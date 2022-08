Nhặt 58 triệu đồng, nam thanh niên trả lại người đánh rơi

Ngày 2/8, Công an xã Phổ Thuận (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) xác nhận đơn vị đã hoàn trả số tiền 58 triệu đồng cho chị Lê Thị Tuyết Chung (thị xã Đức Phổ).

Đây là số tiền do anh Nguyễn Đình Nhiệm (SN 1988, xã Phổ Thuận) nhặt được trước đó.

Anh Nguyễn Đình Nhiệm trả lại số tiền nhặt được cho chị Lê Thị Tuyết Chung (Ảnh: Công an xã Phổ Thuận).

Theo Công an xã Phổ Thuận, anh Nhiệm đã nhặt được một cọc tiền lớn trên quốc lộ 1A và mang đến công an xã giao nộp. Qua kiểm đếm, cọc tiền này lên đến 58 triệu đồng. Công an xã Phổ Thuận thông báo rộng rãi thông tin này để tìm người đánh rơi.

Sau đó, chị Lê Thị Tuyết Chung đã đến xin nhận lại tài sản đánh rơi. Qua xác minh các thông tin liên quan, Công an xã Phổ Thuận xác định chị Chung là chủ sở hữu số tiền nói trên nên lập biên bản bàn giao.

Nhận được số tiền từ Công an xã, có sự chứng kiến của anh Nhiệm, chị Chung rất xúc động, cảm ơn tấm lòng vàng của anh Nhiệm. Đồng thời gửi lời cảm ơn lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và trao trả lại tài sản cho người đánh rơi.