Trao 400 túi quà an sinh tới người dân, sinh viên ảnh hưởng dịch Covid-19

Dân trí Nhằm chia sẻ khó khăn của các gia đình chính sách, sinh viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19, Tỉnh đoàn Nghệ An đã thực hiện chương trình "Túi quà an sinh - san sẻ yêu thương...".

Tỉnh đoàn Nghệ An trao 400 túi quà tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", hưởng ứng chương trình "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch" do Trung ương Đoàn phát động, Tỉnh đoàn - Hội liên hiệp thanh niên - Hội sinh viên tỉnh Nghệ An đã triển khai chương trình "Túi quà an sinh - san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch Covid-19".

Theo đó, chương trình đã trao tặng 200 túi quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và 200 túi quà cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng đang sinh sống trên địa bàn thành phố Vinh. Mỗi túi quà gồm: Gạo, trứng, nước mắm, dầu ăn, bột canh... Các túi quà sẽ được các đội hình "shipper áo xanh" trao cho các sinh viên nằm trong các khu vực cách ly, phong tỏa và những gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố.

Anh Lê Văn Lương (áo xanh ngoài cùng bên phải) - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết, mỗi suất quà gồm gạo, nước mắm, dầu ăn, bột canh, trứng gà, bưởi và trà, trị giá 250.000 đồng.

Anh Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết: "Đây là chương trình hết sức ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hỗ trợ người dân, sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong khi thành phố Vinh đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16".

Đón nhận món quà ý nghĩa này, bạn Lê Thị Hằng - Sinh viên khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Trường đại học Vinh chia sẻ: "Với sinh viên chúng em đây là những món quà rất trân quý và phần nào giúp đỡ chúng em vượt qua những khó khăn khi dịch bệnh diễn biến phức tạp".

Các suất quà được các đội "shipper áo xanh" vận chuyển trao tận tay người dân khó khăn và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh.

Theo người đứng đầu Tỉnh đoàn Nghệ An, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước nói chung cũng như địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng - Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai những hoạt động linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế hỗ trợ người dân.

Đến thời điểm này, nhiều chương trình đã và đang thực hiện tốt, hiệu quả như: Tổ chức đội tình nguyện "Shipper áo xanh", "Chuyến xe 0 đồng" mua thực phẩm cho người dân, người già neo đơn, hỗ trợ nước uống, cơm cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; giúp đỡ người dân đang bị cách ly cấy lúa cho kịp vụ mùa.

Túi quà an sinh được trao tận tay tới gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tới hoàn cảnh bệnh tật nằm một chỗ.

Duy trì các đội hình tình nguyện hỗ trợ các điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch; phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng rà soát danh sách công dân địa phương đang học tập, làm ăn, cư trú từ các tỉnh có dịch bệnh về để chủ động hướng dẫn khi các đối tượng có nhu cầu trở về địa phương nhằm góp phần kiểm soát tình hình, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch tại địa bàn.

Và được trao tới các em học sinh nghèo trên địa bàn thành phố Vinh.

"Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn chương trình được lan tỏa khắp nơi, có thêm nhiều cá nhân, tổ chức đóng góp để có thật nhiều túi quà an sinh - san sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch được trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn đang cần được giúp đỡ", anh Lê Văn Lương chia sẻ.

Đến thời điểm này (ngày 29/8), toàn tỉnh Nghệ An đã thành lập 485 đội thanh niên tình nguyện tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 thông qua các trang mạng xã hội, loa phát thanh, gõ cửa từng hộ gia đình và vận động người dân khai báo y tế; đã vận động và trao tặng gần một triệu khẩu trang y tế, 10.200 kính chống giọt bắn... hỗ trợ các khu cách ly tập trung, khu vực bị phong tỏa với tổng giá trị trên 4,2 tỷ đồng.

Nguyễn Duy