Nhóm bạn trẻ được Tim Cook ghé thăm: "Ông thích thú và khen ngợi chúng tôi"

Trong chuyến thăm tới Việt Nam vào ngày 15/4, CEO Apple Tim Cook đã gặp gỡ các nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung. Đặc biệt, ông còn đích thân tới Nirvana Space - "xưởng nghệ thuật" của Antiantiart - để gặp giám đốc sáng tạo Phương Vũ và nhóm cộng sự của anh.

Cuộc ghé thăm bất ngờ

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Vũ (SN 1995) cho biết: "Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội được gặp gỡ CEO Apple. Tôi rất sốc khi biết tin Tim Cook đích thân đến gặp mình và các cộng sự tại chính "xưởng nghệ thuật" của chúng tôi. Cho đến khi ông ấy mở cửa bước vào, cả nhóm chúng tôi mới tin là thật".

Phương Vũ chia sẻ với ông Tim Cook về sản phẩm "Con Rồng Cháu Tiên" nằm trong chiến dịch #ShotoniPhone của Apple do anh thực hiện (Ảnh: Chụp màn hình).

Do nhận được thông báo về việc Tim Cook ghé thăm ít giờ trước đó, nhóm Antiantiart lo rằng, họ không đủ thời gian để chuẩn bị đón tiếp vị khách quý chu đáo. Bởi Phương Vũ và các cộng sự chỉ kịp dọn dẹp một chút khu tổ hợp độc đáo của mình.

"Chúng tôi đều bất ngờ khi biết tin nên không kịp phản ứng, không kịp chuẩn bị gì. May thay, cuộc gặp gỡ diễn ra vô cùng thoải mái, gần gũi, không có sự câu nệ hay quá trang trọng khiến chúng tôi vui và an tâm hơn", một thành viên nhóm Antiantiart chia sẻ.

Ngay khi bước vào Nirvana Space - khu tổ hợp gồm quán cà phê, văn phòng, cửa hàng thời trang, đồ chơi và studio, CEO Apple đã tỏ ra ngạc nhiên trước không gian sáng tạo của nhóm bạn trẻ. Ông thể hiện sự thích thú, dành lời khen cho những tác phẩm tâm huyết, mang cá tính mạnh mẽ, khác biệt của cả nhóm.

"Chúng tôi thấy rõ được sự hào hứng, thích thú của Tim Cook đối với không gian làm việc của Antiantiart. Có những chi tiết độc đáo, ông đi xung quanh xem một cách kỹ lưỡng rồi bày tỏ sự ấn tượng trước sức sáng tạo của anh em trong nhóm. Có lẽ, bác cũng phần nào thấy ngợp trước không gian "xưởng nghệ thuật" của chúng tôi", đại diện Antiantiart cho hay.

CEO Apple chụp ảnh kỷ niệm cùng Phương Vũ và Yến Jii (Ảnh: Chụp màn hình).

Đặc biệt, ngày Tim Cook ghé thăm cũng là lúc nhóm Antiantiart thực hiện bộ hình bằng chính sản phẩm Apple. Vị CEO rất thích thú trước ý tưởng và các chi tiết độc đáo, thể hiện rõ cá tính mạnh mẽ, phóng khoáng mà nhóm chuẩn bị. Ông bày tỏ sự háo hức, chờ đón được xem tác phẩm sau khi hoàn thiện.

Đại diện của Antiantiart cho biết, sự yêu thích và những cảm xúc chân thật của CEO Apple chính là nguồn động lực lớn, thúc đẩy cả nhóm cố gắng hơn nữa, tiếp tục hành trình sáng tạo vô hạn.

Phương Vũ và nhóm Antiantiart là ai?

Không phải ngẫu nhiên mà CEO Apple - Tim Cook - lại lựa chọn gặp gỡ Phương Vũ và nhóm Antiantiart trong chuyến ghé thăm Việt Nam lần này.

Antiantiart ra đời vào năm 2017, xuất phát điểm là nhóm làm phim với nhân tố nổi bật là Phương Vũ - nhà sáng lập kiêm nhiếp ảnh gia và đạo diễn. Anh từng tham gia cộng tác cùng Apple trong hai dự án.

Xuất phát điểm là người làm kinh doanh thời trang, chàng trai sinh năm 1995 chuyển hướng để thỏa mãn đam mê nghệ thuật cháy bỏng. Gần 3 năm theo nghiệp đạo diễn, anh đã thực hiện hơn 300 video ở đủ các quy mô, giới hạn chi phí, số lượng nhân sự khác nhau...

Phương Vũ đã vượt lên trên trở ngại, bằng sự nỗ lực không ngừng để biến mình từ tay ngang trong ngành trở thành đạo diễn trẻ, nhà sáng tạo được săn đón.

Ông Tim Cook và các thành viên nhóm Antiantiart (Ảnh: Antiantiart)

Vươn mình từ một nhóm bị giới hạn về kinh phí hoạt động, phải dựng video trong căn nhà 8m2 bị dột, Antiantiart được vinh danh là "Nhóm Gen Z tài năng" tại một sự kiện gần đây và giành Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam VCA 2023 cho hạng mục "Nhà sáng tạo nội dung số xuất sắc" với nhiều sản phẩm độc đáo, mang nét cá tính riêng biệt.

Phương Vũ cùng Antiantiart đã thực hiện một số dự án nổi bật như đoạn phim an toàn bay của hãng Hàng không Quốc Gia Việt Nam, Hoa Xuân Ca (2023) - dự án kết hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam chào xuân 2023, Con Rồng Cháu Tiên nằm trong chiến dịch #ShotoniPhone của Apple...

Bên cạnh đó, anh và đồng đội còn đứng sau loạt MV của dàn nghệ sĩ đình đám: Nâng chén tiêu sầu (Bích Phương), Nấu Ăn Cho Em (Đen Vâu), Hit Me Up (Binz), Call Me (Wren Evans), Biết Đâu Mà Lần (Tage và Raw)...

Thời điểm hiện tại, Phương Vũ và Antiantiart trở thành đại diện nổi bật trong giới sáng tạo trẻ ở Việt Nam. Cả nhóm đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ nhờ hành trình dám đam mê, dám ước mơ, dám dấn thân và dám khác biệt.