao, có rất nhiều điểm đến làm mình bất ngờ, chẳng hạn đi rừng tràm Trà Sư - An Giang hay ở Quảng Bình, Tam Kỳ,... Trong cái rủi có cái may, nhớ đó mà mình cảm thấy bản thân được refresh lại rất nhiều.

- Để bản thân thích nghi với hoàn cảnh đầy cản trở của dịch bệnh, anh đã học được những kỹ năng nào?

Trong mùa dịch này, kỹ năng quan trọng và cực kỳ hữu ích mà mình đã học được đó là mình tận dụng những tư liệu mà trước đây mình chưa sử dụng để tạo ra những nội dung mới, hoặc nội dung tổng hợp.

Tuy có rất nhiều ảnh hưởng, nhưng cuộc sống mà, khi khó khăn mình bắt buộc phải học cách thích nghi và thích ứng chứ, rồi chắc chắn sẽ có cách để vượt qua thôi.

- Ban nãy anh có nói đến tâm lý anh trong thời gian công việc đình trệ cực kỳ nặng nề, anh có thể tâm sự nhiều hơn nữa về thời điểm khó khăn đó đối với tinh thần?

Thời gian đầu khi mà các chỉ số kênh của mình tụt về 2, 3 năm trước như mình có nói, nó thật sự là một cú sốc tâm lý đối với mình.

Bởi vì tâm lý của mình khi dịch bệnh xảy ra nó đã có một tầng tâm lý rồi, bây giờ chứng kiến các chỉ số tụt giảm, lại có thêm 1 tầng tâm lý nặng nề đè nặng lên nữa. Mình cảm thấy cực kỳ hoang mang, vì giống như bao nhiêu công sức của những năm qua đều đổ sông đổ biển hết.

- Vậy anh đã làm gì để vực dậy tinh thần? Suy nghĩ của anh đã thay đổi thế nào?

Suy nghĩ khiến cho mình vực bản thân dậy đó là làm youtube, làm nội dung kênh luôn luôn là một chặng đường dài. Mà nếu đã là đường dài rồi phải có lúc lên lúc xuống, lúc thăng lúc trầm chứ. Đâu thể nào cứ thẳng mãi được.

Một điều may mắn nữa chính là khoảng thời gian dịch bệnh là thời gian để mình nhìn lại bản thân, chăm chút cho chính mình hơn, tự nhìn lại và tự hoàn thiện để có được những kỹ năng mới.

Mình đã tự dành thời gian để học thêm kiến thức, kỹ năng và đồng thời dành thời gian để nghĩ về các kế hoạch phát triển kênh sau dịch nữa.

- Những khó khăn luôn đi cùng với kỉ niệm, trong một khoảng thời gian dài thích nghi với đại dịch, có kỷ niệm nào anh nhớ đến tận bây giờ?

Ở trong thời gian giãn cách, mình đã ở trong nhà một thời gian rất dài. Đối với một vlogger nó là một thời gian khó khăn. May mắn mình tìm ra một liệu pháp mà mình thấy nó cực kỳ hiệu quả.

Đó là mình tham gia các nền tảng mxh khác, rất mới, rất độc đáo và thú vị, chẳng hạn như có nền tảng chỉ riêng dùng âm thanh để nói chuyện với mọi người thôi, mình cảm thấy rất giải tỏa tâm lý.

Bên cạnh đó, livestream cũng là một liệu pháp tâm lý của mình nữa, để mình vượt qua khoảng thời gian đó.

- Như anh có chia sẻ, anh đã chuyển hướng sang các nền tảng với những mảng nội dung mới, anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về hướng đi đầy linh hoạt này của mình?

Bên cạnh việc du lịch nội địa, trong mùa dịch mình còn mở các lớp trên youtube để dạy, nói đúng hơn là để chia sẻ cho khán giả, người thân, bạn bè cách làm nội dung, cách làm kênh hoàn toàn miễn phí.

Bây giờ, khi nhớ lại mình cảm thấy đó là một khoảng thời gian rất đẹp của mình khi được lên dạy học và nói chuyện với mọi người. Đó thật sự là một liều thuốc vui vẻ và đáng nhớ đối với mình trong thời gian qua.

- Anh đã học để dùng các nền tảng mới như thế nào? Người dùng đón nhận nó ra sao? Có đúng với mong đợi của anh hay không?

Đối với mình, khi mới làm youtube nó vô vàn khó khăn. Bởi vì mỗi một nền tảng có những luật riêng của nó, nó có thuật toán riêng. Sau một thời gian dài làm Youtube, mình cũng đã dần dần học được cách tìm hiểu các nền tảng. Và chính các kỹ năng đó giúp mình tìm hiểu các nền tảng khác dễ dàng hơn.

Mình thật sự cảm thấy hạnh phúc khi các nội dung của mình được khán giả yêu thích. Rất nhiều khán giả nhắn tin cho mình bày tỏ rằng họ rất thích và nội dung của mình đã giúp họ làm này làm kia. Mình thật sự cảm thấy hạnh phúc và cũng có niềm tin về nội dung của kênh hơn rất nhiều.

Mình nghĩ mình đã thành công.

- Vậy, anh đã được gì và mất gì sau khi một mùa đại dịch trôi qua với nhiều biến động và thay đổi?

Chắc chắn sẽ có cả được và mất.

Mất nhiều lắm chứ, mình mất tiền, mất việc, mất cơ hội, nhưng mình nghĩ nếu ai đó nhìn bằng con mắt tích cực hơn thì mình sẽ thấy mình được nhiều hơn chứ.

Cá nhân mình nghĩ trong cuộc sống chắc chắn sẽ luôn có những lúc được đúng ý hoặc sai ý, thế nhưng quan trọng là mình nhìn nó ở hướng tích cực hay tiêu cực. Vừa rồi, mình cũng như vậy, mình cho rằng mình được nhiều hơn. mình có cơ hội nghĩ ngơi sau một thời gian làm việc rất nhiều.

Sau một thời gian đi quá nhanh, mình rất cần khoảng thời gian chậm lại để nhìn lại bên trong, nhìn nhận các giá trị cuộc sống, những điều mình đã có được hoặc chưa có được để dần hoàn thiện bản thân hơn. Mình nghĩ mình được nhiều hơn là mất.

- Một bài học anh đến từ kinh nghiệm của bản thân mà anh muốn chia sẻ cho các bạn trẻ cũng đang chênh vênh trong đại dịch?

Điều mình nhận ra được đó là sống phải có mục tiêu, nếu không sẽ rất chán nản.

Đối với bản thân mình, khi đột ngột có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi và hoàn toàn chỉ ở nhà không làm gì cả. Nhưng sau khoảng 1 tuần, mình cực kỳ chán vì không có mục tiêu. Chính vì thế mình nghĩ sống có mục tiêu chính là điều mình học được qua một mùa dịch.

Thành công là "Chung sống" hạnh phúc cùng đam mê

- Như anh có chia sẻ, anh tin rằng mình đã thành công. Vậy định nghĩa thành công trong anh như thế nào? Và anh chấm điểm độ thành công của bản thân ở điểm hiện tại ra sao?

Đây là một câu hỏi hay.

Đối với mỗi người, họ sẽ có những định nghĩa riêng về thành công của bản thân. Có khi đối với họ thành công là lúc đạt được thành tựu trong công việc, kinh tế ổn định. Nhưng đối với bản thân mình thành công có nghĩa là mình được làm công việc mình muốn, công việc mình đam mê.

Qua gần 5 năm, mình nhận ra để được làm công việc mình đam mê, mình đã đánh đổi rất nhiều thứ. Bởi vì thế đối với mình, thành công là được sống hạnh phúc với đam mê, được sống và làm điều mình yêu thích.

Mình tự cho rằng mình đạt 8 điểm trên độ thành công. Bởi vì mình còn rất nhiều điều cần phải hoàn thiện lắm.

- Ấn tượng đầu tiên với Travip chính là một người cực kỳ dồi dào năng lượng và luôn hướng về những điều tích cực. Để luôn đầy tràn cảm xúc và cảm hứng như thế, đâu là chất xúc tác dẫn anh đến thành công?

Mình nghĩ nó dựa vào trải nghiệm cuộc sống của chính mình.

Sau khi trải qua rất nhiều biến cố, khó khăn trong cuộc sống thì mình mới nhận ra được là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tiêu cực cũng không làm gì được cả. Vậy sao không đối mặt và nhìn nhận tích cực, và xem nó như một bài học mà cuộc sống tặng cho chẳng hạn.

Bên cạnh đó, một tip đơn giản và hữu ích hơn đó là khi quá căng thẳng, quá nhiều suy nghĩ, mình cũng thích đi tắm hoặc rửa mặt để refresh lại bản thân nữa.

- Đối với bất kỳ ai đam mê du lịch, chuyện pack quần áo đã luôn là một câu chuyện đau đầu muôn thuở. Là một người với rất nhiều kinh nghiệm, anh có tip nào cho các bạn trẻ?

Nói về pack đồ thì đó chắc chắn là một câu chuyện mà chắc là các bạn sẽ cảm thấy rất khó khăn. Có rất nhiều tip pack đồ, nhưng mình cảm thấy nó không thật sự hiệu quả. Tip của mình chính là:

Thứ nhất, hãy xếp đồ theo danh mục. Chẳng hạn như mình luôn có những túi vải để phân loại từng nhóm vật dụng, nó vừa dễ dàng đưa vào vali, vừa dễ dàng quản lý đồ vật vừa tiện lợi vừa hiệu quả.

Thứ hai chính là tiên đoán những vật dụng sẽ cần. Chẳng hạn như đi biển phải mang theo đồ bơi hay túi chống nước. Nhất là trong thời điểm dịch bệnh, các vật dụng như khăn nước cồn, bộ muỗng nĩa riêng càng cần quan tâm hơn.

Thứ ba, hãy tính toán quần áo để không mang thiếu hay thừa. Các bạn đi càng nhiều sẽ càng có kinh nghiệm pack đồ hiệu quả cho bản thân mình thôi.

- Nói một chút về tương lai, anh đang có những dự định, những kế hoạch quan trọng nào muốn thực hiện?

Đối với kế hoạch, chắc chắn mình sẽ lại tiếp tục quay trở lại để hoàn thành các kế hoạch còn dang dở của mình trước kia. Vì trước dịch, mình có rất nhiều dự định đi nhiều nơi trên thế giới cực kỳ đẹp, cực kỳ ấn tượng luôn nhưng đành phải hoãn vì dịch bệnh.

Mình sẽ khởi động lại để thích nghi với bình thường mới.

Bên cạnh đó mình sẽ phát triển ở các dạng nội dung mới, series, chuyên đề mới cho kênh của mình có thể mang lại những trải nghiệm khác biệt hơn. Sẽ có cực kỳ nhiều dịch vụ mới, các gợi ý mới xuất hiện trên kênh của mình trong tương lai.

- Cuối cùng, nếu có thể gửi một lời cảm ơn anh sẽ gửi nó đến với ai?

Mình nghĩ mình cần nhiều hơn một lời cảm ơn.

Đầu tiên chắc chắn là đến bố mẹ mình. Bố mẹ mình đã luôn muốn mình có công việc ổn định chứ không thử thách và rủi ro như youtuber. Ông bà là những người thuộc thế hệ trước, nhưng về sau đã luôn tin và ủng hộ mình trên con đường mình đam mê này.

Thứ hai, đó là đến những bạn của mình. Những người đã luôn ủng hộ tinh thần mình trên con đường xây dựng kênh. Đôi khi chỉ là một lời động viên, một bình luận thôi nhưng rất ý nghĩa.

Thứ ba, đặc biệt là đến với những khán giả xem kênh của mình. Họ đã luôn là động lực của mình. Khi nội dung của mình được mọi người xem, đối với mình đó đã là hạnh phúc rồi. Thật sự rất cảm ơn mọi người.

- Rất cảm ơn những chia sẻ của Travip và câu chuyện đầy cảm hứng từ anh.

Xem toàn bộ bài phỏng vấn cùng anh Travip về câu chuyện của anh tại đây: