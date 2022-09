Nhóm sinh viên Việt Nam đứng đầu cuộc thi của Google

Chiều 7/9, tại sự kiện "Phát triển ứng dụng vì cộng đồng", Google vinh danh nhóm 4 sinh viên Việt Nam với dự án Gateway xuất sắc đứng đầu trong cuộc thi Google Solution Challenge 2022.

Cuộc thi năm nay thu hút 835 dự án đến từ các bạn trẻ của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, Đông Nam Á có 74 dự án và Việt Nam có 16 dự án.

Đại diện Google trao chứng nhận cho nhóm sinh viên Trường ĐH Hoa Sen đứng đầu cuộc thi (Ảnh: YN).

Dự án Gateway thuộc sở hữu của nhóm GDSC gồm sinh viên Trường ĐH Hoa Sen: Nguyễn Võ Đăng Cao, Trương Hoàng Duy, Nguyễn Đăng Khương và Nguyễn Mạnh Hùng.

Gateway là một sản phẩm ra đời từ dịch Covid-19, nhằm xây dựng các chốt kiểm tra 5K không cần sự hỗ trợ hoặc can thiệp của con người. Mục tiêu chính của dự án là giảm bớt áp lực cho lực lượng y tế, cộng đồng, các doanh nghiệp trong công cuộc phòng chống, ngăn ngừa dịch covid-19.

Với các điều kiện tiên quyết như giá thành thấp, học sinh, sinh viên có thể lắp đặt thông qua các thiết bị linh kiện điện tử, ứng dụng điện thoại để thiết lập Gateway tại nơi sinh sống và làm việc của họ.

Đồng thời, đây hoàn toàn là ứng dụng mã nguồn mở, mọi người đều có thể tham gia hỏi đáp hoặc cùng nhóm phát triển dự án.

Bốn sinh viên trong quá trình thực hiện dự án (Ảnh: YN).

Các thành viên của dự án cho biết, từ cuối năm 2019, Việt Nam đã chịu ảnh hưởng rất lớn về mọi mặt do dịch Covid-19. Từ tháng 10/2020, Việt Nam đã gỡ bỏ lệnh giãn cách để người dân học tập và làm việc bình thường, nhưng những khâu kiểm tra quá lâu và luôn phải cần 1-2 nhân viên bảo vệ chốt ở các cổng ra vào tại các tòa nhà để kiểm tra. Điều đó làm cho tình hình lây nhiễm chéo ngày càng phức tạp. Do đó, nhóm đã lên ý tưởng làm một sản phẩm giải quyết vấn đề này.

Để thực hiện dự án này, sinh viên Nguyễn Đăng Khương chia sẻ nhóm mất hơn 1 tháng để triển khai và thực hiện. Từ lúc lên ý tưởng cho đến lúc hoàn thành sản phẩm là khoảng thời gian giãn cách toàn xã hội, do đó quá trình triển khai ý tưởng, vẽ bản mẫu, tìm mua các thiết bị cần thiết, in các bản mẫu 3D, lên ý tưởng kịch bản và thực hiện video dự thi đều do các bạn sinh viên tự thực hiện.

Sản phẩm Gateway (Ảnh: YN).

Khó khăn lớn nhất của nhóm trong quá trình thực hiện dự án chính là phần ý tưởng. Dù rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện để hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 nhưng tính khả thi và cần thiết của sản phẩm cần phải được trau chuốt, ưu tiên để thật sự giúp ích cho mọi người.

Ngoài ra, thời gian thực hiện sản phẩm khá gấp gáp, TPHCM lúc đó đang trong khoảng thời gian giãn cách là một trong những hạn chế để các bạn thực hiện sản phẩm.