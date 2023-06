Mỹ nhân yoga Hàn Quốc từng "gây sốt" trên mạng giờ ra sao?

Sau 2 năm kết hôn, Kim Sung Hee hạnh phúc khi thông báo mình đang mang thai con đầu lòng. Hiện tại, cô giáo dạy yoga ở trong tuần 23 của thai kỳ.

"F5 yourself with yoga" là ngày hội yoga do Báo điện tử Dân trí lần đầu tiên tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng thu hút 5.000 người tham gia cùng Dân trí xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn yoga có đông người tham gia nhất Việt Nam".

Dân trí mong muốn tôn vinh những giá trị thiết thực về thể chất lẫn tinh thần của yoga nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe mạnh, lạc quan tới cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Đến với sự kiện, người tham gia sẽ nhận được các quyền lợi độc quyền như:

- Vé tham gia đồng diễn tại chương trình.

- Vật phẩm kỷ niệm khắc tên và số thứ tự đặc quyền.

- Giấy chứng nhận bạn là một trong số 5.000 người góp phần tạo nên kỷ lục.

- Bộ Kit lên tới 5 triệu đồng: Voucher khám sức khỏe của Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, thảm tập và áo của sự kiện, nước suối…

- Giao lưu gặp gỡ cùng các Hoa hậu, Nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam và các chuyên gia về sức khỏe hàng đầu.

"F5 Yourself with Yoga" sẽ diễn lúc 5h30 sáng, ngày 12/8/2023 tại Sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình, số 1 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đăng ký tham gia ngay để nhận những ưu đãi hấp dẫn tại:

- Website sự kiện: https://f5yoga.dantri.com.vn/

- Ticketbox: https://ticketbox.vn/event/f5-yourself-with-yoga-87049

- VinID: https://id.vin/YOGA

Thông tin chi tiết sự kiện theo dõi tại đây:

Tham gia Group cộng đồng F5 Yoga: https://www.facebook.com/groups/yogaf5/

Mọi thắc mắc liên hệ hotline: 0818.778.000/ 098.365.6568/ 091.768.0213

Email: f5yoga@dantri.com.vn