Ngắm ảnh kỷ yếu tinh khôi của "thiên thần đồng phục" Trường Lê Quý Đôn

Ngoài việc học tại THPT Lê Quý Đôn, Thu Trang làm người mẫu ảnh, chụp lookbook, MC reviewer công nghệ, MC tự do và mới mở thêm 1 shop quần áo nhỏ để thỏa niềm đam mê với thời trang.

Nữ sinh cho biết, 3 năm học tập dưới mái trường giàu truyền thống, cô có cho mình rất nhiều kỉ niệm, trải nghiệm đáng nhớ.

Thu Trang được bạn bè gọi là "thủ lĩnh tình nguyện", bởi cô đã cùng bạn bè tự thành lập CLB tình nguyện của trường và hoạt động vô cùng năng nổ. "Chúng em đã từng tổ chức 1 show nhạc vào dịp trung thu để gây quỹ giúp các trẻ em ở làng trẻ SOS, đi học ngôn ngữ kí hiệu, đi giúp các bác sĩ khoa nhi ở Bệnh viện 108, tổ chức trung thu cho các em phải ở lại điều trị và rất nhiều những hoạt động khác...

Có lẽ đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong 3 năm cấp 3 của em." - Thu Trang chia sẻ.

Khi được hỏi về thời gian biểu mỗi ngày của mình, Trang cho biết: "Buổi sáng em đi học ở trường. Em sắp xếp đi làm vào những buổi chiều rảnh rỗi hoặc cuối tuần, và đến tối thì đi học thêm hoặc tự học.

Cho đến khi dịch Covid-19 bùng phát, nhà trường cho nghỉ thì em cũng tạm dừng hết công việc để ở nhà tập trung ôn thi và bảo đảm sức khỏe.

Mặc dù luôn cảm thấy áp lực về thời gian nhưng em nghĩ, sự cố gắng của mình sẽ giúp bản thân có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn các bạn cùng lứa, cũng như có 1 nền tảng để sau này đi làm không bị bỡ ngỡ."

Đứng trước những khó khăn, thử thách, Thu Trang thường tưởng tượng ra viễn cảnh trên sân khấu của mình, viễn cảnh tỏa sáng, hào quang nhất để không ngừng cố gắng.

"Công việc không chỉ cho em kiến thức về nghề nghiệp mà còn cho em va vấp để có thêm vốn sống nữa ạ, và em nghĩ với áp lực hiện tại mà em đã làm quen thì lên đại học em cũng không quá khó khăn để thích nghi" - "thiên thần đồng phục" bộc bạch thêm.

Để có một Thu Trang xinh đẹp, bản lĩnh như hôm nay, không thể thiếu sự hỗ trợ, ủng hộ vô điều kiện từ gia đình của cô. Đặc biệt, mẹ là người luôn lo lắng, quan tâm, chuẩn bị từ đôi giày tới cái kẹp tóc cho cô nàng. Mẹ luôn là người động viên, nhắc nhở cô trên mọi chuyến hành trình.

Thu Trang cho rằng, bố mẹ dù rất nghiêm khắc nhưng luôn là người nhà, nếu chứng minh được lựa chọn của bản thân là đúng đắn, bố mẹ sẽ dần cởi mở hơn thậm chí đồng hành cùng mình.

Hãy luôn thấy may mắn vì được bố mẹ yêu thương và mình vẫn đang cố gắng từng ngày để bố mẹ hiểu mình nhiều hơn".

Hiện nay, Thu Trang đang tập trung thời gian để trau dồi kiến thức thật tốt. Nữ sinh định hướng thi vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân do được gia đình định hướng, hoặc Học viện Ngoại giao, vì cô muốn được học tập chuyên sâu về lĩnh vực kinh tế và truyền thông.

Nữ sinh tự tin nhất là môn tiếng Anh, và vẫn đang chăm chỉ ôn tập hàng ngày để củng cố kiến thức của mình thêm vững vàng trước khi chính thức bước vào cuộc thi quan trọng.

Cô cho biết, mình không có bí quyết ôn thi gì đặc biệt, chỉ ôn luyện kĩ và giữ gìn sức khỏe thật tốt. Thu Trang cũng gửi lời chúc các bạn trẻ 2003 sẽ tự tin, giữ tinh thần vững vàng để vượt qua kì thi tốt nghiệp THPT 2021 sắp tới.

Tham gia IELTS Face off của vtv7, là thí sinh của Voice of the week

Giải Nhất Giai điệu Tuổi hồng cấp thành phố năm THCS

Giải Nhất Giai điệu Tuổi hồng cấp quận năm lớp 10

Giải Nhì cuộc thi Kella idol - cuộc thi Tiếng Anh dành cho các trường trong thành phố Hà Nội.

Là founder và leader của CLB Tình nguyện của trường THPT Lê Quý Đôn.

Top 6 cuộc thi The next MC 2018 (cuộc thi người dẫn chương trình dành cho học sinh, sinh viên).