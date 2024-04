Sự thật về trào lưu truy tìm kho báu ngoài biển "gây sốt" của giới trẻ Việt

Truy tìm kho báu được cho là trị giá nhiều tỷ đồng ngoài biển đang là chủ đề được giới trẻ Việt quan tâm những ngày gần đây. Chỉ cần đăng bức ảnh hay video ở biển, kèm theo dòng trạng thái có liên quan đến việc tìm kho báu, người dùng mạng đã có thể theo kịp xu hướng.

Thậm chí, một số người còn đăng video dài với khoảnh khắc nhiều con thuyền chở du khách đang lênh đênh trên biển. Trong khi đó, không ít người dùng lại đăng bài tìm đồng đội để truy tìm kho báu với điều kiện biết bơi, xem bản đồ hay hát ca khúc huyền thoại My heart will go on.

Những lời nói nghiêm túc kèm hình ảnh chân thật đã khiến dân mạng không khỏi hoang mang và tự hỏi: Kho báu liệu có thật hay chỉ là trò đùa?

Những bức ảnh thật và cắt ghép với mục đích theo kịp trào lưu truy tìm kho báu (Ảnh: @sanglamlaicuocdoi79, @caonho).

Trào lưu này phổ biến đến mức nhiều người nổi tiếng cũng không thể bỏ qua. Kình ngư Ánh Viên đã đăng bức ảnh cô bơi ở biển kèm lời kêu gọi: "Cần tuyển thêm 500 anh em lên đường cùng Viên. Ưu tiên các bạn biết bơi 4 kiểu".

Hiện tại, bài viết của nữ kình ngư thu hút gần 130.000 lượt bày tỏ cảm xúc. Nhiều dân mạng cho rằng, cô là ứng cử viên sáng giá trong cuộc truy tìm kho báu dưới đáy biển lần này.

Thực tế, bài đăng của Ánh Viên hay những bạn trẻ đang quan tâm đến kho báu chỉ là trò đùa. Kho báu trị giá nhiều tỷ đồng cũng không có thật. Lý do trào lưu này nở rộ xuất phát từ việc một người dùng mạng đã đăng tải câu chuyện do mình tự nghĩ ra trên nền tảng mạng xã hội Threads.

Theo đó, người này đã viết ra kịch bản dựa trên bộ truyện manga One Piece. Gol D. Roger - vua hải tặc trong truyện - trước khi bị xử tử đã mở ra một thời đại mới với câu nói "Kho báu của ta hả? Nếu muốn thì cứ lấy! Ta để chúng hết ở ngoài biển".

Câu nói này thôi thúc những hải tặc trẻ căng buồm ra khơi để săn tìm kho báu. Đặc biệt, One Piece - thứ kho báu đến giờ vẫn chưa được tác giả tiết lộ là gì.

Những sự kiện được tạo ra trên nền tảng mạng xã hội thu hút sự quan tâm của giới trẻ (Ảnh: Chụp màn hình).

Dù biết trào lưu tìm kho báu chỉ là trò đùa, giới trẻ hiện vẫn thể hiện sự quan tâm với mục đích mang lại tiếng cười cho bạn bè. Nhiều sự kiện trên mạng xã hội đã được tạo ra và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Bằng cách ấn nút quan tâm đến sự kiện, mọi người có thể chứng minh bản thân không hề lạc hậu khi bắt kịp trào lưu.

Cơn sốt truy tìm kho báu này chỉ là trò đùa của giới trẻ. Tuy nhiên, việc truy lùng kho báu thật cũng từng là trào lưu "gây sốt" với giới trẻ toàn cầu. Điều này được chứng minh khi Geocaching - trò chơi truy tìm kho báu bằng định vị - bỗng tạo nên cơn sốt trở lại hồi giữa năm 2023, theo Mail Online.

Kho báu được đề cập trong trò chơi không mang giá trị cao. Đó chỉ là những món trang sức nhỏ hay vật dụng hàng ngày. Những người cùng chơi sẽ đặt kho báu ở chỗ bí mật và định vị. Sau đó, người chơi khác sẽ đi tìm. Nhiều người trẻ tỏ ra thích thú với trò chơi khi bản thân có thể vận động, thay vì ngồi trong nhà và xem điện thoại.