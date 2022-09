Những điều đặc biệt của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Thay đổi người dẫn chương trình

MC Diệp Chi chia tay chương trình Đường lên đỉnh Olympia sau 5 năm gắn bó ở vai trò dẫn dắt cùng MC Ngọc Huy tại trường quay S14. MC Diệp Chi là một trong những người dẫn chương trình có profile học tập khủng của VTV và đã có một hành trình tuyệt vời với sự duyên dáng tại Đường lên đỉnh Olympia.

MC Khánh Vy thay thế MC Diệp Chi ở Đường lên đỉnh Olympia 22. (Ảnh: ĐLĐO)

Người thay MC Diệp Chi ở vị trí này được khán giả kì vọng mang lại sự mới mẻ và nhiệt huyết. Fanpage chương trình sau nhiều lần úp mở đã chính thức công bố vào tối muộn ngày 23/9, "cô gái 7 thứ tiếng" Khánh Vy sẽ thay tiền bối cùng quê gốc Nghệ An đảm nhận vai trò này từ mùa thứ 22.

Vấp phải ý kiến trái chiều khi thay đổi thể thức thi đấu

Việc thay đổi thể thức của chương trình vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. (Ảnh chụp màn hình)

Trong số phát sóng đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 (ngày 26/9/2021), cụ thể là 3 phần thi Khởi động, Tăng tốc và Về đích đã được thay đổi luật chơi và giao diện.

Vòng thi đấu diễn ra suôn sẻ và thành công trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, trên fanpage của chương trình có nhiều khán giả đã bày tỏ sự không hài lòng về sự đổi mới của Olympia ngay sau khi số đầu tiên được lên sóng.

Chưa từng có trong lịch sử, Olympia công bố tiếp tục thay đổi luật chơi vào giữa mùa sau khi tiếp nhận ý kiến của khán giả. Lần này, khán giả đã có nhận định tích cực khi ban tổ chức đã có những điều chỉnh phù hợp hơn.

Khán giả Nguyễn Tú Duy nhận xét: "Mình duyệt cho luật chơi mới của vòng thi Về đích, ít ra có cơ hội tranh tài".

Khán giả Nguyễn Thanh Tùng viết: "Luật Về đích chỉnh lại có lẽ đã ổn rồi".

Mùa thứ 22 khởi động nhưng chưa có nhà tân vô địch mùa thứ 21

Nguyễn Hoàng Khánh - tân nhà vô địch Olympia (Ảnh: Mạnh Quân)

Đại dịch Covid-19 đã gây nên những hệ lụy cho tất cả các lĩnh vực trên cả nước và thế giới. Điều đó dẫn đến việc chưa từng có tiền lệ này của chương trình đã có lịch sử 22 năm tổ chức - Olympia mùa thứ 22 đã khởi động ngày 26/9/2021 và gần 2 tháng sau mới tìm ra nhà vô địch đoàn leo núi mùa thứ 21 (ngày 14/11/2021).

Thí sinh cùng những khoảnh khắc đặc biệt

MC Khánh Vy và "truyền nhân" của cô ấy (Ảnh: ĐLĐO)

Xuất hiện truyền nhân của MC Khánh Vy khi Trần Quang Huy (học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Công Trứ) trổ tài nói gần 7 thứ tiếng để chào hỏi, cụ thể là tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Hàn. Nam sinh chia sẻ đây đều là những ngôn ngữ bạn tự học và luyện tập.

Trận tuần 3 tháng 2 quý 4 Đường lên đỉnh Olympia 2022, Đào Bình Minh không chỉ là người có chiến thắng lội ngược dòng ngoạn mục mà còn tạo nên một làn sóng trên mạng xã hội với câu nói: "Em cảm thấy hơi đói ạ. Hơi đói là không no, không no là no đâu, mà no đâu là no door (không có cửa)".

Nam sinh đã chứng minh sự "ngông cuồng" của mình là chính xác với giải Nhất tuần của mình.

Đào Minh Bình chứng minh đối thủ "No door". (Ảnh chụp màn hình)

Trận tuần 2 tháng 2 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 (phát sóng chiều 31/10), thí sinh Đặng Nguyễn Nhật Minh đã xin phép "nằm để tính toán". Dù đã xin phép nhưng chứng kiến hình ảnh nằm bò xuống sàn giải toán của Nhật Minh không khiến nhiều người bật cười.

Hình ảnh quyết tâm "chiến đấu" độc đáo của Nhật Minh đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Nhật Minh giải câu hỏi Về đích với tư thế độc đáo. (Ảnh: ĐLĐO)

Sơn La lần đầu tiên có cầu truyền hình của "Chung kết Đường lên đỉnh Olympia"

Thí sinh đầu tiên ghi tên mình vào chơi trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 là Bùi Anh Đức - học sinh lớp 11 Anh trường THPT Chuyên Sơn La. Niềm vui mừng và tự hào không chỉ của Anh Đức mà còn của phố núi Sơn La khi đây là lần đầu tiên cầu truyền hình Olympia về đến nơi này sau 21 năm chờ đợi.