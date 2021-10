Nữ tỷ phú trẻ nhất thế giới vươn lên sau khi "dứt tình" với bạn trai cũ

Dân trí Danh hiệu nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới đã thuộc về Whitney Wolfe Herd. Nữ tỷ phú xinh đẹp này là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Bumble, ứng dụng hẹn hò dành riêng cho phái nữ.

Whitney Wolfe Herd sinh ra và lớn lên ở thành phố Salt Lake, bang Utah, Mỹ. Cha cô là một nhà phát triển bất động sản và mẹ cô là một người nội trợ.

Cô theo học tại ĐH Southern Methodist ở Texas. Cô từng chứng tỏ khả năng kinh doanh của mình ở tuổi 19, khi vẫn còn trong trường đại học. Năm 2010, sau sự cố tràn dầu Deepwater Horizon, Wolfe Herd đã nhờ nhà tạo mẫu nổi tiếng Patrick Aufdenkamp thiết kế những chiếc túi tote để bán gây quỹ cứu trợ.

Kết quả là tổ chức phi lợi nhuận, được gọi là Dự án Help Us Get Cleaned Up, trở nên nổi tiếng trên toàn quốc, sau khi Nicole Richie và Rachel Zoe được phát hiện mang túi của Wolfe Herd.

Whitney Wolfe Herd là nữ tỷ phú trẻ nhất hiện nay (Ảnh: Kristen Kilpatrick)

Wolfe Herd từng học Nghiên cứu Quốc tế tại ĐH Dallas Southern Methodist, bang Texas, Mỹ. Từ khi còn là sinh viên, người phụ nữ này đã thử sức với nhiều hoạt động kinh doanh và dùng một phần lợi nhuận cho mục đích từ thiện và các hoạt động xã hội. Sau khi lấy bằng Nghiên cứu Quốc tế, Wolfe có một thời gian ngắn hoạt động ở Đông Nam Á trong vai trò tình nguyện viên tại các trại trẻ mồ côi địa phương.

Năm 2012, ở tuổi 23, khi vừa mới ra trường, Wolfe Herd bắt đầu hành trình làm việc ở lĩnh vực công nghệ. Nơi làm việc đầu tiên của cô chính là ứng dụng hẹn hò nổi tiếng toàn cầu Tinder. Trên cương vị là phó chủ tịch chuyên phụ trách mảng Marketing, cô đã có nhiều đóng góp trong sự hình thành và phát triển của Tinder. Từ tên gọi, biểu tượng cho đến nút "kết bạn" đều mang dấu ấn của cô gái trẻ.

Cộng đồng người sử dụng nhanh chóng được mở rộng với những tiện ích không thể phủ nhận. Nhưng khi Tinder càng phát triển, Wolfe Herd càng nhận thức được những rắc rối mà ứng dụng này có thể gây ra. Tinder thu hút hàng chục triệu người dùng, trong số đó, hai phần ba là nam giới.

Việc chênh lệch giới tính là một phần nguyên nhân dẫn tới việc nữ giới sử dụng ứng dụng này thường xuyên nhận được các tin nhắn quấy rối từ nam giới. Thậm chí, trong hai năm tham gia điều hành Tinder, Whitney cũng trở thành nạn nhân.

Wolfe Herd cho rằng, mình đã bị sếp cũ, cũng là bạn trai cũ của cô - Justin Mateen quấy rối tình dục, đồng thời đe dọa tước vai trò đồng sáng lập của cô ở Tinder. Tinder phủ nhận, vụ việc sau đó được giải quyết lặng lẽ. Đó là nguyên nhân khiến cô quyết định rút khỏi đây vào năm 2014.

Rời Tinder, Wolfe Herd hợp tác với tỷ phú Andrey Andreev, một doanh nhân ở London, người đã gây dựng thành công ứng dụng Badoo tại thị trường châu Âu và Mỹ Latin để tạo ra Bumble vào năm 2014. Tháng 11/2020, Blackstone Group mua lại cổ phần của Andreev, định giá Bumble ở mức 3 tỷ USD. Badoo cũng trở thành công ty con của Bumble sau đó.

Whitney Wolfe Herd là người từng có đóng góp lớn ở Tinder (Ảnh: Bumble).

Trong ứng dụng Bumble, chỉ nữ giới mới được tiếp cận trước, đây là điểm khác biệt của Bumble so với Tinder và các ứng dụng hẹn hò online khác. Wolfe Herd cho rằng, không có sự công bằng trong cách tiếp cận đối phương của cả hai giới. Đó chính là lý do mà cô cho ra đời một ứng dụng hẹn hò chỉ cho phép phái đẹp chủ động nhắn tin, bắt đầu cuộc trò chuyện.

Bumble vận hành với cách thức mới mẻ: các matches (kết đôi) sẽ tự động biến mất sau 24 giờ nếu không được mở lời và đàn ông chỉ có thể ra tín hiệu bằng cách trả phí kéo dài thời gian chờ đợi thêm 24 giờ nữa. Ban đầu, Wolfe Herd chỉ có ý tưởng xây dựng một nền tảng xã hội dành riêng cho nữ giới tuổi thành niên. Tuy nhiên ý tưởng này không thành hiện thực nên Bumble vẫn đi theo định hướng tạo môi trường hẹn hò an toàn dành cho phái nữ tìm kiếm tình yêu.

Bumble tạo môi trường hẹn hò an toàn dành cho phái nữ đang tìm kiếm tình yêu (Ảnh: The New York Times).

Năm 2016, Bumble, ứng dụng hẹn hò duy nhất mà phụ nữ thực hiện động thái đầu tiên đã mở rộng mạng xã hội của mình với Bumble For Friends để giúp mọi người thiết lập tình bạn. Một năm sau, công ty đã phát triển Bumble Bizz, phục vụ cho mạng chuyên nghiệp. Theo Forbes, các ứng dụng hẹn hò này được sử dụng ở 150 quốc gia với hàng chục triệu người đăng ký hàng tháng.

Hiện Wolfe Herd đang sở hữu khoảng 12% cổ phần trong công ty, tương đương khoảng 21,54 triệu cổ phiếu Bumble. Thành công của công ty đã đưa cô vào danh sách những nữ doanh nhân và giám đốc điều hành thành công nhất của Forbes năm 2020. Cô cũng là người được vinh danh trong "30 Under 30", danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới dưới 30 tuổi.

Ngoài việc là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, cô còn là nữ CEO trẻ nhất từng đưa một công ty có mặt trên sàn chứng khoán ở Mỹ. Wolfe Herd nói: "Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai cũng có thể kiếm tiền từ thứ mà họ giỏi. Chỉ cần tìm thấy đam mê của bạn và dấn thân vào nó".

Cô cũng chia sẻ thêm "Bạn không nhất thiết phải là một kiểu người nào đó thì mới thành công được trong thế giới kinh doanh hoặc công nghệ. Thật ra, tôi chỉ luôn cố gắng xây dựng thứ mà tôi ước mong có tồn tại, thứ mà tôi ước mong có thể làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn đối với những người phụ nữ tôi quan tâm và những người tôi yêu thương".

Không chỉ thành công trên thương trường, Wolfe Herd còn khiến bao người ghen tỵ vì có một tổ ấm hạnh phúc bên người chồng giỏi giang và cậu con trai kháu khỉnh. Chồng của cô, Michael Herd là người thừa kế một tập đoàn dầu mỏ.

Không cần đến ứng dụng hẹn hò nào cả, cả hai gặp nhau tình cờ khi cùng đi trượt tuyết ở Aspen, bang Colorado, Mỹ. Trên trang cá nhân với hơn 194.000 lượt theo dõi, cô vẫn thường xuyên đăng tải những hình ảnh hạnh phúc về gia đình mình.

Whitney Wolfe Herd và người bạn đời của mình, Michael Herd (Ảnh: The Associated Press).

Việc Wolfe Herd được vinh danh là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khiến nhiều người nhớ đến Kylie Jenner. Hai năm trước, Forbes tuyên bố Kylie Jenner là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới. Tháng 5/2020, Forbes thông báo rằng họ nhận thấy công ty mỹ phẩm của Kylie không có giá trị hay lợi nhuận nhiều như mọi người tưởng, và tài sản của Kylie, lúc ấy 22 tuổi, khoảng 900 triệu USD, tức là chưa đạt đến mức tỷ phú.

Nhật Chung

Theo Business Insider