Sáng ngày 3/12, Ngày hội Tình nguyện quốc gia và Lễ trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội.

Với chủ đề là "Solidarity through volunteering - Đoàn kết thông qua hoạt động tình nguyện" cùng khẩu hiệu hành động "Together act now - Hành động ngay bây giờ", chương trình đã biểu dương và tri ân các tổ chức, tình nguyện viên có nhiều đóng góp cho lợi ích chung của cộng đồng và xã hội.

Cụ thể, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2022 cho 9 tập thể và 10 cá nhân đã có hoạt động tình nguyện, cống hiến nhiều lợi ích cho xã hội.

Đội trưởng Đội Hỗ trợ Sơ cứu của Fas Angel, tổ chức thiện nguyện giúp đỡ sơ cứu miễn phí cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và các trục đường vành đai, là một trong 9 tổ chức nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2022.

Fas Angel, 1 trong 9 tổ chức được trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2022 (Ảnh: Phương Nhung)

Tại sự kiện, anh đã chia sẻ về nguồn động lực to lớn để anh và toàn đội Fas Angel không kể mưa gió, ngày đêm vẫn lao ra đường để đi cứu hộ cứu nạn.

"Khi gặp những người đang bị tai nạn, chúng tôi luôn coi nạn nhân như người nhà của mình. Mình chỉ cần đến sớm 1, 2 phút thôi là có thể cứu được cả cuộc đời của họ. Sau khi tiếp xúc với 1,2 ca, chúng tôi nhận thức được tầm vai trò của mình đối với họ như thế nào, sự cần thiết trong hành động của Fas Angel với cộng đồng ra sao", anh chia sẻ.

Ngoài ra, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Loan (75 tuổi), võ sư Akido 7 đẳng, là 1 trong 10 cá nhân tiêu biểu nhận được giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2022. Cô đã gắn bó hơn 50 năm với môn võ Akido và dành ra hơn 20 năm cuộc đời của mình để tổ chức dạy Akido miễn phí. Bên cạnh đó, cơ sở giáo dục của cô cũng tổ chức giáo dục các môn học khác như bơi lội, tiếng Việt, Toán, tiếng Anh, chơi đàn và múa hát cho người khuyết tật.

Với mong muốn giúp những người khuyết tật trở lại gần hơn với đời sống bình thường, cô Loan luôn suy nghĩ: "Nếu chúng ta dùng tình thương và sự kiên trì thì điều kì diệu sẽ xảy ra".

Chia sẻ về mong muốn của mình, cô Loan luôn hy vọng những người học trò của mình có thể đến gần hơn với cuộc sống bình thường. Đồng thời, cô cũng gửi lời tới những phụ huynh của các em có hoàn cảnh đặc biệt. Cô hy vọng mọi người đừng từ bỏ.

"Các vị phải cố gắng, cùng với chúng tôi làm một bệ phóng để các em có thể bay xa và đến gần hơn với đời sống bình thường", cô Loan nói.

Đi cùng với cô đến buổi lễ là học trò của mình, chị Nguyễn Ngọc Lan Anh (31 tuổi). Chị là vận động viên bơi lội đã đạt được 7 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc trong Giải Thể thao Người khuyết tật Toàn quốc. Chị cho biết, cô Loan là người thầy có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến với chị khi luôn ở bên động viên và khích lệ chị tiến về phía trước. Cô Loan đã dạy chị Akido và hỗ trợ chị phát huy được năng lực bơi lội của mình nhờ vào việc sắp xếp các thầy giáo trong và ngoài nước giúp đỡ cho lớp bơi của cô Loan.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Loan và Vận động viên Nguyễn Ngọc Lan Anh (Ảnh: NVCC)

Cô Loan cho biết bản thân rất vui và cảm thấy giải thưởng có ý nghĩa, có sức lan tỏa tới cộng đồng, có thể nhân rộng hơn nữa những hành động đẹp trong xã hội.

Chia sẻ thêm với Dân trí, dù đã gần bước sang tuổi 76, nhưng cô vẫn thường xuyên đứng lớp để dạy võ Akido cho học trò của mình thuộc mọi lứa tuổi. Nhờ việc thường xuyên vận động, các vấn đề về sức khỏe của cô khi ở độ tuổi này không bị quá nặng như những người khác.

"Ai tuổi già rồi thì cũng bị cái này cái kia. Chẳng hạn như nhiều người ở độ tuổi của tôi đi chợ về thì ngồi thở dốc, đi lên lầu thì thở hụt hơi nhưng tôi vẫn rất khỏe, vẫn đi dạy học sinh trong nhiều ngày. Tôi có sức khỏe như ngày hôm nay đều là nhờ tập luyện võ Akido", cô Loan chia sẻ.

Danh sách 10 cá nhân được trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2022: