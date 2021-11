Người trẻ sợ "mở cửa trái tim", chọn sống độc thân

Dân trí Nhiều bạn trẻ ngày nay chọn lối sống độc thân, thậm chí còn đấu tranh với gia đình để sống độc thân cả đời. Họ không yêu không phải vì không có đối tượng mà sợ những tổn thương tâm lí,…

Tình yêu tưởng như vẫn luôn là thứ được mọi cô gái, chàng trai khao khát có được. Song, vẫn có không ít người lựa chọn an yên với cuộc sống độc thân.

Có thể nói, tận sâu trong lòng những người này có một nỗi sợ vô hình với tình yêu. Do số lượng những người sợ yêu ngày càng nhiều, khoa học đã nghiên cứu và phát hiện ra hội chứng sợ yêu - Philophobia. Lí do của hội chứng sợ yêu thường xuất phát từ chính những mặt trái của tình yêu.

Những người sợ yêu thường cảm thấy lo lắng khi đối mặt với mọi mối quan hệ tình cảm nam nữ. Họ sợ bị lừa dối, sợ bị tổn thương, sợ mất thời gian dành cho bản thân và công việc,… và hàng loạt những nỗi sợ vô hình khác. Nói cách khác, với họ, yêu được coi như một "loại virus" cần được tránh xa.

Sợ yêu vì sợ mối tình tan vỡ

P.G.A (22 tuổi, Hà Nội ) chia sẻ, cô từng trải qua mối tình 2 năm thời cấp 3 - đó cũng là mối tình đầu của anh. Sau khi tình yêu đổ vỡ, cô nàng thu mình trước những mối quan hệ "tiềm năng". Cô bạn lí giải, bản thân cô là người khá yếu đuối trong chuyện tình cảm, không thể dễ dàng từ bỏ, vượt qua những cú shock về tâm lí khi yêu.

"Mình không muốn trải qua cảm giác chia tay hay giai đoạn hậu chia tay thêm một lần nào nữa. Bởi trong khoảng thời gian đó, mình luôn dằn vặt bản thân, sống trong nỗi buồn, thu mình lại với những người xung quanh. Phải mất một thời gian khá dài mình mới có thể vượt qua giai đoạn ấy. Dù hiện tại mình gặp khá nhiều người tiềm năng, nhưng mình luôn đẩy họ ra xa để giữ cho cuộc sống tự do, thoải mái, vui vẻ", P.G.A chia sẻ.

Có thể thấy, những người giống cô bạn G.A thường đề phòng trước những mối quan hệ tiếp theo trong cuộc đời. Sự đổ vỡ của tình cũ đã trở thành rào cản cho tình mới.

Số khác, dù chưa trải qua một mảnh tình vắt vai nhưng vẫn phải bật "công tắc cảnh giác". Phạm Thị Mai Trang (Đống Đa, Hà Nội) tâm sự: "Mình có cảm tình với một bạn nam là bạn thân khác giới của mình. Dù biết cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng mình không dám thổ lộ vì sợ bị từ chối, và cũng sợ mình sẽ đánh mất người bạn thân ấy."

Lo lắng của Mai Trang cũng là nỗi lo của khá nhiều bạn trẻ hiện nay. Đa phần các bạn đều tâm niệm rằng bản thân không đủ dũng khí để ngỏ lời, bắt đầu một mối quan hệ với bất kì ai. Trước những câu chuyện về tình cảm đổ vỡ, họ mặc định tình yêu là một trò chơi mạo hiểm. Và cái giá phải trả cho việc trao đi tình cảm là những tổn thương không gì có thể đong đếm được.

Vì thế mà hầu hết người trẻ đều cho rằng không yêu sẽ không có đau khổ. Nếu yêu đương khiến bản thân trở nên bi lụy, dằn vặt khổ sở, đánh mất đi tình cảm bạn bè thuần khiết trước đó thì thà chọn độc thân nhưng vui vẻ còn hơn. Bởi lẽ, càng là người quan trọng, có ý nghĩa với chúng ta, chúng ta càng sợ mất. Không chỉ phải đối mặt với nỗi sợ đánh mất người mình yêu mến, chúng ta còn lo lắng cho chính tâm lý của bản thân.

Hi vọng "thần cupid" sẽ bỏ rơi mình vì cảm thấy hợp với cuộc sống độc thân hơn

N.C.M (26 tuổi, Hà Nội) thừa nhận, anh cảm thấy hợp với sự độc thân hơn và cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại.

"Một ngày của mình dành cho việc đi làm, thỉnh thoảng đi tán gẫu hay đi chơi cùng bạn bè và gia đình. Mình không quá để ý tới việc phải yêu. Với mình, có người yêu cũng được mà không có thì cũng chẳng sao. Bởi mình vẫn luôn có người thân và bạn bè bên cạnh.

Thêm nữa, khi có người yêu, mình sẽ luôn phải dành thời gian quan tâm, để ý họ nếu không sẽ bị giận dỗi. Trong khi thời gian đi làm một ngày đã chiếm phần lớn, mình không dám chắc rằng mình sẽ không bao giờ bỏ rơi họ khi mình bận. Có người yêu sẽ đi kèm với việc bạn sẽ phải trích quỹ thời gian để đáp ứng những nhu cầu của partner", C.M thẳng thắn.

C.M thú nhận, bản thân anh vẫn đang tận hưởng cuộc đời "độc thân vui tính", chưa sẵn sàng làm cho thế giới của mình thu bé lại "vừa bằng một cô gái". Theo quan điểm của C.M, yêu là sẽ phải gạt bỏ nhiều thứ xung quanh. Trong khi tình yêu dù có ngọt ngào, có đẹp đẽ đến mấy thì cũng sẽ phai tàn. Hơn nữa, tình yêu thời hiện đại tiềm ẩn nhiều "rủi ro" hơn thời "ông bà anh" nên các bạn trẻ cũng trở nên cẩn trọng hơn trong từng quyết định.

Mất niềm tin vào tình yêu do trải nghiệm từ "khủng hoảng" quá khứ

Philophobia - hội chứng sợ yêu có liên hệ mật thiết với những trải nghiệm khủng hoảng tinh thần trong quá khứ, thường xuất phát từ những mối quan hệ của bạn, khiến bạn không còn quá nhiều niềm tin vào tình yêu.

Nếu một người đã từng không thành công trong các mối quan hệ ở quá khứ, ví dụ như đã từng ly hôn; có thể gây ra nỗi ám ảnh sợ yêu cho người đó. Ngoài ra, hội chứng sợ yêu còn có thể là kết quả từ việc phải chứng kiến những thăng trầm trong đời sống hôn nhân của bố mẹ từ khi còn bé.

T.T (20 tuổi, TP.HCM) nói: "Mình là người sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, êm ấm. Từ khi còn bé, mình đã nhiều lần chứng kiến những trận cãi vã của bố mẹ, đến mức bị ám ảnh. Mình luôn ra sức can ngăn, động viên ba mẹ tránh to tiếng, cố gắng hàn gắn lại tình cảm giữa bố mẹ mình. Nhưng khi lớn lên, vì đã quá quen với những mâu thuẫn từ cuộc sống hôn nhân của bố mẹ, trái tim mình dần trở nên chai sạn. Mỗi lần bố mẹ bất hòa, mình chỉ biết ngồi nhìn, khóc trong lòng."

T.T kể lại, cô từng được bạn học cùng trường tỏ tình, nhưng đã từ chối vì nghĩ tới những tổn thương trong gia đình. Nhiều lúc, cô chợt nghĩ mình sẽ sống độc thân cả đời, không kết hôn vì không muốn lặp lại câu chuyện của bố mẹ, càng không muốn con cái của mình sau này bị tổn thương tâm lý giống như mẹ.

Khác với T.T, Hạnh Linh (19 tuổi, Hà Nội) cho biết, tự động "đóng của trái tim" vì chứng kiến cảnh người khác trải qua chuyện tình cảm đầy sóng gió.

"Hồi bạn thân mình có người yêu, mình chứng kiến nhiều lần bạn thân mình đau khổ vì những lí do rất cỏn con, hầu hết đều xuất phát từ lỗi của người bạn trai. Từ một cô bạn vui vẻ, hồn nhiên, bạn thân mình dần thu mình, ít nói hơn bao giờ hết. Mình và các bạn trong nhóm phải mất một thời gian mới có thể vực dậy tinh thần cho cô bạn ấy. Chưa bao giờ mình cảm thấy sợ yêu đến như vậy! Mình luôn có suy nghĩ sẽ gặp phải những vết thương tinh thần giống như bạn thân mình."

Có muôn vàn lí do để các bạn trẻ sợ yêu, không dám mở lòng đón nhận một mối quan hệ. Nếu thấy ai đó mãi không có người yêu, chưa chắc họ đang ế. Lý do đơn giản có thể là do họ đang có những nỗi sợ riêng chưa thể vượt qua.

