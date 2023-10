Võ Nhật Linh (SN 1997, Nghệ An) được biết đến là vợ của cầu thủ Phan Văn Đức. Cô từng có thời gian theo học chuyên ngành Sư phạm Giáo dục mầm non tại Cao đẳng Sư phạm Nghệ An (Ảnh: FBNV).