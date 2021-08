Nam sinh ĐH Nhân văn lai Việt- Lào gây sốt "đường đua xanh" Olympic 2020

Dân trí Cư dân mạng xôn xao về "nam thần" ĐH KHXH&NV Thành phố Hồ Chí Minh, với ngoại hình cực phẩm. Anh là con lai Việt - Lào, thành viên đội tuyển bơi Lào tranh tài tại "đường đua xanh" Thế vận hội 2020.

Trải nghiệm tranh tài tại kì Thế vận hội đặc biệt nhất lịch sử

Không chỉ gây xôn xao với ngoại hình cực phẩm, "nam thần" ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) này còn ghi điểm bởi bảng thành tích "không phải dạng vừa". Anh là con lai Việt - Lào có tên Santisouk Inthavong (tên tiếng Việt: Tommy Nguyen, sinh năm 1999), thành viên đội tuyển bơi Lào tranh tài tại "đường đua xanh" Thế vận hội 2020.

Ở buổi khai mạc Olympic Tokyo diễn ra vài ngày trước, anh được chọn là người cầm cờ, dẫn dắt các đồng đội của mình tại Lào diễu hành qua sân vận động. Rất nhanh chóng, Tommy gây chú ý cho cư dân mạng, nhất là phái nữ bởi anh sở hữu ngoại hình điển trai với 1.75m, body săn chắc, gương mặt thư sinh và lúm đồng tiền duyên dáng.

Chia sẻ về vinh dự của mình, 9x khiêm tốn: "Mình nghĩ chắc là do may mắn, được mọi người ưu ái tạo điều kiện nên vinh dự được chọn là người cầm cờ đi đầu dẫn đoàn thể thao đại diện cho quốc gia Lào. Đây là lần thứ 2 mình vinh dự được tham gia Olympic với tư cách là vận động viên, vẫn rất hào hứng và mong đợi y như lần đầu.

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh, nên kỳ Thế vận hội này cũng rất đặc biệt khi bị hoãn 1 năm và cũng không có gì chắc chắn nó có thể được tổ chức hay hủy bỏ, vậy nên trong suốt khoảng thời gian training, chuẩn bị cũng rất lo lắng nhiều do có nhiều tác động ngoại cảnh từ đại dịch này".

Vì đã quen với không khí sôi động náo nhiệt cổ vũ từ khán giả ở nhiều giải đấu nên với việc Olympic Tokyo 2020 tổ chức với phương châm không khán giả khiến Tommy cũng như các vận động viên khác cảm thấy khá lạ lẫm. Tuy nhiên, anh bày tỏ sự ủng hộ phương châm này của nước chủ nhà Nhật Bản, vì giúp hạn chế tối đa việc tiếp xúc và tránh lây nhiễm dịch bệnh.

"Ngay ngày đầu đến làng vận động viên (VĐV) ai cũng được yêu cầu phải giữ khoảng cách, mang khẩu trang, trừ lúc thi đấu hay luyện tập, hạn chế đến các điểm tập trung đông người, không được dùng các phương tiện giao thông công cộng nội địa của nước chủ nhà trừ khi được phép. Tất cả các VĐV cũng phải kiểm tra Covid-19 theo lịch 4 ngày một lần, trường hợp dương tính sẽ bị cách ly ngay.

Ở khu vực ăn uống cũng phải đeo găng tay khi lấy thức ăn, giữa mỗi bàn được ngăn cách nhau bằng các tấm chắn kính, từ đó tạo thành không gian ăn riêng biệt cho mỗi VĐV.

Santisouk Inthavong (tên tiếng Việt: Tommy Nguyen, sinh năm 1999), là thành viên đội tuyển bơi Lào tranh tài tại "đường đua xanh" Thế vận hội 2020.

Những ngày qua, khán giả đặc biệt không ai khác đó chính là đội ngũ phóng viên, nhân viên, quan chức và VĐV của các đoàn. Cũng đã gần 3 năm, do ảnh hưởng của đại dịch, nên các giải đấu thường niên bị hoãn. Kỳ Olympic này chính là cơ hội mình được gặp lại các bạn VĐV của các quốc gia trong khu vực như Campuchia, Thailand, Vietnam. Singapore,.... " - Tommy chia sẻ thêm.

Trước đó, ngày 30/7, Santisouk Inthavong - Tommy Nguyen đã tranh tài tại "đường đua xanh" nội dung bơi tự do 50m Nam và thành tích như 9x chia sẻ thì chưa đạt được kì vọng đề ra ban đầu do quá áp lực, lo lắng. Tuy nhiên, với kết quả này vẫn giúp cá nhân anh và đội tuyển quốc gia Lào ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế.

Chàng sinh viên trên "đường đua xanh"

Được biết, Tommy sinh ra và lớn lên tại Lào nhưng từ năm 2014 đến nay anh đã về Việt Nam để học tập. Hiện tại, anh đang là sinh viên năm 3 khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM.

Trước khi đến với Olympic Tokyo 2020, Tommy đã gặt hái nhiều thành công ở bộ môn bơi lội. 9x tập bơi từ năm 6 tuổi. Sau đó, anh theo đuổi con đường trở thành vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, thi đấu ở nhiều cuộc thi thể thao lớn.

Năm 13 tuổi, Tommy đầu quân cho đội tuyển quốc gia Lào. Đến nay, anh đã tham gia hàng loạt những giải đấu lớn trong khu vực và quốc tế như: Olympic Rio 2016 và Olympic Tokyo 2020; các kỳ SEA Games, FINA World Championships (Giải vô địch thế giới về thể thao dưới nước)...

Đặc biệt, tại Olympic Rio 2016 ở Brazil, Tommy đã xuất sắc lập kỷ lục quốc gia mới của Lào ở nội dung bơi 50 mét nam là 26,54s, trong khi kỷ lục HCV Olympic quốc tế được thiết lập là 21,04s.

Tommy tập luyện thể thao từ rất nhỏ, và sở hữu bảng thành tích vô cùng đáng nể. 7 năm nay, 9x sinh sống và học tập tại Việt Nam, và thường xuyên di chuyển giữa hai nước Lào - Việt để đảm bảo cả hai cương vị vận động viên - sinh viên đại học.

Bên cạnh đó, Tommy chơi giỏi nhiều môn thể thao khác nữa như bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, thành thạo 4 thứ tiếng Lào, Việt, Thái và tiếng Anh.

Chia sẻ về quyết định học tập và sinh sống tại Việt Nam, Tommy cho biết: "Quyết định sang Việt Nam và gắn bó thời gian dài đến tận bây giờ cũng là cơ duyên. Khi được bố mẹ đề cập đến việc về Việt Nam học THPT và có rất ngắn thời gian để chuẩn bị, mình đã rất buồn vì phải xa nhà.

Trong khi các bạn cùng tuổi vẫn được bố mẹ chăm sóc ở bên cạnh, mình lại một mình kéo vali đến một đất nước khác với nhiều sự hoang mang, nhiều điều mới mẻ lạ lẫm.

Nhưng giờ thì khác, mình rất cảm ơn bố mẹ vì đã định hướng, tạo điều kiện hết mức để mình học tập và rèn luyện. Lào là nơi mình sinh ra và lớn lên nhưng Việt Nam lại có vai trò lớn lao, có tác động, ảnh hướng tích cực đến quá trình xây dựng, hình thành con người hiện tại của mình. Mình vẫn thầm biết ơn và thấy bản thân quá may mắn khi có cơ hội được về Việt Nam."

Được biết, lý do Santisouk chọn học tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn vì muốn hiểu thêm về lịch sử và mối quan hệ của Việt Nam và Lào, đồng thời góp sức mình trong việc xây dựng quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

7 năm sinh sống và học tập ở Việt Nam, "nam thần bơi lội" có không ít trải nghiệm, kỉ niệm đáng nhớ. "7 năm là chặng đường khá dài và mình cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở Việt Nam. Mình nhớ vào dịp hè năm 2015, khi đó là thời điểm kết thúc kỳ nghỉ ở Lào, hôm sau phải quay lại Việt Nam để tiếp tục việc học thì mình đã rất chán nản, không muốn tiếp tục nữa.

Ngày cuối trước khi bay, mình chẳng thiết tha làm gì, hết khóc cả ngày ở phòng rồi thả nổi người trên mặt nước ở bể bơi và khóc tiếp, chỉ muốn ngày ấy kéo dài mãi. 2h sáng, mình đã cùng em gái lái xe tìm mua hết tất cả đồ ăn truyền thống của Lào để ăn, tán gẫu muộn tới mức suýt chút nữa trễ giờ bay. Phải có những lúc ngây ngô, trẻ con như thế thì mới có mình chín chắn, trưởng thành như hiện tại" - Tommy kể lại.

Theo đuổi song song 2 công việc VĐV và sinh viên, 9x không tránh khỏi áp lực nhưng chưa một lần nào nghĩ đến việc từ bỏ hoặc dừng lại. Anh thừa nhận, mình không thể lựa chọn 1 trong 2, vì đều rất trân trọng cả 2 lĩnh vực.

Theo đuổi song song 2 công việc VĐV và sinh viên, 9x không tránh khỏi áp lực nhưng chưa một lần nào nghĩ đến việc từ bỏ hoặc dừng lại. Anh thừa nhận, mình không thể lựa chọn 1 trong 2, vì đều rất trân trọng cả 2 lĩnh vực. "Mình cố gắng hết mức không để 2 chuyện học tập và tập luyện chồng chéo vào nhau. Nếu có lịch thi ở trường, mình sẽ giãn lịch tập bơi và ngược lại.

Nói không có khó khăn thì không chính xác lắm, bởi vẫn có những giai đoạn lịch thi đấu nước ngoài và lịch học trùng nhau. Tuy nhiên, mình luôn cố gắng lên kế hoạch và phân bổ thời gian hợp lý, bám sát thực hiện những việc đã đề ra theo dự định. Niềm đam mê cũng chính là cảm hứng sống và ngọn lửa giúp mình kiên định với những lựa chọn của bản thân".

Chia sẻ thêm, Tommy tâm sự rằng, mọi người từ thầy cô ở khoa, trường và bạn bè cũng đã động viên và giúp đỡ rất anh rất nhiều trong suốt 2 năm học vừa qua. Đó cũng là những kí ức đẹp mà chàng vđv bơi lội luôn thầm cảm ơn và cảm thấy trân trọng.

Hình ảnh Santisouk Inthavong - Tommy Nguyen tranh tài tại Olympic Tokyo 2020 trong màu áo đội tuyển Bơi lội quốc gia Lào.

Quan điểm sống của nam thần bơi lội là "Đừng đặt giới hạn cho bất cứ việc gì, hãy cứ ước mơ, con đường bạn về đích sẽ dần ngắn lại." Sau Olympic Tokyo 2020, chàng trai sẽ trở lại công việc học tập để có thể nhận bằng tốt nghiệp đúng hạn, đồng thời duy trì việc tập luyện và thi đấu tại đội tuyển bơi lội quốc gia Lào.

Tommy chia sẻ, động lực lớn nhất để anh cố gắng mỗi ngày đó là gia đình, đây cũng là nguồn cổ vũ lớn lao, là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần để anh luôn vững tin trong chặng đường tự lập xa nhà.

Ngoài ra, để có thể bền bỉ và vượt qua mọi khó khăn theo đuổi đam mê, 9x luôn đề cao lý tưởng sống: "Don't put a limit on anything, the more you dream the farther you go", nghĩa là "Đừng đặt giới hạn cho bất cứ việc gì, hãy cứ ước mơ, con đường bạn về đích sẽ dần ngắn lại."

Chia tay Olympic Tokyo 2020, Tommy Nguyen sẽ trở lại công việc học tập để có thể nhận bằng tốt nghiệp ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đúng hạn. Đồng thời, anh sẽ cố gắng tập luyện nhằm cải thiện thành tích của bản thân tại các giải đấu tiếp theo.

Hồng Minh (Ảnh: NVCC)