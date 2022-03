Lê Quang Liêm thi đấu cờ vua cùng HSSV FPT Edu

FPT Edu Khai xuân kỳ hội 2022 là giải thi đấu cờ vua do FPT Edu phối hợp cùng Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức, dành cho HSSV, cựu HSSV và phụ huynh HSSV FPT Edu toàn quốc.

Chung kết thi đấu trao giải diễn ra vào ngày 5/3. 238 kỳ thủ, lứa tuổi từ 10 đến 50+ sẽ tham gia thi đấu. Đây là một điều thú vị bởi ít có giải cờ vua nào quy tụ số lượng kỳ thủ đông đảo từ nhiều địa phương, ở nhiều lứa tuổi.

4 Đại kiện tướng quốc tế thi đấu giao lưu cùng kỳ thủ FPT Edu.

Với đặc thù tổ chức trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, giải lựa chọn hình thức thi đấu online. Các kỳ thủ sẽ tham gia thi đấu trên trang lichess.org theo thể thức hệ Thụy Sĩ Swiss. Thời gian cho mỗi ván đấu của mỗi kỳ thủ là 7 phút và tổng ván đấu mỗi bảng là 7 ván.

Để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong từng ván đấu trực tuyến, các kỳ thủ được yêu cầu đảm bảo một số tiêu chí về không gian và điều kiện thi đấu. Đội ngũ trọng tài của BTC cũng theo dõi sát quá trình thi đấu của các kỳ thủ thông qua phương tiện trực tuyến.

Trong khuôn khổ vòng chung kết giải đấu, ngày 6/3, các kỳ thủ xuất sắc nhất có cơ hội giao lưu và thi đấu với 4 Đại kiện tướng quốc tế: Lê Quang Liêm, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Văn Huy, Cao Sang. Lê Quang Liêm - kỳ thủ số 1 Việt Nam sẽ đánh trực tuyến từ Mỹ với các kỳ thủ không chuyên của FPT Edu.

Ngoài trải nghiệm thi đấu, giao lưu cùng các Đại kiện tướng quốc tế, kỳ thủ tham dự FPT Edu Khai xuân kỳ hội 2022 còn có cơ hội giành nhiều giải thưởng với tổng giá trị lên tới hơn 130 triệu đồng.