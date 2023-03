"Sự khác biệt là con dao hai lưỡi khiến Gen Z chối bỏ bản thân"

Vào tối ngày 18/3 vừa qua, cuộc thi tìm kiếm những nhà lãnh đạo tài ba "The X-Mars" đã chính thức đi tới hồi kết với phần thi trình bày đề án và tranh biện. Đội thi "The elite stars" (Những ngôi sao ưu tú - PV) đã giành chiến thắng với dự án sách điện tử "Bạn không cô đơn như bạn nghĩ" và phần tranh biện thuyết phục.

Đội thi "The elite stars" giành giải Nhất với dự án sách điện tử "Bạn không cô đơn như bạn nghĩ" (Ảnh: Mỹ Hạnh).

Đội thi có màn mở đầu ấn tượng khi nói về chiếc băng ngực, qua đó kể một câu chuyện về cuộc đời khác biệt của một người chuyển giới, một người có thể được coi là "khác biệt". Định kiến về sự khác biệt vẫn luôn len lỏi trong cuộc sống.

Nhóm sinh viên gây ấn tượng với đề án sách điện tử thúc đẩy giới trẻ tự tin (Video: Mỹ Hạnh).

Gen Z là một thế hệ năng động, trẻ trung nhưng lại nhạy cảm và mong manh. Bởi vậy mà sự khác biệt đôi khi có thể là vũ khí sắc bén giúp các bạn trẻ tự tin hơn trong cuộc sống, nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi khi sự khác biệt khiến không ít người cảm thấy lạc lõng, tự ti và chối bỏ bản thân.

Nội dung cuốn sách "Bạn không cô đơn như bạn nghĩ" lấy bối cảnh giả tưởng một ngôi trường trong vũ trụ. Người kể chuyện sẽ lần lượt khám phá các tòa nhà. Ở đó, họ sẽ gặp những cá nhân có những câu chuyện vô cùng đặc biệt.

5 câu chuyện mà người kể chuyện đi qua là 5 khía cạnh thực tế đời sống ở trường học: đa dạng về xuất phát điểm, đa dạng về hình thái cơ thể, đa dạng về tâm lý tinh thần, đa dạng về phong cách sống, đa dạng về định hướng. Từ đó, họ lắng nghe và thấu cảm với sự khác biệt của người khác.

Đối tượng của cuốn sách là học sinh, sinh viên đang trong hành trình khám phá bản thân, khám phá thế giới, để tìm ra những khác biệt của cá nhân để tỏa sáng. Cuốn sách được viết từ những câu chuyện thật, chia sẻ thật của những người trẻ đang gặp khó khăn với sự khác biệt của chính mình. Qua đó, cuốn sách động viên họ hãy tự tin hơn và mạnh dạn để bản thân được tỏa sáng.

Giải Nhì của cuộc thi đã thuộc về đội thi với dự án "541 project: Minority empowerment (Trao quyền cho thiểu số)", được ra đời nhằm mục đích nâng cao nhận thức về sự đa dạng trong bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời, tạo sân chơi cho các bạn trẻ dân tộc thiểu số được thể hiện bản thân của mình.

Giải Nhì thuộc về đội thi với dự án "541 project: Minority empowerment" (Ảnh: Mỹ Hạnh).

Trong tương lai, dự án có định hướng triển khai các hoạt động như: Confession "Bạn nói, mình nghe", Cuộc thi "Chia sẻ về nét đẹp văn hóa dân tộc", Cuộc thi "Khởi nghiệp với nông sản quê hương". Mục tiêu lâu dài của dự án chính là góp phần xóa bỏ những hiểu sai của mọi người về sinh viên dân tộc thiểu số, kết nối các bạn sinh viên trong các trường đại học và lan tỏa phong tục, tinh hoa văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

"The X-Mars" là cuộc thi tìm kiếm những nhà lãnh đạo tài ba trong thế hệ Gen Z do dự án "The Martian" tổ chức. Với chủ đề về sự đa dạng trong lãnh đạo, 30 bạn thí sinh đã được chia thành 6 đội. Từ đây, các đội có cơ hội thử sức lên kế hoạch và triển khai dự án của mình để giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao nhận thức về sự đa dạng trong cộng đồng.