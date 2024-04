Tìm kho báu và các trào lưu được giới trẻ Việt "đu theo" rầm rộ

Chỉ trong vài tháng đầu năm, giới trẻ Việt đã đón nhận hàng chục trào lưu mới, phục vụ nhu cầu giải trí ngày càng cao. Bên cạnh các trend (xu hướng) dễ dàng thực hiện, một số phong trào đòi hỏi kỹ năng cao kèm sự bản lĩnh khi phải mạo hiểm.

Tìm kho báu ngoài biển

"Cứ lướt khoảng chục bài viết, tôi lại thấy hơn một nửa đề cập đến việc tìm kho báu", Đặng Dương (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ.

Không chỉ riêng Dương, trang cá nhân của nhiều người cũng đang bị "bội thực" với những bài đăng liên quan đến trào lưu tìm kho báu trị giá hàng tỷ đồng ở ngoài biển. Ai cũng có thể dễ dàng "đu trend" (bám xu hướng) khi sở hữu một bức ảnh hay video đang bơi lội, đứng chụp ở biển.

Chỉ cần đăng video hay hình ảnh liên quan đến biển, giới trẻ có thể dễ dàng bắt kịp trào lưu truy tìm kho báu (Ảnh: @sanglamlaicuocdoi79, @caonho).

Thực tế, kho báu này không có thật. Đó chỉ là câu chuyện do một người dùng mạng tự nghĩ ra, dựa trên bộ truyện manga One Piece. Gol D. Roger - vua hải tặc trong truyện - trước khi bị xử tử đã mở ra một thời đại mới với câu nói: "Kho báu của ta hả? Nếu muốn thì cứ lấy! Ta để chúng hết ở ngoài biển".

Bài viết của người này bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Trào lưu này phổ biến đến mức không ít người nổi tiếng trong nước cũng không thể bỏ lỡ. Một số tổ chức còn tạo các sự kiện liên quan nhằm thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Bày tỏ tình yêu theo cách mạo hiểm

Diễn đạt tình cảm bằng lời nói hiện được cho là hành động quá lỗi thời với giới trẻ khi họ nghĩ ra nhiều cách độc đáo hơn. Lộn ngược người, té xuống kênh hay nhảy từ cầu thang là những ví dụ điển hình.

Thời gian gần đây, ca khúc Please Tell Me Why nổi tiếng gần 20 năm trước bất ngờ được yêu thích trở lại. Đặc biệt, "My baby love you so much forever you and I..." là đoạn nhạc được sử dụng nhiều nhất vì mang ý nghĩa thổ lộ tình cảm ngọt ngào đến đối phương.

Một số cách thổ lộ tình cảm của giới trẻ thời gian gần đây (Ảnh: @huongha_90, @ms,heni, @_kmifff).

Muốn thực hiện trào lưu này, giới trẻ chỉ cần một trang giấy trắng, màn hình to hoặc mặt phẳng phù hợp. Sau đó, người bám trend nhảy lên và dùng hiệu ứng đứng hình để dòng chữ trong ca khúc hiện lên. Dòng chữ phải được căn chỉnh đúng với kích thước giấy hoặc bất kỳ vật dụng nào được sử dụng.

Thay vì chọn cách an toàn, nhiều bạn trẻ đã thực hiện những pha mạo hiểm hơn như nhảy xuống kênh hay nhảy từ cầu thang. Những video khiến người xem cảm thấy thích thú nhưng không quên bày tỏ sự lo lắng cho chính chủ sau màn thể hiện tình yêu.

Trang điểm theo kiểu 20 năm trước

Những năm gần đây, Y2K (thẩm mỹ những năm 2000) bùng nổ trở lại và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo đó, hình ảnh cũ của các nghệ sĩ ở thời điểm đó cũng trở thành niềm cảm hứng phối đồ và trang điểm cho giới trẻ.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung ở Việt Nam mới đây nhận được lời khen của cộng đồng mạng quốc tế khi trang điểm giống ca sĩ Lee Hyori thời còn trẻ trên nền nhạc 10 Minutes. Đây là ca khúc quen thuộc với thế hệ 8X, 9X.

Trang điểm theo phong cách của Lee Hyori vào những năm 2000 đang tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới (Ảnh: @tomxinh_, @thudannguyen99, @ngophungkimngan).

Để phù hợp với tạo hình những thập niên trước, nhiều bạn trẻ đã đầu tư bảng phấn mắt chứa các tông màu nổi bật như xanh, vàng. Trong khi đó, trang phục được cho là khoản dễ dàng bắt kịp nhất vì phù hợp với xu hướng hiện tại. Quần cạp ngắn, áo hai dây hay quây bó sát cơ thể là những món đồ cơ bản.

Thay vì đội mũ len, một số người còn cho thấy mức độ đầu tư khi tự tạo kiểu tóc độc đáo, tốn nhiều thời gian để thực hiện.

Trang điểm phong cách Ấn Độ

Trào lưu này chủ yếu thể hiện kỹ năng trang điểm nhấn vào đôi mắt và lông mày. Hơn nữa, lớp này cũng được đánh dày hơn. Nhiều bạn còn đầu tư trang phục, phụ kiện để hình ảnh trông ấn tượng nhất.

Trước khi có thành phẩm, người đu trend phải thực hiện nhiều công đoạn trang điểm kỹ lưỡng (Ảnh: @msquynhthie).

Yếu tố thu hút của trào lưu trang điểm này là khả năng nhép lời ca khúc Ấn Độ kèm động tác dứt khoác để phù hợp với những đoạn chuyển cảnh biến hình. Vì đòi hỏi kỹ năng trang điểm chuyên nghiệp cùng sự đầu tư về hình ảnh, trào lưu này được cho là phù hợp nhất với những nhà sáng tạo dung. Mai Ngô được nhận xét là người đang dẫn đầu trend này.

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ cũng khiến cộng đồng mạng bật cười khi biến tấu trào lưu với thú cưng. Một số bạn còn cho biết, bản thân không có đủ kinh phí nên chỉ dùng hiệu ứng có sẵn trong các ứng dụng để bám trend.