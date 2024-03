Miu Lê, DTAP và Yuno Bigboi hát tặng bạn trẻ dám theo đuổi ước mơ

Bài hát dành cho những ước mơ

Sau lần trở lại gần nhất với ca khúc "Cô đơn đã quá bình thường", Miu Lê đã có màn tái xuất trên đường đua nhạc Việt với bài hát "Mơ là phải mở". Không chỉ có giai điệu hay, MV hấp dẫn rực rỡ sắc màu, món quà âm nhạc này còn là lời khích lệ gửi đến những ước mơ vẫn còn đang chỉ là ước mơ, chờ ngày khai mở rực rỡ.

"Mơ là phải mở" cũng là lần đầu tiên khán giả được chứng kiến Miu Lê thử sức với thể loại âm nhạc mang âm hưởng dân gian đương đại.

Bài hát là sự kết hợp đầy ăn ý của Miu Lê, Yuno Bigboi và nhất là DTAP - nhóm sản xuất đứng sau thành công của nhiều bản hit (được yêu thích) gần đây. Ca khúc được DTAP khéo léo kết hợp âm hưởng độc đáo của nhạc cụ truyền thống, phối nhịp nhàng với những giai điệu rap trẻ trung hiện đại để truyền tải một cách bắt tai và sinh động thông điệp tích cực, khích lệ những ước mơ dù nhỏ bé hay vĩ đại đều thật đẹp và đáng để chinh phục.

MV "Mơ là phải mở" là sự kết hợp đầy ăn ý của Miu Lê, Yuno Bigboi, DTAP dưới sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Quốc dân.

Mở đầu MV, Miu Lê hóa thân thành một cô gái thành thị đang ở lưng chừng tuổi trẻ với ngổn ngang những bế tắc và chọn lựa: nên tiếp tục nép mình trong chiếc kén an toàn, hay mạnh mẽ mở ra cánh cửa cuộc đời để dũng cảm thử một lần đuổi theo ước mơ.

Sự hoang mang và vô định đó cũng chính là kịch bản quen thuộc mà rất nhiều người trẻ ngày nay gặp phải. Họ mất phương hướng, trì hoãn, sợ thất bại để rồi chùn bước với những ước mơ của chính mình.

Và nhân vật thầy bói "mơ" Yuno Bigboi xuất hiện ở phân cảnh tiếp theo của MV tựa như một đức tin vô hình, kéo cô gái Miu Lê chông chênh trở lại thực tại bằng những lời khuyên thực tế: "Mơ là phải mở… mở ra mối mơ trong đầu, mơ là không mập mờ…".

Cách gieo vần "mơ" - "mở" không chỉ tạo nên giai điệu bắt tai và hóm hỉnh, mà còn có nhiều ý nghĩa về quyết tâm mở ra những cơ hội, mở ra những thứ có giá trị cho bản thân.

Đó sẽ là thời điểm "new year new life everything makes new me" (năm mới, cuộc sống mới, mọi thứ làm mới tôi) và câu hỏi "bế tắc hay nở hoa?" sẽ có lời đáp.

Cuộc sống sẽ nhiệm màu biết bao khi triệu ước mơ được khai mở và trở thành hiện thực.

Hành trình mở triệu ước mơ

"Mơ là phải mở" không đơn thuần chỉ là một ca khúc dành tặng khán giả nhân dịp đầu xuân mới mà còn gửi gắm thông điệp đầy ý nghĩa của các nghệ sĩ trẻ và đơn vị đồng hành Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB): "Hãy dám mơ ước và dám hành động để bao nhiêu ước mơ rồi cũng thành thật".

Vì sao có người sở hữu công việc với thu nhập đáng mơ ước cùng danh tiếng, có người lại vẫn đang loay hoay trên con đường tìm lối ra cho ước mơ của mình? Khoảng cách nào giữa một vận động viên với một vận động viên vĩ đại?... Khác biệt ở cách họ hành động.

Có rất nhiều con đường dẫn lối chúng ta chạm tới ước mơ, nhưng sẽ không có thành công nào gõ cửa nếu chúng ta không sẵn sàng "mở".

Mơ xây cho bố nhà to phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, có "plan mở ví" - mở một tài khoản tiết kiệm tích lũy, hàng tháng gom góp rồi sẽ sớm có "Quỹ an nhàn". Mơ ví đầy tiền thì có thể mở chiếc thẻ visa "quẹt thả ga", rồi hàng tháng tập tành đầu tư chứng khoán để thoải mái chi trả.

MV "Mơ là phải mở" gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa đến khán giả trẻ.

Hành trình mở những ước mơ ấy có sự đồng hành của ngân hàng NCB với các dịch vụ tài chính ưu việt và sự tận tâm, để trở thành đòn bẩy hiệu quả cho những ước mơ chuyển mình thành hạnh phúc đời thực.

Trước "Mơ là phải mở", năm 2023, NCB cũng đã đồng hành với nhiều nghệ sĩ trẻ trong show âm nhạc "NCB Sing & Share" với thông điệp "Mở NCB - Mở triệu ước mơ".

Không chỉ chiêu đãi khán giả bằng một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc, NCB đã cùng các nghệ sĩ lan tỏa, mang đến nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua những giai điệu và cảm xúc tuyệt đẹp.