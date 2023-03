Nữ sinh lên án nạn miệt thị ngoại hình bằng ngôn ngữ thời trang

Sinh viên ngành Thiết kế Thời trang thuộc trường Đại học Tôn Đức Thắng vừa có buổi trình làng đồ án tốt nghiệp của mình, khiến giới mộ điệu trầm trồ vì những thiết kế hoành tráng, thể hiện tư duy khác biệt của người trẻ.

Trong bài thi quan trọng của đời sinh viên, Hồ Lê Phước Linh chinh phục giới mộ điệu bằng 5 mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập "Love Yourself" (yêu bản thân - PV) (Ảnh: P.L).

Bên cạnh những hình ảnh quen thuộc, gắn liền với đời sống cá nhân như chợ nổi, gian bếp… những mẫu thiết kế lấy cảm hứng từ vấn nạn miệt thị ngoại hình (Body Shaming) của tác giả Hồ Lê Phước Linh được công chúng quan tâm.

Cô sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng quyết định mang chính câu chuyện cá nhân của mình để thổi hồn cho từng bộ trang phục.

Có thể thấy, các thiết kế của Phước Linh mang đậm dấu ấn riêng song cũng bắt nhịp với xu hướng thời trang hiện đại. Cô gái trẻ bộc lộ khả năng chơi màu sắc và khéo léo lồng ghép nhiều kiểu dáng khác nhau từ váy bó sát, quần ống suông… để tạo nên tính đa dạng cho bộ sưu tập của mình.

Thiết kế trong bộ sưu tập "Love Yourself" (Ảnh: P.L).

"Love Yourself" là những thiết kế dành cho nữ giới, được lấy cảm hứng từ vấn nạn miệt thị ngoại hình - đề tài đang nhận được sự quan tâm của dư luận suốt thời gian qua. Bản thân Phước Linh cũng từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình, từng phải đón nhận những lời bình phẩm về vóc dáng, cơ thể.

Những lời nói tưởng chừng như vô hại mà đã đeo đuổi, ám ảnh nhà thiết kế suốt một quãng thời gian dài rồi trở thành nguồn cảm hứng để làm nên "Love Yourself".

Thiết kế lấy cảm hứng từ vấn nạn miệt thị ngoại hình (Ảnh: P.L).

"Ngay từ khi còn nhỏ, bản thân tôi đã chịu những lời miệt thị về cơ thể. Vì thế, tôi ấp ủ có thể nói lên tầm quan trọng, những ảnh hưởng nặng nề của vấn nạn miệt thị ngoại hình thông qua thời trang. Và đây là cơ hội để tôi thể hiện điều đó trong đồ án tốt nghiệp của mình", nữ sinh nói.

Từ thời điểm lên ý tưởng, trình bày phác thảo cho đến khi sản phẩm thành hình, Hồ Lê Phước Linh đã mất hơn 4 tháng để thực hiện. Cô kể sau khi có sự chọn lọc và chỉnh sửa cuối cùng các bản phác thảo với giáo viên hướng dẫn, cô bắt tay vào việc mua nguyên liệu, sắp xếp thời gian để thực hiện và làm việc với người mẫu về việc trình diễn.

Cô tiết lộ toàn bộ chi phí để thực hiện bộ sưu tập "Love Yourself" là 60 triệu đồng (Ảnh: P.L).

Dù đối mặt với không ít khó khăn, thử thách trong quá trình sáng tạo song khi nhìn thấy thành phẩm của mình tỏa sáng trên sàn diễn, Hồ Lê Phước Linh không khỏi tự hào. Cô xem 4 tháng qua là sự hy sinh xứng đáng để đổi lại vài phút thăng hoa trên sân khấu.

Không chỉ đầu tư về ý tưởng, cách sáng tạo, Phước Linh còn có những trợ thủ đắc lực là người mẫu nổi tiếng: Nguyễn Kỳ Kỳ - Trương Diễm Quỳnh cùng tham gia trình diễn cho bộ sưu tập của mình. Họ là những bạn trẻ đang trên hành trình truyền cảm hứng đến những nạn nhân của body shaming, từ đó lan tỏa thông điệp: Hãy luôn tự tin vào chính bản thân mình.

Các thiết kế tôn vinh vẻ đẹp của người con gái bất kể số đo cơ thể (Ảnh: P.L).

Thiết kế ấn tượng của nữ sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Ảnh: P.L).

Tốn không ít thời gian, công sức, bỏ ra chi phí không nhỏ cho 5 mẫu thiết kế trong bộ sưu tập "Love Yourself", Hồ Lê Phước Linh tự hào khi sản phẩm của mình nhận được những phản hồi tích cực từ mọi người. Những thông điệp như "My body my choice" (cơ thể của tôi, lựa chọn của tôi), "Beautiful isn't size" (vẻ đẹp không nằm ở kích cỡ), "All bodies are good bodies" (tất cả mọi cơ thể đều là cơ thể đẹp0... cũng được nhà thiết kế trẻ lồng ghép khéo léo vào từng phần trình diễn.

Cô bày tỏ thêm: "Với đề tài nghiên cứu này, tôi mong muốn truyền tải thông điệp tích cực cho những bạn đang bị tình trạng miệt thị ngoại hình, giúp các bạn tự tin hơn về cơ thể của mình".