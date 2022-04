Ngân Hằng "Sinh viên 5 Tốt" Kinh tế Quốc dân: Chăm chỉ sẽ nhiều may mắn!

Thành tích học tập nổi bật

Ngân Hằng chia sẻ năm lớp 12, cô nàng quyết định lựa chọn ngành Marketing, trường ĐH Kinh tế quốc dân làm điểm đến và may mắn được học tập trong môi trường toàn các bạn thân thiện với "hàng tá" những thành tích "siêu khủng" nên đó là động lực to lớn nhất để Hằng không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện.

Ngân Hằng sinh viên năm 2 chuyên ngành Marketing của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

"Mình luôn tâm đắc với câu nói "Càng chăm chỉ bạn sẽ càng may mắn!", bởi vậy trong mọi việc từ học tập đến công việc, mình luôn cố gắng dành nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thành tốt nhất có thể. Có lẽ, cũng từ đó mà ngay từ năm nhất Đại học mình đã rất "may mắn" khi liên tiếp đạt học bổng của trường, danh hiệu Sinh viên 5 Tốt và trúng tuyển cả 5 công việc part - time mình apply", cô nữ sinh chia sẻ.

Ngân Hằng xuất sắc giành được danh hiệu "Sinh viên 5 Tốt" của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chia sẻ thêm về ngành học, Hằng cho biết: Marketing là một ngành năng động, có tốc độ tăng trưởng chóng mặt, đòi hỏi các Marketers và nhất là thế hệ Gen Z chúng mình không ngừng học hỏi và có kinh nghiệm "thực chiến" từ sớm. Bởi vậy, ngay khi ổn định việc học trên trường mình đã tìm hiểu rất nhiều công việc Marketing khác nhau. Nhớ hồi đó, bản thân như một tờ giấy trắng chưa biết gì nhiều nên nhìn cái gì cũng muốn thử, cũng muốn làm. Đúng là "ngựa non háu đá". Thời điểm ấy, mình khá stress vì không biết được rằng bản thân thật sự muốn và phù hợp với mảng công việc nào.

Nhờ qua trải nghiệm tham gia khá nhiều buổi workshop, được lắng nghe nhiều lời khuyên từ các anh chị trong nghề, Ngân Hằng quyết định sẽ bình tĩnh, tiến chậm và chắc hơn vì thứ chúng ta đang có lúc này chẳng có gì ngoài nhiệt huyết tuổi trẻ và thời gian để bản thân có thể trải nghiệm đủ lâu và đủ sâu.

"Mình lần lượt thử sức làm part time ở 2 công ty Agency và trở thành thực tập sinh cho phòng Marketing của 1 tập đoàn. Ở mỗi nơi, mình đều apply một vị trí khác nhau để được trải nghiệm và biết bản thân phù hợp với mảng nào. Cho đến hiện tại, các công việc part time không chỉ cho mình một nguồn thu nhập tạm ổn mà nó giúp mình nhìn thấy một con đường, một đích đến để bản thân nỗ lực theo đuổi. Với cá nhân mình, muốn nỗ lực thì trước hết cần phải có mục tiêu cụ thể và biết bản thân muốn gì. Và đừng ngại thử cho đến khi bạn thực sự tìm thấy điều ấy", Ngân Hằng bày tỏ.

Năng nổ trong hoạt động xã hội

Hiện nay, Hằng còn được biết đến là C-Founder của Câu lạc bộ Thiện nguyện Zero To Hero. Câu lạc bộ xuất phát từ một đề tài nghiên cứu Khoa học đạt giải Nhì cấp quốc gia mà cô nữ sinh và một người bạn đã cùng nhau thực hiện từ khi còn là học sinh lớp 11.

Khác với những Câu lạc bộ Thiện nguyện khác, Zero To Hero hướng tới giúp đỡ trẻ mắc hội chứng Down nói riêng và trẻ em khuyết tật trí tuệ nói chung. Với gương mặt có phần hơi khác thường và nhận thức và chậm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác, trẻ mắc hội chứng Down thường bị kỳ thị, xa lánh và ít được đến trường.

Hoạt động của Câu lạc bộ Zero To Hero.

"Nhận thức được thực trạng về sự kỳ thị đó, chúng mình đã thành lập nên Câu lạc bộ Zero To Hero với mong muốn giúp đỡ, tạo môi trường hòa nhập cho các em có thể học tập, vui chơi như biết bao đứa trẻ bình thường khác. Hàng tháng chúng mình sẽ có các buổi đến chơi với các em và có tổ chức những hoạt động thiết thực như: dạy các em vẽ, làm đồ thủ công và giúp các em bán chính những đồ mà mình làm ra để tạo thu nhập cho các em", Hằng chia sẻ.

Trong thời gian gần đây, Câu lạc bộ đang mở rộng quy mô không chỉ giúp đỡ trẻ khuyết tật trí tuệ mà còn rất nhiều những hoạt động khác hướng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: Trăng sáng cho em, "Ấm tình mùa lũ - Hướng về miền Trung", "Tết yêu thương",…

Ngân Hằng bày tỏ "Mình rất vui vì số lượng thành viên Câu lạc bộ ngày một đông hơn, sự tin tưởng, ủng hộ của các mạng thường quân dành cho Câu lạc bộ cũng ngày một lớn. Vừa qua, Câu lạc bộ cũng rất vinh dự khi nhận được bằng khen của tỉnh Hà Nam và rất nhiều các giấy khen khác".

Bên cạnh hoạt động của Câu lạc Bộ, cô nữ sinh Kinh tế Quốc Dân đang là đại sứ truyền thông của 2 dự án đến từ trường Đại học Bách Khoa và trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.

Ngân Hằng: "Là một người trẻ không cần cứ phải làm những việc "lớn lao", "phi thường" thì mới là có ý nghĩa".

Hằng chia sẻ thêm, dự án mình được mời làm đại sứ truyền thông gần đây nhất là Youth Speak trực thuộc AIESEC tại Việt Nam. Ban đầu mình rất bất ngờ khi nhận được lời mời của một tổ chức lớn như AIESEC nhưng sau đó, mình nghĩ đây thực sự là một cơ hội tốt để bản thân có thể trải nghiệm với vai trò mới. Chủ đề của sự kiện lần này cũng rất hay, không chỉ làm mình thấy hứng thú mà còn là một vấn đề mà rất nhiều các bạn trẻ ngày nay gặp phải "năng suất độc hại". Bởi vậy ngay khi nghiên cứu kỹ về chủ đề cũng như về dự án, mình đã ngay lập tức nhận lời mời và hợp tác rất thành công với Youth Speak.

Cô nàng bộc bạch: "Là một người trẻ không cần cứ phải làm những việc "lớn lao", "phi thường" thì mới là có ý nghĩa. Khi sống trọn vẹn với từng phút giây hiện tại, tích cực trong từng suy nghĩ, hành động và đặt cả tâm trí, nhiệt huyết trong từng việc làm đã giúp cho cuộc sống của mỗi người trở nên đáng giá hơn rất nhiều. Thật ra, đôi khi những điều "nhỏ bé" lại trở nên rất đỗi phi thường".