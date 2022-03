Sau mối tình với ca sĩ nổi tiếng, hot girl vất vả làm mẹ đơn thân

Câu chuyện của hot girl Thiên An từng khiến dư luận "dậy sóng" khi biết cha đứa bé là ca sĩ Jack đã không gánh vác trách nhiệm làm cha. Mới đây, cô góp mặt trong chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa", trải lòng về hành trình làm mẹ đơn thân, chật vật kiếm tiền nuôi con.

Thiên An chia sẻ về câu chuyện tình yêu quá khứ, kể ngọn nguồn câu chuyện và sự ra đời của đứa trẻ (Ảnh chụp màn hình).

Đón nhận tin mang thai khi chưa chuẩn bị trước về điều kiện nuôi con cũng như tâm lý, Thiên An căng thẳng không dám công khai suốt 4 tháng ròng, một mình bươn chải kiếm tiền để sinh và nuôi con. Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A cũng phải thốt lên: "Tôi chỉ biết tôi nể cô bé này quá thôi" sau khi nghe chuyện của Thiên An.

Quá trình đón nhận tin mình mang thai của Thiên An chỉ tóm gọn trong hai chữ "hoang mang". Thời điểm đó, Thiên An vẫn đang là cái tên được biết tới trong giới showbiz, tuy chưa thật sự thành danh nhưng được nhiều người kỳ vọng, có tiềm năng. MC Ngọc Lan của chương trình thẳng thắn đặt câu hỏi tại sao Thiên An có thể chọn giải pháp từ bỏ đứa con để tiếp tục sự nghiệp nhưng vẫn quyết định giữ.

Thiên An nói: "Đối với mình, mỗi đứa con chào đời đều là niềm vui. Mình không suy nghĩ việc bỏ hay giữ mà nghĩ phải làm gì để duy trì cuộc sống cho con. Trường hợp của mình là nhạy cảm nên mình hiểu, tự giác và có trách nhiệm với sự lựa chọn này.

Hầu như trong quá trình mang thai mình chỉ một mình. Tâm lý lúc đó một phần mình sợ gia đình phản đối, một phần muốn đợi em bé lớn thêm xíu cho chắc. Mình bảo vệ con đến tháng thứ 4 mới can đảm báo cho gia đình. Mẹ mình sốc và khóc nhiều lắm, nhưng vì thương con, thấy con có một mình thôi và sợ mình bị trầm cảm trong quá trình mang thai nên bỏ qua hết. Nếu không có mẹ thì mình đã không đủ can đảm để duy trì một mình".

Trước khi báo với gia đình, Thiên An đã một mình đối mặt với những điều mới mẻ khi mang thai, không tiếp xúc, không dám chia sẻ với bạn bè. Không chỉ căng thẳng khi giữ bí mật một mình, Thiên An còn áp lực hơn khi không biết chăm sóc con ra sao, lại thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền.

Thiên An quyết định làm mẹ đơn thân dù em bé là ngoài ý muốn (Ảnh: NVCC).

"Mình ăn uống điều độ, bỏ thói quen xấu. Mình vẫn đi làm mỗi tháng dù lương lúc đó không cao lắm. Thay vì ngày xưa đi ăn, đi chơi cafe các kiểu thì bây giờ dành lại số tiền đó đầu tư cho các khoản khác như khám thai, mua thuốc bổ. Ngoài làm người mẫu, mình làm thêm, bán hàng online để có thêm nguồn tiền khác. Đến tháng thứ 4 bụng lộ rõ không mặc được những chiếc váy ôm, mình không nhận làm mẫu nữa", người mẫu ảnh 9x chia sẻ.

Trong suốt quá trình mang thai, Thiên An không muốn làm gánh nặng cho ai, ngay cả những tháng cuối thai kỳ vẫn đi khám thai một mình. Cô tiết lộ đã chuẩn bị tâm lý bằng cách lắng nghe kinh nghiệm các mẹ bỉm trước đó trên mạng vì ngại hỏi mẹ. Và bé Sol (tên ở nhà con gái Thiên An) sinh ra bình an đã là món quà lớn đáp lại mọi vất vả cô nàng trải qua.

"Mình nghĩ con là con của mình. Mình chỉ nghĩ bây giờ mình đang một mình, khi đã chọn quyết định này thì phải tìm cách làm gì để kiếm tiền duy trì cuộc sống. Mình cũng không hiểu tại sao trong quá trình đó mình có thể vượt qua lành lặn, mình cũng tự nể bản thân.

Vừa sinh xong là mình tập đi liền, làm được gì là làm liền, luôn chủ động chăm con. Khoảng 2 tháng sau sinh là mình đi làm lại. Trong khoảng thời gian đó mình stress khá nhiều, đóng hết các trang mạng xã hội nên rất khó bắt đầu lại vì mất hết các mối quan hệ, không thể liên lạc được. Mình phải làm tất cả để mọi người biết mình đã quay trở lại. Mình bán thêm quần áo online cũng đủ để trang trải", Thiên An chia sẻ.

Thiên An là người mẫu ảnh, diễn viên trước khi scandal với nam ca sĩ Jack nổ ra (Ảnh: NVCC).

Hiện tại, cô là mẹ đơn thân, ưu tiên hàng đầu là kiếm tiền nuôi con (Ảnh: NVCC).

Thiên An khẳng định không bao giờ hối hận quá khứ: "Mình không còn thời gian để suy nghĩ "giá như" nữa. Mình phải tìm cách giải quyết vấn đề chứ không nhìn lại quá khứ. Mình vừa sinh xong và cảm thấy không ổn lắm về vấn đề cơm áo gạo tiền, thêm những điều xung quanh nữa. Mình không biết như thế nào nhưng chỉ thấy tội con, con mình không xứng đáng bị như vậy. Mình nghĩ tại sao lại là con mình? Hay là con mình nên mới bị như vậy?

Mình nghĩ thêm họ có nói gì họ cũng không nuôi mình, mà mình gục ngã thì mẹ của mình không có điểm tựa. Thời gian đầu mình bị áp lực, lên mạng đọc từng bình luận, nhưng rồi cũng không quan tâm nữa để tập trung nuôi con mình. Khi con mình thích cái đó, mình phải mua được mới là điều quan trọng".

Cuối cùng, tại chương trình, Thiên An gửi lời cảm ơn đến hai người quan trọng nhất đời cô: "Con muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ, mẹ đã chịu nhiều vất vả và điều tiếng nhưng mẹ đã không từ bỏ mà luôn bảo vệ hai mẹ con con. Con luôn dành tình yêu to lớn đến mẹ. Với Sol, sau này lớn lên, con coi chương trình thì con cũng biết là mẹ đã vất vả như thế nào. Con phải ngoan hơn, yêu thương mẹ hơn, là chỗ dựa tinh thần lớn cho mẹ".