Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thuần khiết của cô giáo mầm non tương lai

Dân trí Sở hữu vẻ ngoài đậm chất Á Đông với nụ cười luôn thường trực trên môi, nữ sinh Thanh Bình dễ tạo thiện cảm cho người đối diện ngay từ lần đầu gặp gỡ bởi vẻ đẹp thuần khiết.

Nguyễn Thị Thanh Bình (sinh năm 2001, quê Nam Định) hiện đang là sinh viên năm cuối, chuyên ngành Âm nhạc, khoa Giáo dục mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Thanh Bình hút hồn người hâm mộ bởi gương mặt xinh đẹp ngọt ngào, cùng nụ cười tỏa nắng.

Mỗi bức ảnh mà cô nàng chia sẻ trên các trang mạng xã hội đều nhận được "cơn mưa" lời khen và lượt tương tác "khủng" từ phía cộng đồng mạng.

Ước mơ trở thành cô giáo mầm non

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ nhỏ Thanh Bình đã có niềm say mê với âm nhạc. Bên cạnh đó, 10X cũng rất yêu mến trẻ con và thích nghề giáo viên mầm non của mẹ. Chính vì vậy, cô bạn đã quyết định đăng ký dự thi vào khoa Giáo dục Mầm non, chuyên ngành Âm nhạc của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Thanh Bình muốn bác bỏ định kiến "Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm" bởi mỗi người đều có một ước mơ riêng để phấn đấu dù vất vả đến nhường nào.

Nữ sinh tâm sự: "Có lẽ bạn sẽ nghĩ ước mơ này của mình thật tầm thường. Vì ngoài kia, hầu hết mọi người đều mơ thành giám đốc, thành bác sĩ, thành kỹ sư, thành ca sĩ, diễn viên…. những nghề kiếm ra thật nhiều tiền. Nhưng mình lại khác và thấy vui vì điều đó. Bạn hỏi tại sao ư? Rất đơn giản vì mình có một tình yêu với trẻ con vô bờ bến và có thể làm tất cả để được gần chúng.

Dẫu biết, giáo viên mầm non rất vất vả khi phải làm việc từ 7h sáng đến 6h chiều, hằng ngày sẽ nghe những tiếng la hét, khóc lóc của hàng chục đứa trẻ, đối mặt với những vị phụ huynh khó tính, sẽ là lương tháng không được bao nhiêu... Nhưng điều đó không là gì đối với tình yêu của mình đối với nghề giáo để quyết tâm theo đuổi nó đến cùng".

Thanh Bình tự nhắc nhở bản thân phải dành thật nhiều tình yêu cho con đường mình đã chọn theo đuổi.

Thanh Bình mạnh dạn khẳng định: "Giờ đây, mình đã là sinh viên sư phạm khoa mầm non và đang chạm dần đến ước mơ đó. Mình nhất định sẽ cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể trở thành người mà các em có thể tin cậy, yêu thương.

Việc nhận tình yêu thương không hề khó, việc cho lại nó mới thực sự khó khăn. Và mình nhất định sẽ cho các em thật nhiều tình yêu, sẽ cho các em một tuổi thơ trọn vẹn bằng chính tình yêu thương của bố mẹ, của những thầy cô giáo".

Thanh Bình trong trang phục thể thao năng động.

Sở hữu gương mặt trẻ trung, nhí nhảnh cùng đôi mắt to và nụ cười đáng yêu, Thanh Bình luôn xuất hiện trong những bộ ảnh mang concept "thanh xuân vườn trường" hoặc hóa thân thành những cô gái nhí nhảnh, sống đúng với độ tuổi hồn nhiên, trong sáng.

Luôn tự chủ về tài chính

Hiện tại, Thanh Bình đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật với vai trò người mẫu ảnh. 10X cho biết, cô bén duyên với công việc này chỉ hơn một tháng. Là người mới, còn thiếu kinh nghiệm nên Bình rất chăm chỉ học hỏi và lắng nghe sự góp ý từ mọi người xung quanh.

Dần dần, kỹ năng và cách tạo dáng trước ống kính của Thanh Bình đã được cải thiện. Cô bạn nhanh chóng trở thành mẫu quen của một số nhiếp ảnh gia tại Thủ đô.

Ngoài ra, Thanh Bình còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh ngay từ sớm. Với niềm say mê son môi, cô gái sinh năm 2001 bắt đầu tìm hiểu và tập bán online khi đang học lớp 12. Nhờ sự gần gũi và nhiệt tình tư vấn, Bình đã thu hút được một lượng khách hàng tương đối ổn định.

Cô gái trẻ lúc nào cũng tươi tắn với nụ cười thường trực trên môi.

Một ngày của Thanh Bình diễn ra rất bận rộn, gần như không có thời gian rảnh rỗi. Buổi sáng đi học, chiều đi chụp mẫu, thời gian buổi tối cũng được san sẻ giữa việc đi dạy gia sư và lên đơn, giao hàng cho khách. Cô bạn có thể tự chi trả học phí và sinh hoạt sống tại Hà Nội mà không phải phụ thuộc vào bố mẹ.

Vất vả nhưng không vì vậy mà Thanh Bình tỏ ra thiếu sức sống hay mệt mỏi. Ngược lại, trên gương mặt cô gái trẻ lúc nào cũng tươi tắn với nụ cười thường trực trên môi. Đối với Bình, được cống hiến cho công việc cũng là một kiểu niềm vui và sở thích rất riêng.

"Việc đi làm sớm đã khiến mình ngày càng chững chạc và trưởng thành hơn. Những kỹ năng mềm và kinh nghiệm biểu diễn trước ống kính cũng giúp mình ngày càng hoàn thiện bản thân, tạo ra những cơ hội làm việc mới", nữ sinh cho hay.

Dù không tiết lộ về mức thu nhập hiện tại, song Bình khẳng định bản thân hoàn toàn độc lập về tài chính.

Trong thời gian sắp tới, Thanh Bình sẽ tập trung học tập tại giảng đường, tiếp tục công việc dạy gia sư, làm mẫu ảnh và kinh doanh online. Bên cạnh đó, cô nữ sinh chuyên ngành Âm nhạc cũng muốn tìm kiếm cơ hội và thử sức trong nhiều lĩnh vực khác.

Văn Hiền

(Ảnh: NVCC)