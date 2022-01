Thanh niên Hà Nội mang đào Nhật Tân đến tặng F0, F1

Thanh niên quận Tây Hồ mang đào Nhật Tân tặng F0, F1 (Video: Mai Anh)

Gần Tết, phố phường trở nên vội vã, tấp nập hơn, mọi người cũng hối hả hơn đi sắm Tết để chuẩn bị cho những ngày đoàn viên, sum họp bên gia đình. Đằng sau sự tấp nập, hào hoa của thành phố, có những người, những gia đình không may mắc Covid-19 đang phải tự điều trị, tự cách ly y tế tại nhà.

Dịp này, Đoàn Thanh Niên quận Tây Hồ đã có một việc làm rất ý nghĩa và nhân văn đó là gửi tặng đến những bệnh nhận F0, F1 đang điều trị tại nhà trên địa bàn quận những cành đào tươi thắm từ làng đào Nhật Tân (Tây Hồ) - khu vực trồng đào nổi tiếng cả nước.

Hoạt động trên được thực hiện ở tất cả 8 phường trên địa bàn quận Tây Hồ. Các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa triển khai tích cực và nhận đươc sự ủng hộ của một số đơn vị hảo tâm.

Thanh niên quận Tây Hồ mang tặng những cành đào tới trước cổng nhà của những bệnh nhân F0 và F1 đang cách ly y tế (Ảnh: Mai Anh)

Các bạn trẻ gọi điện thoại cho người nhận sau đó đặt cành đào ở trước cổng, tránh tiếp xúc trực tiếp. (Ảnh: Mai Anh)

Chị Nguyễn Thị Phương Dung - Bí thư quận Đoàn chia sẻ: "Khi tết nguyên đán đang đến gần. Mọi người đều rất náo nức, sắm sửa để chào đón năm mới. Thì các F0 đang điều trị tại nhà do cách ly y tế nên không thể thực hiện việc mua sắm bên ngoài. Do đó Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ đã chủ trương tặng cành đào tết từ làng đào Nhật Tân, Tây Hồ nổi tiếng cả nước cho các hộ gia đình không may mắc Covid-19 đang điều trị tại nhà có hoàn cảnh khó khăn, để mong muốn đem đến cho các gia đình hương vị đặc trưng của ngày tết cổ truyền. Từ đó mà cũng giúp cho hoa đào Nhật tân có một hành trình vô cùng ý nghĩa".

Anh Nghĩa, Bí thư Đoàn Thanh niên công ty điện lực Tây Hồ một đơn vị đồng hành của Đoàn thanh niên quận Tây Hồ trong thực hiện chương trình trên cũng cho biết: "Đoàn Thanh niên Công ty Điện Lực Tây Hồ rất vui khi cùng Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ thực hiện một hoạt động rất ý nghĩa trong dịp tết Nhâm Dần này".

Giữ khoảng cách nhưng ấm tình đồng bào. (Ảnh: Mai Anh)

Hành trình của cành đào Nhật Tân như được thêm phần ý nghĩa hơn vì nó như một liều thuốc động viên, lời chúc sức khỏe của Đoàn Thanh niên Quận gửi tới người bệnh nhân dịp năm mới. Hy vọng những bệnh nhân F0 đang tự điều trị tại nhà sẽ mau chóng khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống.

Đội hình tặng hoa đào Tết. (Ảnh: Mai Anh)

Nhận thấy ý nghĩa thiết thực và nhân văn của hoạt động này, Đoàn Thanh niên các phường trên địa bàn Thành phố đang triển khai, nhân rộng với mong muốn mang bình an, sức khỏe đến với mỗi F0; giúp các F0 đang cách ly hoàn toàn có thể yên tâm ở nhà nhưng vẫn có thể thể hiện tấm lòng, cũng như nghi lễ đối với truyền thống của dân tộc; yên tâm đón Tết và an toàn trong dịch Covid-19.

Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hoạt động tặng hoa đào, chăm lo Tết cho người dân là F0, F1 trên địa bàn Thủ đô (Ảnh: Mai Anh)