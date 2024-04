Chân dung 4 người trẻ Việt gặp gỡ, trò chuyện với Tim Cook tại Hà Nội

Suboi (tên thật Hàng Lâm Trang Anh, SN 1990) là rapper, nghệ sĩ hiphop, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc hiphop" tại Việt Nam. Năm 2017, Suboi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Forbes Asia sau khi lọt vào danh sách "30 Under 30 Asia" (30 người trẻ có ảnh hưởng nhất châu Á). Cô cũng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên góp mặt vào danh sách này. Năm 2019, Suboi trở thành một trong 6 đại diện châu lục xuất hiện trong phim tài liệu về nền văn hóa hiphop châu Á - "Asia rising - The next generation of hiphop" - phát trên kênh 88rising của Mỹ.