Nữ sinh Hải Phòng lãnh đạo hai Câu lạc bộ trường Ngoại thương và Ngoại giao

Dân trí Đỗ Thùy Dương (2002, Hải Phòng) là phó ban nội dung của câu lạc bộ MC Học viện Ngoại Giao (MIC) đồng thời là trưởng ban MC của câu lạc bộ MC và Thời trang trường Đại học Ngoại Thương (MFC).

Đam mê nghề cầm mic

Thùy Dương đang là sinh viên năm thứ hai, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao.

Chia sẻ cơ duyên với nghề MC, Thùy Dương nói: "Hồi còn là học sinh tiểu học, mình đã được thầy cô trao cơ hội cầm mic và dẫn dắt các sự kiện nhỏ của trường, cộng với việc tham gia một số cuộc thi dẫn chương trình của huyện và thành phố Hải Phòng. Mình dần nhận ra bản thân có chút năng khiếu và mong muốn gắn bó với công việc này".

Trong những năm tháng đi học, Dương vẫn giữ cho mình niềm đam mê với nghề dẫn chương trình. Sau kỳ thi THPT Quốc gia 2020, cô đăng ký học ở các lớp MC để cải thiện giọng nói cũng như kỹ năng dẫn chương trình. Bên cạnh đó, Dương chủ động tham gia vào các nhóm về MC, biên tập viên hay thu âm giọng nói để thực hành, trải nghiệm và tự tin hơn trong công việc này.

May mắn được là thành viên và hiện đang là ban chủ nhiệm của hai câu lạc bộ, Thùy Dương đã có nhiều cơ hội để va chạm và thử sức trong nghề. Nếu như ở MIC, cô có cơ hội được gặp gỡ các anh chị MC hay biên tập viên dày dặn kinh nghiệm cùng các bạn trong đội vô cùng nhiệt huyết thì MFC lại là môi trường làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, đầy thử thách nhưng tràn đầy niềm vui.

"Mình đã tìm hiểu về hai câu lạc bộ từ những năm cấp 3 và luôn ấp ủ được trở thành thành viên của MIC và MFC. Do đó, mình đã đăng ký và cố gắng hết sức để có thể chứng minh cho anh chị thấy tài năng và sự nhiệt huyết của bản thân. Và may mắn là mình đã đỗ cả hai câu lạc bộ mình yêu thích", Thùy Dương cho biết.

Quyết định lựa chọn hai câu lạc bộ khác trường, Dương nghĩ rằng tuổi trẻ nên trải nghiệm ở nhiều môi trường khác nhau. "Tham gia câu lạc bộ ở hai trường giúp mình có cơ hội tiếp xúc và thử sức ở nhiều chương trình. Đây cũng là cách để mở rộng mối quan hệ. Bản thân mình khi đó chưa có nhiều kinh nghiệm, mình đăng ký hai câu lạc bộ vì cũng sợ bị trượt nữa", cô tiết lộ.

Thùy Dương tự nhận xét bản thân "vô tư" trước mọi việc.

Trở thành thành viên ban chủ nhiệm hai câu lạc bộ khi còn đang là sinh viên năm hai, Dương cũng có cho mình những đắn đo riêng khi quyết định tham gia cùng lúc hai đội nhóm thuộc hai trường khác nhau.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ với đội, Dương bày tỏ: "Thời kỳ tranh cử trưởng ban MC của MFC làm mình ấn tượng nhất. Có hai nguyên nhân khiến mình đắn đo không biết có nên tranh cử chức vụ này hay không. Thứ nhất mình không phải là sinh viên đại học Ngoại thương. Thứ hai, tại thời điểm đó mình đang giữ chức vụ là phó ban nội dung của MIC.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy được giá trị mà nó mang lại cũng như những con người đã gắn bó cùng mình, mình biết rằng đây là lúc phải cống hiến và tiếp tục dẫn dắt ban nói riêng và CLB phát triển trong tương lai nói chung".

Nghề cầm mic đã cho cô có cơ hội được gặp gỡ và học hỏi từ những con người dày dặn kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết với nghề.

Ý thức của một trường lãnh đạo tập thể

Là một người đội trưởng, Thùy Dương bên cạnh quản lý đội nhóm chặt chẽ thì việc luyện tập để hoàn thiện kỹ năng cho bản thân là điều quan trọng không kém. Từng bị nhận xét bị giọng địa phương và nói ngọng, cô đã tốn không ít thời gian để khắc phục và cải thiện. Bên cạnh tham gia các lớp học về giọng nói, Dương còn tự luyện tập ở nhà bằng cách tự thu âm và nghe lại giọng nói của mình. Với cô, thời gian đầu bị mất kiên nhẫn và khó khăn khi nói mãi mà giọng vẫn không sáng, dính âm từ địa phương.

Thùy Dương cho rằng những cách cô áp dụng không hẳn là bí quyết nhưng nó phần nào đã giúp cô vượt qua rào cản giọng địa phương. "Tư duy biên tập cũng là điều cần chú ý. Mình vừa cố gắng cải thiện giọng nói luyện tập hàng ngày vừa kết hợp với việc tư duy kịch bản làm sao để bài dẫn của mình thu hút và sáng tạo nhất. Chính vì lẽ đó mà mình may mắn nhận được tấm vé vàng của MIC và đỗ MFC khi vẫn bị anh chị đánh giá là còn giọng địa phương. Có lẽ tinh thần cầu tiến và không bỏ cuộc đã giúp mình một phần trong quá trình hoàn thiện giọng nói và bản thân", Dương cho hay.

Việc điều hành hai đội nhóm cùng lúc khiến cho cô có lúc áp lực và lo lắng. Không đơn giản chỉ là sắp xếp thời gian để họp, trao đổi cùng nhau mà cái cốt lõi vẫn là nâng cao trình độ cho các thành viên khi xung quanh các bạn đều là những người đã có các giải thưởng nhất định.

"Rất may khi mình luôn có những người yêu thương động viên và đồng hành. Do vậy mình lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng phấn đấu và không ngừng phát triển bản thân. Và may mắn trong một cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng của trường đại học Hà Nội thì mình đã lọt top 8 chung cuộc. Đây là một thành tích nhỏ bé nhưng đó là một hành trình cố gắng và phấn đấu hết sức của mình", Dương nói.

Dương may mắn khi đam mê của mình được gia đình ủng hộ.

Trong quá trình hoạt động, Thùy Dương nhận được sự hỗ trợ từ phía các anh chị đi trước. Có những thời kỳ, cả hai đội đều có nhiều sự kiện khác nhau và phải làm việc hết công suất, không ít lần cô thấy khó khăn và căng thẳng. Nhưng sau một chặng đường dài đồng hành cùng mọi người, những gì Dương nhận lại được là kinh nghiệm, tình cảm đồng đội và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Hai ngôi nhà Ngoại thương và Ngoại giao đã giúp cho cô có thêm nhiều kỷ niệm đẹp cho 4 năm đại học. Chính vì thế, áp lực và trọng trách người đội trưởng chính là động lực để cô tiếp tục dẫn dắt và phát triển câu lạc bộ.

Dự định sắp tới của Dương sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội, bên cạnh đó không quên học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hơn hết, cô mong rằng dịch bệnh sớm ổn định để mọi người có thể gặp gỡ và cùng làm việc với nhau.

Ngọc Linh

Ảnh: NVCC