Morgan là người gốc Ba Lan, được sinh ra tại Minnesota nhưng sống ở Los Angeles, Mỹ. Theo The Sun, cô học tại Cao đẳng Wagner (New York, Mỹ), tốt nghiệp vào năm 2019 với bằng cử nhân về văn học và ngôn ngữ Anh. Sau giờ học, cô nhận công việc làm giám đốc truyền thông tại một thương hiệu may mặc (Ảnh: @moorrgs).