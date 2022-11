Sinh viên nước ngoài thừa nhận "cô đơn kinh khủng" khi du học New Zealand

Trong căn phòng trống nằm sâu bên trong thư viện Đại học Massey ở New Zealand, Loyd Doron ngồi ăn trưa một mình và ngẫm nghĩ về bốn tháng đã qua.

Chàng sinh viên ngành điện ảnh 22 tuổi rời thị trấn nhỏ của mình ở Philippines vào tháng 7/2022 để đến Wellington, New Zealand, học tập. Hành trình đi du học của Loyd Doron không phải toàn màu hồng.

Loyd Doron cho biết, trước khi đi du học, anh không lường trước được rằng cuộc sống ở đây sẽ cô đơn đến thế.

Doron nói với phóng viên: "1-2 tháng đầu tiên thật khó khăn. Tôi đã nhiều lần muốn đặt vé máy bay về nhà vì mọi thứ quá khó khăn. Tôi rất cô đơn. Điều khó khăn nhất đó là sự cô đơn và nhớ nhà.

Tôi vẫn cảm thấy rất khó để ra ngoài thường xuyên, gặp gỡ những người khác cũng như kết bạn. Mọi thứ đều khó hơn tôi nghĩ rất nhiều".

Sinh viên quốc tế tại các trường đại học ở New Zealand gần như đã biến mất trong suốt hai năm qua kể từ khi đại dịch Covid-19 hoành hành.

Sau khi New Zealand mở lại biên giới, sinh viên quốc tế đã dần dần quay trở lại nhưng theo dự đoán, sẽ mất nhiều năm để New Zealand có thể thu hút đông đảo sinh viên, học sinh nước ngoài tới du học như xưa.

Vào tháng 1/2022, chỉ có 93 người đến New Zealand bằng thị thực sinh viên.

Khoảng 2.700 sinh viên đã đến New Zealand vào tháng 10/2022, con số tăng đáng kể so với đầu năm nhưng vẫn chưa bằng một nửa so với 7.200 người đã đến New Zealand du học vào tháng 10/2019 (thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát).

"Không có nhiều sinh viên quốc tế mới tới. Hầu hết họ là sinh viên trong nước hoặc đã sống ở New Zealand được một thời gian", Doron giải thích.

"Thật khó khăn khi không có nhiều người đồng cảnh ngộ với tôi. Thật khó để gặp những người mà bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình. Đó là một trong những điều tôi thấy thực sự khó hòa nhập khi gặp gỡ những người mới", Loyd Doron tâm sự.

Sinh viên người Philippines Loyd Doron đang đi du học ở New Zealand (Ảnh: Herald).

Loyd Doron cho biết, ở quê nhà Philippines, anh có rất nhiều bạn bè. Họ sẽ dành những buổi chiều đi chơi cùng nhau, gặp gỡ, trò chuyện, chơi thể thao với nhau một cách vui vẻ.

Loyd Doron cũng xuất thân từ một gia đình mà các thành viên gắn bó chặt chẽ với nhau. Loyd Doron đặc biệt thân thiết với mẹ và bà của mình.

Gần đây, Loyd Doron đã sử dụng ứng dụng mạng xã hội TikTok để chia sẻ kinh nghiệm du học của mình với hy vọng có thể kết nối với các sinh viên quốc tế khác cũng có những cảm giác tương tự.

Một bài đăng của Loyd Doron vào tháng trước với chủ đề: "Tại sao khó kết bạn ở đây với tư cách là một sinh viên quốc tế" đã thu hút hơn 7.000 lượt xem.

Loyd Doron nói: "Khi làm video TikTok đó, tôi không ngờ nó lại có nhiều tương tác đến vậy. Mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên. Tôi chia sẻ suy nghĩ của tôi về cảm giác cá nhân lúc đó.

Rất nhiều người đã liên hệ, chia sẻ bài viết của tôi hoặc đề nghị gặp mặt đi uống cà phê và nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đó là một cách thực sự hay để chia sẻ kinh nghiệm của bản thân và biết rằng có những người luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn".

Bất chấp những thách thức và khó khăn, Loyd Doron nói rằng anh ấy không hối tiếc về bước chuyển lớn trong cuộc đời và có nhiều hy vọng cho tương lai của mình ở đây.

"Tôi hy vọng là sau khi tôi học xong chương trình của mình, nó sẽ mở ra cánh cửa để tôi tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh, bắt đầu sự nghiệp của tôi ở đây và từ từ kết nối với các đồng nghiệp đầy sáng tạo khác.

Tôi cảm thấy những vất vả khó khăn sẽ là xứng đáng, miễn là tôi vẫn có quyết tâm và đủ động lực để vượt qua nó", Loyd Doron chia sẻ.