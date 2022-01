Những xu hướng hẹn hò sẽ gây bão trong năm 2022

Dân trí Các xu hướng như 'hẹn hò chay' và 'hẹn hò mông lung' cho thấy đại dịch đã ảnh hưởng tới đời sống tình cảm của chúng ta như thế nào.

Hai ứng dụng hẹn hò Bumble và Plenty of Fish đã chỉ ra dịch bệnh có ảnh hưởng thế nào đến xu hướng hẹn hò của giới trẻ (Ảnh: Settle Met).

Nghiên cứu mới nhất từ ứng dụng Bumble cho thấy gần nửa những người độc thân trên thế giới đang muốn "làm mới" đời sống tình cảm của bản thân; nhiều người muốn thích ứng với đại dịch theo một cách tích cực.

Bumble cũng chỉ ra những xu hướng hẹn hò sẽ làm mưa làm gió trong năm 2022, bao gồm: "fast-forwarding", "explori-dating", "consciously single", "dry dating' và "power PDA".

Năm ngoái, khái niệm "hard-balling" đã được đưa vào từ điển của Bumble, để chỉ trạng thái "thật sự biết bản thân muốn gì sau một thời gian suy nghĩ, cân nhắc".

Xu hướng hẹn hò này được cho là sẽ tiếp tục gây bão, với 59% người dùng Bumble nói rằng giờ đây họ thật sự đã cởi mở hơn trong việc nói rõ cho đối phương biết điều mình muốn.

Fast-forwarding: dễ dàng thay đổi

"Fast-forwarding" là một xu hướng hẹn hò mới trong năm nay. Quan sát cho thấy, những người hẹn hò trên ứng dụng nhanh chóng thay đổi kỳ vọng về đối phương. Có khoảng 1/3 thay đổi các tiêu chí ưu tiên trong cuộc hẹn hò.

Một tỷ lệ lớn (61%) người dùng Bumble trên thế giới cho biết giờ đây họ đã chuyển hướng ưu tiên của mình cho những người có thể kết nối với họ về mặt cảm xúc. Trong khi đó, 23% nói rằng họ không còn quan tâm nhiều tới vẻ bề ngoài.

Explori-dating: Hẹn hò giống như thám hiểm

Số liệu cũng chỉ ra gần 50% những người ưu tiên sự kết nối về mặt cảm xúc luôn dành thời gian để tự hỏi bản thân về gu của mình. Trên con đường tìm kiếm tình yêu, 43% người sử dụng Bumble thấy việc hẹn hò giống như một "cuộc thám hiểm".

Consciously single: Lựa chọn độc thân

Ứng dụng Bumble cũng chứng kiến sự thay đổi lớn về số người lựa chọn trạng thái "consciously single" (độc thân có chủ ý). Trong thời gian đại dịch, 53% người dùng ứng dụng hẹn hò chia sẻ rằng họ thật sự thấy ổn khi "đơn chiếc" trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó sẽ hẹn hò trở lại. 54% trong số này cho biết "khoảng lặng" sẽ giúp họ sáng suốt và chủ động hơn trong việc lựa chọn cách thức và thời điểm hẹn hò.

Dry dating: Không đồ uống có cồn

Vào đầu năm 2021, một nghiên cứu do Đại học Sheffield (Anh quốc) thực hiện cho thấy so với thời kỳ trước đại dịch, ngày càng nhiều bạn trẻ (34%) theo đuổi xu hướng không dùng đồ uống có cồn trong các cuộc hẹn hò. Xu hướng này cũng lý giải tỷ lệ tiêu thụ đồ uống có cồn ở Anh trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm trước đó.

Power PDA: tự tin thể hiện tình cảm chốn đông người

Do tỉ lệ tiêm vaccine ở các nước trên thế giới đều đang tăng lên, "power PDA" cũng là một xu hướng hẹn hò hứa hẹn sẽ gây bão trong năm 2022. Không chỉ có các cặp đôi nổi tiếng như Megan Fox và Machine Gun Kelly, hay Kourtney Kardashian và Travis Barker đi theo xu hướng hẹn hò này.

Giờ đây 70% các cặp đôi nói rằng họ đã tự tin hơn với việc thể hiện ở tình cảm nơi đông người.

Hesi-dating: Hẹn hò mông lung

Do lo ngại có thể tái diễn giãn cách xã hội, nhiều bạn trẻ vẫn lưỡng lự trước chuyện tình cảm. Tình trạng này được ứng dụng hẹn hò Plenty of Fish gọi là "hesi-dating", tức là mông lung về tình cảm do cuộc sống thời đại dịch có nhiều bất ổn.

Cụ thể, 58% người dùng ứng dụng này đắn đo giữa việc tìm kiếm một cuộc tình chớp nhoáng và một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

Bà Naomi Walkland, chủ tịch của Bumble tại Anh và Ireland chia sẻ: "Nếu năm 2020 là thời điểm để tìm hiểu, thì 2021 và 2022 sẽ là thời gian của những khám phá mới.

"Bên cạnh việc khám phá ra gu của giới trẻ hiện nay, chúng tôi cũng thấy người dùng Bumble đang muốn tìm kiếm những người mới, sự ưu tiên mới và những cách thức hẹn hò mới.

Năm mới là thời gian để thử những thứ mới mẻ, bao gồm việc thay đổi những khía cạnh ưu tiên khi tìm kiếm "nửa kia" của mình, chủ động hơn với thời gian hẹn hò, hay chỉ đơn giản là cùng nhau làm điều mà cả hai yêu thích.

Với hơn một nửa các bạn trẻ mong muốn "làm mới" chuyện tình cảm của mình, chúng tôi nghĩ 2022 sẽ là thời điểm bùng nổ của những xu hướng hẹn hò đầy lãng mạn".

Hải Hà

Theo The Independent