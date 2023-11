Người đàn ông có 4 mối tình đơn phương nên duyên với bà mẹ đơn thân

Trên sóng chương trình Bạn muốn hẹn hò, Dương Văn Thành (làm bảo vệ tại Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ) khiến MC Quyền Linh bất ngờ khi tiết lộ từng có 4 mối tình đơn phương, chưa từng cầm tay hay trao nụ hôn cho ai.

Mối tình đơn phương đầu tiên của Văn Thành kéo dài vài tháng. Trong khi đó, tình đơn phương thứ 4 của anh được gần một năm, nhưng anh không dám tỏ tình.

"Không phải ngại mà vì tôi đi làm rồi việc gia đình nên không có thời gian", người đàn ông ngoài tuổi tứ tuần nói về lý do vẫn còn lẻ bóng.

Hiện tại, Văn Thành sống cùng người mẹ 79 tuổi và làm bảo vệ tại Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ. Anh cho biết, ưu điểm của bản thân là trầm tính, còn khuyết điểm là nóng tính nhưng biết kiềm chế.

Khi tham gia chương trình hẹn hò, anh muốn tìm người phụ nữ biết kính trên nhường dưới, có thể cùng chia sẻ và đồng hành với nhau trong cuộc sống.

Người được ghép đôi với Văn Thành là Trần Thị Ngọc Dung, hiện làm quản lý dây chuyền may ở TP Tân An, tỉnh Long An. Cô sống cùng con trai học lớp 9. Trong khi đó, con trai lớn 25 tuổi vừa học, vừa làm tại văn phòng luật sư.

Người đàn ông U50 thầm thích 4 người nhưng chưa bao giờ tỏ tình (Video: NL).

Về lý do ly hôn, Ngọc Dung cho biết: "Có nhiều việc để nói nhưng do cái nợ của mình tới đó hết rồi thì chia tay, không xảy ra mâu thuẫn lớn". Cuộc hôn nhân với chồng cũ đã kết thúc cách đây 10 năm. Nhưng trong suốt thời gian đó, cô không tìm hiểu thêm người đàn ông nào.

Ở thời điểm ly hôn, con trai Ngọc Dung còn nhỏ nên cô muốn tập trung lo cho con. "Suy nghĩ của em lúc chia tay là quyết tâm nuôi dưỡng hai đứa con em thành người có trí thức. Khi chúng có trí thức rồi, sau này em có đi thêm bước nữa sẽ cư xử đúng mực với người chồng sau", nhà gái nói.

Ngọc Dung đã thực hiện được mong muốn này với con trai lớn. Còn con trai thứ hai đang đi đúng hướng mục tiêu đề ra. Vì thế cô bắt đầu nghĩ tới bản thân và đi tìm hạnh phúc của riêng mình.

Giới thiệu về tính cách, Ngọc Dung tự nhận cô là người năng động, hòa đồng, luôn hướng tới suy nghĩ tích cực và sống hướng về gia đình. Song do tính cách mạnh mẽ, đôi lúc cô đưa ra những quyết định có thể khiến người khác buồn và chạnh lòng.

Dẫu vậy, cô cho biết, trong thời gian tới sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để sống vui vẻ hơn khi về già.

Dương Văn Thành - Trần Thị Ngọc Dung đều chưa tìm được bến đỗ phù hợp với mình (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi Văn Thành ngỏ lời về chuyện con dâu chăm sóc mẹ chồng, Ngọc Dung cho biết không thể hứa trước. Tùy thuộc vào tình cảm tiến đến đâu, họ mới có thể đưa ra quyết định phù hợp cho cả hai.

Cô từng sống với người lớn tuổi nên việc chăm sóc không quá khó khăn. Vấn đề quan trọng nhất là hai người có thể đồng hành, hiểu và thông cảm cho nhau.

"Em nghĩ khi mình tiếp xúc hay sống với người nào đó, ví dụ là mẹ anh, nếu em dành tình cảm tốt thì mẹ anh sẽ có thiện cảm với em", nhà gái bày tỏ.

Ngoài ra, nhà trai cũng thể hiện quan điểm, nếu có duyên, anh không đặt nặng vấn đề có con chung. Bởi anh cho rằng, khi hai người tiến sâu hơn, sự đồng hành và chia sẻ, trở thành tri kỷ của nhau mới là quan trọng.

Kết thúc chương trình, nhà trai đưa ra lời hứa sẽ làm cho nhà gái luôn nở nụ cười đến hết quãng đời còn lại. Anh không quên dành tặng Ngọc Dung bài thơ ngắn cùng nụ hôn trên má. Trong khi đó, Ngọc Dung tặng lại đối phương một bài hát.

Cuối cùng, Văn Thành - Ngọc Dung đều bấm nút đồng ý trao cho nhau cơ hội, ra về trong sự hân hoan của khán giả.