Nam sinh Sơn La kể về cuộc sống du học tại xứ sở Bạch Dương

Nhờ ý chí học tập và rèn luyện không ngừng nghỉ, Vì Minh Đức đã xuất sắc giành học bổng du học toàn phần chuyên ngành Giám định tư pháp của trường Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va tại Nga.

Là người con dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên tại rẻo cao biên giới của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, một địa bàn "nóng" và phức tạp về tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy của cả nước, Vì Minh Đức cảm nhận rõ được sự vất vả của người dân nơi đây bởi những "cái chết trắng" và tệ nạn xã hội.

Ý chí quyết tâm trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân, được khoác lên mình sắc xanh quân phục, đối diện cái xấu, bảo vệ lẽ phải lớn dần lên từng ngày trong chàng trai trẻ.

Những bước chân đầu tiên

Nhờ sự quan tâm, những đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và Bộ Công an đối với con em dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn, năm 2015, Đức may mắn được tuyển chọn vào Trường Văn hóa I, Bộ Công an (nay là Trường Văn hóa - Cục Đào tạo, Bộ Công an), đây chính là bước ngoặt quan trọng với chàng trai dân tộc Thái, chặng đường chinh phục ước mơ đã ngày càng hiện hữu hơn bao giờ hết.

Ba năm theo học tại Trường Văn hóa I, Đức luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình trong học tập và rèn luyện, không chỉ là một gương mặt nổi bật với bảng thành tích "khủng", mà còn "giàu" kinh nghiệm trong các phong trào, hoạt động Đoàn.

Ngay từ những ngày đầu đến khi kết thúc cấp học, chàng trai Sơn La đều giữ vững thành tích học sinh giỏi của mình, không những thế, Đức còn vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, nhiều lần được Bằng khen của Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Văn hóa I.

Nhờ những phấn đấu, nỗ lực không biết mệt mỏi đó, Đức đã trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân, mái trường với bề dày truyền thống vẻ vang, anh hùng.

Tại đây, Đức tiếp tục ra sức cố gắng học tập và rèn luyện, tham gia nhiệt tình các phong trào, hoạt động Đoàn để khẳng định bản thân mình.

Chỉ trong năm học đầu tiên, Đức đã đạt được danh hiệu học viên Giỏi, nhận được Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Giấy khen của Giám đốc Học viện, Giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi năm 2 chỉ mới bắt đầu được vài ngày.

Với những thành tích tiêu biểu cả ở phổ thông lẫn năm đầu tiên tại Học viện, Đức đã may mắn được chọn đi du học tại nước bạn Nga, chuyên ngành Giám định Tư pháp.

Chuyến bay mang theo những ước mơ

Đối với Đức, từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở vùng núi, chưa có điều kiện để được "du sơn thưởng ngoạn", 11 tiếng đến với xứ sở Bạch Dương là lần đầu tiên chàng trai được đi ngồi trên máy bay, đi ra nước ngoài, có lẽ điều này sẽ là trải nghiệm tuyệt vời trong đời của chàng trai trẻ.

Được nước Nga dang tay chào đón bằng cái lạnh đặc trưng và tất cả sinh viên các nước đã nhập học được 2 tháng, vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, thời tiết hay khác biệt về văn hóa, Đức nhanh chóng bắt nhịp được với môi trường.

Sau 1 năm rưỡi học tập và rèn luyện tại đây, trải qua 2 ngôi trường ở 2 thành phố khác, Đức đã đi nhiều nơi, hiểu nhiều điều, trải nghiệm nhiều khoảnh khắc đặc biệt như bao du học sinh khác.

Ngôi trường Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va, Bộ Nội vụ Liên bang Nga mà Đức đang theo học không có quá nhiều sinh viên Việt Nam như những trường khác, do đó kỷ niệm của chàng trai rất đỗi đặc biệt.

"Do những điều kiện khác nhau, nên số lượng sinh viên Việt Nam tại đây khá ít, cũng chính vì thế mà mọi người rất thân thiết, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tâm sự buồn vui, động viên nhau, phần nào đó cũng làm mình cảm giác ấm áp hơn, vơi đi nỗi nhớ gia đình, quê hương, nhất là vào những dịp mà đất nước đều hòa cùng nhau đón những điều vĩ đại, hạnh phúc". Đức chia sẻ.

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ CAND, ở thành phố Mát-xcơ-va nơi Đức đang theo học có một Liên Chi đoàn dành riêng cho sinh viên của lực lượng CAND (Liên Chi đoàn CAND thành phố Mát-xcơ-va), một môi trường thuận lợi để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và Đức với niềm đam mê mãnh liệt đã nhiệt tình tham gia vào các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào thanh niên mà Liên Chi đoàn phát động.

Bên cạnh đó, Đức còn tích cực tham gia vào các hoạt động của Ban Cán sự đoàn tại Liên bang Nga, một trong những tổ chức Đoàn lớn mạnh nhất tại nước ngoài, để trao dồi kinh nghiệm, chặt lọc kỹ năng, phát triển "tay nghề", cùng với quá trình sinh hoạt và học tập tại trường, Đức tin rằng điều này sẽ giúp em sớm tiệm cận được với mẫu hình của thanh niên thời đại mới có "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn", sẵn sàng cống hiến bằng tất cả khả năng của mình vào sự phồn vinh của dân tộc.

Bạch Dương rồi sẽ mỉm cười

Tuy vậy, cũng như bao du học sinh khác, đối với Đức rào cản lớn nhất là ngôn ngữ, chương trình đại học bằng tiếng mẹ đẻ vốn đã rất nặng, giờ phải học bằng tiếng Nga, một trong những ngôn ngữ khó nhất thế giới, nên quá trình tiếp thu gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, thời lượng kiến thức cho mỗi buổi học rất dày, đòi hỏi sinh viên cần thực sự nghiêm túc, đầu tư cho việc học để tiếp thu trọn vẹn kiến thức mà giáo viên đã truyền đạt.

Đồng thời, do đặc thù đây là một trường Cảnh sát của Nga nên thời gian, nội quy, quy định khá khắt khe và đòi hỏi cần được thực hiện chỉn chu, nghiêm túc theo thời gian biểu. Tất cả đều là những thách thức đối với chàng trai trẻ.

Tuy vậy, không vì thế mà nản lòng. Tận dụng khoảng thời gian rảnh sau mỗi giờ học, Đức thường xuyên giao lưu với bạn bè nước ngoài để trau dồi kiến thức, kỹ năng giao tiếp, cải thiện trình độ tiếng Nga, đọc thêm sách, nghiên cứu thêm tài liệu, biến cái khó thành động lực thúc đẩy bản thân mình.

Đặc biệt, thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã hoành hành khắp mọi nơi, Nga luôn nằm trong top các quốc gia đứng đầu về số người nhiễm và tử vong. Đức và các sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây luôn có những biện pháp tự phòng chống, bảo vệ bản thân mình.

Tuy vậy, không may mắn Đức đã bị nhiễm Covid-19 do các yếu tố khác nhau, nhưng kịp thời được các cơ quan chứng năng ở Nga tiến hành cách ly, chữa trị, chăm sóc chu đáo, do đó nhanh chóng phục hồi, chỉ sau 14 ngày đã nhận kết quả xét nghiệm âm tính, Đức đã được trở về ký túc xá và tiếp tục tham gia vào chương trình học.

Đức nhắn nhủ: "Hy vọng trong thời gian tới, Nga và khắp nơi trên thế giới sẽ đẩy lùi được đại dịch Covid-19, mọi thứ trở về trạng thái bình thương.

Để mình có thể được đi nhiều hơn, khám phá, tham quan nhiều địa điểm du lịch của Nga, hiểu thêm về con người, văn hóa và xứ sở nơi đây. Và mình có dịp tham gia vào các chương trình giao lưu văn hóa, quảng bá nét đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Cuối cùng, mình cũng hy vọng sẽ sớm hoàn thành chương trình học, trở về phục vụ quê hương đất nước".

Theo Phương Oanh

Sinh viên Việt Nam